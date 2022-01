Впервые за 30 лет. Из-за извержения вулкана под воду ушел почти весь остров

После подземного извержения вулкана остров начал принимать корабли с гуманитарной помощью

14 января 2022 года произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане, спровоцировало образование цунами, сообщает News.un.org.

Из-за него один остров почти полностью ушел под воду, несколько других (в том числе, заселенных) пострадали.

Извержение продолжалось несколько дней. Основной удар пришелся на острова Тонга. Вулкан разрушил местную инфраструктуру и сотни зданий, пострадали люди. Кроме того, под воду практически ушел один из островов.

The ongoing eruption of Tonga's Hunga Tonga volcano appears to be the most powerful and violent eruption of the 21st century. pic.twitter.com/VK0A1kQUSq