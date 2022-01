Вперше за 30 років. Через виверження вулкана під воду пішов майже весь острів

Після підземного виверження вулкана острів почав приймати кораблі з гуманітарною допомогою.

14 січня 2022 відбулося виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у Тихому океані, що спровокувало цунамі, повідомляє News.un.org.

Через нього один острів майже повністю пішов під воду, кілька інших (зокрема заселених) постраждали.

Виверження тривало кілька днів. Основний удар припав на острови Тонга. Вулкан зруйнував місцеву інфраструктуру та сотні будівель, постраждали люди. Крім того, під воду практично пішов один з островів.

The ongoing eruption of Tonga's Hunga Tonga volcano appears to be the most powerful and violent eruption of the 21st century. pic.twitter.com/VK0A1kQUSq