Максимум впечатлений за 100 евро в день: украинская семья отправилась в необычное турне по Европе

Наталья и Дмитрий Будянские проедут 7000 километров за 38 дней

В поездку по "другой" Европе отправилась семья украинцев из Энергодара. За 38 дней они собираются объехать 7000 километров в пяти странах. Наталья и Дмитрий Будянские вместе с дочерью побывают в максимально большом количестве интересных локаций, потратив при этом минимум денег.

Идея такой поездки – показать, как получить максимум впечатлений и эмоций при небольшом бюджете. О планах и особенностях путешествия семья рассказала РБК-Украина.

"Покажем, как это - жить в палатках и в кемпингах. Как путешествуют европейцы. Заберемся на дикие безлюдные пляжи, пострадавшие после землетрясения в 2015-16 годах. Покажем, где покупать билеты на паром, как проходить тесты ПЦР в портах", — рассказывает изданию Наталья.

Семья Будянских путешествует автомобилем уже 10 год. В этот раз они собираются говорить не только о самостоятельном путешествии с семьей, но также о нововведениях для туристов в условиях пандемии, об ограничениях и действительны ли COVID-сертификаты, которые выдают в украинских поликлиниках. Об этом они будут рассказывать на YouTube-канале.

Бюджетно по Европе: путешествие украинцев в цифрах

5 августа семья Будянских отправилась в путешествие, которое будет длиться 38 дней – до середины сентября.

Фото: Семья путешественников из Энергодара (facebook.com/budnatalee)

Сейчас путешествие проходит через 5 стран: Румыния, Болгария, Греция (материк и 4 острова), Албания, Северная Македония и дорога домой - также через Болгарию и Румынию.

"Все это мы проедем и посетим на своем стареньком Ситроене, который за эти 9 лет увидел 38 стран, доехал до самой западной точки Европы (Кабо да Рока), был в самой южной части - на мысе Тарифа (Испания). В 2019 году доехал до Севера Норвегии на мыс Нордкап, где дальше только льды Арктики. Хотя и ломался на Лофотенских островах в Норвегии за северным кругом", — рассказывают путешественники о своем транспортном средстве.

Будянские рассчитывают уложиться в бюджет 3000 евро на весь период поездки – это меньше 100 евро в день.

"Наше путешествие будет немного экономное, но очень интересное и необычное", — анонсирует Наталья.

Фото: Маршрут путешествия Будянских (facebook.com/budnatalee)

Без гида и all inclusive: что задумали путешественники

Семья Будянских решила показывать "азбуку" для самостоятельных поездок туристов. Чтобы после просмотра видео человек мог без сомнений поехать в Европу на своей машине.

"Когда живешь в маленьком городе - все привычно, стабильно. Вот мой завод, мой офис, этаж, дверь. Мир, в котором живешь, невелик. Все, что делаешь с утра до вечера ежедневно - твой мир", — объясняет философию путешествий Наталья.

А потом человек рискует сесть в машину и отправиться в неведомую "заграницу", о которой только слышал и смотрел чужие картинки, добавляет она.

"Ломаешь свои стереотипы, чувствуешь, как проявляются страхи, обостряются чувства, просыпается единство семьи, когда по ту сторону - весь мир. Где нет подстраховщика в виде гида, нет системы all inclusive. Ты все делаешь сам", — описывает семья особенности самостоятельных поездок по странам.

Фото: Первые кадры из Румынии (facebook.com/budnatalee)

Путешественники обещают: кроме фантастических видов и бархатных бухт, в их поездке будут величественные вековые сооружения, монастыри, каньоны, нетуристические места соседних стран, о которых никто не знает.

"Отдых в стране вечной сиесты, белого сухого, феты и оливок размером с грецкий орех. Об этом мы расскажем в нашем специальном блоге для РБК-Украина", — говорят Будянские.

Отметим, ранее две украинки отправились пешком в Одессу через всю страну.

Также украинские тревел-блогеры показали самые интересные места Арабатской Стрелки в своем новом видео.