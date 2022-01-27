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Вперше за 30 років. Через виверження вулкана під воду пішов майже весь острів

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Четвер 27 січня 2022 11:47
Вперше за 30 років. Через виверження вулкана під воду пішов майже весь острів Фото: Острів Тонга пішов під воду через вулкан у Тихому океані (unsplash.com/marnee-wohlfert)
Автор: Євгенія Тугушева

Після підземного виверження вулкана острів почав приймати кораблі з гуманітарною допомогою.

14 січня 2022 відбулося виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у Тихому океані, що спровокувало цунамі, повідомляє News.un.org.

Через нього один острів майже повністю пішов під воду, кілька інших (зокрема заселених) постраждали.

Виверження тривало кілька днів. Основний удар припав на острови Тонга. Вулкан зруйнував місцеву інфраструктуру та сотні будівель, постраждали люди. Крім того, під воду практично пішов один з островів.

За даними Бюро метеорології Австралії, після виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай цунамі зафіксовані біля берегів архіпелагу Тонга, біля узбережжя Японії хвилі сягали 1,2 метра.

Також хвилі цунамі заввишки близько 80 см спостерігалися у столиці Тонгі Нукуалофе, а хвилі заввишки близько 60 см - у Паго-Паго, столиці Американського Самоа.

Цунамі заввишки 1,2 метра зафіксовано на узбережжі островів Амамі на південному заході Японії та префектури Івате на північному сході країни.

Виверження підводного вулкана вважається найбільшою вулканічною подією за останні 30 років. Величезну хмару диму і попелу заввишки 20 км і цунамі, що спровоковане ним, торкнулися 84 000 людей, понад 80 відсотків населення південнотихоокеанської країни.

В останні кілька днів острів Тонга почав приймати кораблі з гуманітарною допомогою, і оскільки злітно-посадкова смуга тепер очищена від густого вулканічного попелу, міжнародний аеропорт тепер відкритий для рейсів з допомогою.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) працює з міністром охорони здоров'я, спрямовуючи медичні бригади на Хаапай, один із найбільш постраждалих островів, а інші агенції, такі як Всесвітня продовольча програма (ЗПС), співпрацюють, щоб допомогти відновити послуги зв'язку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мандрівник побував у всіх найглибших впадинах планети.

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