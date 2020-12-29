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Штрафы и запрет вечеринок: в Египте ужесточают карантинные меры

Вторник 29 декабря 2020 16:20
Штрафы и запрет вечеринок: в Египте ужесточают карантинные меры
Фото: Отдых в Египте (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В отелях курортной страны нашли способ отметить Новый год

В Египте ужесточают карантинные меры из-за второй волны коронавируса. Кроме того, что власти отменили все новогодние празднования в закрытых помещениях, на следующей неделе начнут действовать штрафы за отсутствие масок, сообщает Daily News Egypt.

О новых мерах 27 декабря заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Штрафы за отсутствие маски в общественных местах будут выписывать на месте. За нарушение карантинных мер придется заплатить 50 египетских фунтов - 90 гривен. Административное наказание вступает в действие с 3 января 2021 года.

Штрафы и запрет вечеринок: в Египте ужесточают карантинные мерыФото: Достопримечательности Египта (pixabay.com)

Что придумали власти Египта

На заседании кабинета министров в воскресенье, на котором обсуждались последние события в связи с пандемией COVID-19 в Египте, премьер-министр Мустафа Мадбули издал несколько решений и директив по сдерживанию распространения вируса после резкого скачка официального числа случаев заболевания за последнюю неделю.

Правительство ранее запретило празднование Нового года, чтобы ограничить распространение болезни в стране.

"Отели обязаны обслуживать ограниченное количество гостей только на свадьбах на открытом воздухе", - передает слова официального представителя правительства Надера Саада издание Ahram Online.

Правительство закроет любое учреждение, которое нарушает его распоряжения и организует собрания, будь то новогодние и свадебные торжества. Фестивали и мероприятия пока что запрещены.

На прошлой неделе Египет объявил, что запретит празднование Нового года, чтобы остановить распространение вируса на фоне ежедневного роста числа инфекций. Но в Интернете можно найти рекламу некоторых отелей и ресторанов, посвященную празднованию Нового года.

Штрафы и запрет вечеринок: в Египте ужесточают карантинные мерыФото: Отель на египетском курорте (pixabay.com)

Будет ли празднование Нового года в отелях Египта

Турагент Татьяна Дубровская рассказала в комментарии РБК-Украина, что украинские туристы в Египте без празднования Нового года не останутся.

"Все отели по-разному решают этот вопрос. Например, на курорте Марса Алам большинство отелей имеют возможность и решили проводить ужины на открытом воздухе, сохраняя необходимую дистанцию и соблюдая меры предосторожности - обслуживание официантами в масках и перчатках", - говорит специалист.

На других курортах не везде есть возможность разместить столы на свежем воздухе. Поэтому отели будут предпринимать все меры, чтобы не нарушать карантинные требования и законодательство.

"Но атмосфера праздника будет везде. Есть масса вариантов ее создать и как сделать клиентов счастливыми. Коллеги из отелей делятся своими креативными идеями. Сюрпризам быть - пандемия не украдет праздников и праздничного настроения. А маски могут быть как защитными, так и украшающими", - отмечает агент.

Штрафы и запрет вечеринок: в Египте ужесточают карантинные меры

Фото: В отелях придумали новогодние программы (pixabay.com)

Опыт открытых для туристов в этом сезоне стран показывает, что, несмотря на строгие ограничения властей, наибольшую лояльность в этом вопросе проявляют именно к иностранным гостям. Поэтому из-за новых правил уж точно не стоит отказываться от запланированного отдыха в Египте.

Напомним, ранее мы писали, поедут ли туристы в Египет вместо Турции этой зимой.

Также сообщалось, когда дешевле всего ехать в Египет зимой 2021 года.

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