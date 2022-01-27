Впервые за 30 лет. Из-за извержения вулкана под воду ушел почти весь остров

После подземного извержения вулкана остров начал принимать корабли с гуманитарной помощью

14 января 2022 года произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане, спровоцировало образование цунами, сообщает News.un.org.

Из-за него один остров почти полностью ушел под воду, несколько других (в том числе, заселенных) пострадали.

Извержение продолжалось несколько дней. Основной удар пришелся на острова Тонга. Вулкан разрушил местную инфраструктуру и сотни зданий, пострадали люди. Кроме того, под воду практически ушел один из островов.

The ongoing eruption of Tonga's Hunga Tonga volcano appears to be the most powerful and violent eruption of the 21st century. pic.twitter.com/VK0A1kQUSq — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

По данным Бюро метеорологии Австралии, после извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай цунами зафиксированы у берегов архипелага Тонга, близ побережья Японии волны достигали 1,2 метра.

Также волны цунами высотой около 80 см наблюдались в столице Тонги Нукуалофе, а волны высотой около 60 см — в Паго-Паго, столице Американского Самоа.

Цунами высотой в 1,2 метра зафиксировано на побережье островов Амами на юго-западе Японии и префектуры Иватэ на северо-востоке страны.

Извержение подводного вулкана считается крупнейшим вулканическим событием за последние 30 лет. Огромное облако дыма и пепла высотой 20 км и последовавшее за ним цунами затронули 84 000 человек, более 80 процентов населения южнотихоокеанской страны.

В последние несколько дней на остров Тонга начал принимать корабли с гуманитарной помощью, и, поскольку взлетно-посадочная полоса теперь очищена от густого вулканического пепла, международный аэропорт теперь открыт для рейсов с помощью.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работает с министром здравоохранения, направляя медицинские бригады на Хаапай, один из наиболее пострадавших островов, а другие агентства, такие как Всемирная продовольственная программа (ВПП), сотрудничают, чтобы помочь восстановить услуги связи.

Напомним, ранее мы писали, что путешественник побывал во всех самых глубоких впадинах планеты.