Воздушные шары, дельфины и яхты: в Египте показали, чем будут удивлять туристов в 2022 году

Туризм в Египте быстрыми темпами возвращается в допандемийным туристическим потокам. Власти страны прикладывают максимум усилий, чтобы привлечь и удержать как можно больше путешественников из разных стран.

В этом году Министерство туризма и древностей представило новую кампанию по продвижению в интернете зимнего отдыха в стране – "Солнечное Рождество". В список стран, где будет рекламироваться отдых в Египте, попали страны Западной Европы и Украина, сообщает Egypt Independent.

На кадрах промо-видео – активный отдых туристов: танцы на пляже, водные виды спорта и экскурсии к самым ярким достопримечательностям.

Красоту Египта покажут в популярных соцсетях

Запуск электронной кампании на различных платформах социальных сетей по продвижению отдыха на зимний сезон 2022 года в Египте совпадает с празднованием Нового года и Рождества.

Видео: Промо-ролик "Солнечное Рождество" (youtube.com/Experience Egypt)

Популяризация туристических локаций будет проходить в некоторых странах, чтобы привлечь туристов из этих рынков: Великобритания, Германия, Украина, Италия, Франция, Россия и США, сообщили в Министерстве туризма и древностей.

Кампания также направлена ​​на активизацию внутреннего туризма и привлечение египтян к проведению новогодних и рождественских праздников на египетских курортах, объяснил генеральный директор Управления по развитию туризма Египта Амр аль-Кади.

Потенциальным туристам покажут короткометражный фильм о Египте: самые привлекательные археологические и природные локации, а также атмосферу праздника на курортах: яркое солнце, завораживающие пейзажи, древние египетские исторические места, развитую туристическую инфраструктуру, разнообразные мероприятия и активности.

Фото: Курорт Хургада (pixabay.com)

Кампания была запущена на веб-сайтах и ​​платформах социальных сетей, которые наиболее распространены в этих странах, включая Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, tiktok. Реклама направлена на виды отдыха, которые совмещают пляжный и культурный туризм.

Заместитель министра туризма и древностей Ламия Камел заявила, что количество пользователей интернета во всем мире растет, поэтому такие кампании в соцсетях становятся более эффективными.

"Мы выяснили, что страницы в социальных сетях являются неотъемлемой частью обмена контентом и воодушевления путешественников на открытие Египта", - отметила руководитель международной кампании Управления по продвижению туризма Египта Сюзан Мостафа.

Поэтому в соцсетях будут распространять не только видеоролик, но и также фотографии и тексты, промотирующие Египет.

Фото: В Египет приглашают любителей активного отдыха (unsplash.com/peggy-anke)

Как рекламировали Египет в минувшем году

Год назад в Египте сняли клип-поздравление с Новым 2021 годом. Видео рекламировало самые известные локации страны.

Композицию песни "Египет, страна красоты" исполнила известная египетская певица Шерин Абдель Вахаб.

В ролике были показаны особенности отдыха в Египте и его туристические достопримечательности: пляжи, живописные виды природы и известные археологические локации страны.

Тогда власти заявляли, что собираются сделать ставки на культурный туризм. В 2021 году им это удалось. Только две масштабные акции, которые транслировались на весь мир – Парад Фараонов в апреле и открытие Аллеи сфинксов в ноябре - привлекли огромное количество иностранных туристов в страну.

Напомним, в Египте возобновляют круизы к знаменитым локациям.

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