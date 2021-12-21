ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Яхты и пятизвездочные лайнеры. В Египте возобновились круизы к знаменитым локациям

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 14:40
Яхты и пятизвездочные лайнеры. В Египте возобновились круизы к знаменитым локациям Фото: Круизы по Нилу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

На новый год 90% мест уже забронировано: сколько стоят экскурсии по Нилу

В Египте возобновилось популярное до пандемии развлечение туристов – круизы по Нилу. В этом году на новогодние праздники спрос почти вернулся к уровню 2019 года, а 90% мест на кораблях уже забронированы, сообщает The National.

Отправиться к легендарным археологическим локациям в Луксор и Асуан выбирают как местные туристы, так и иностранные путешественники. Совершить путешествие по реке предлагают и на небольших яхтах, и на 5-звездочных лайнерах.

Чем интересны круизы по Нилу и во сколько обойдется экскурсия для туристов на Красном море – в материале РБК-Украина.

"Хотел провести новогоднюю ночь на судне, но свободных дат уже не было"

Путешествия по Нилу между южными городами Луксор и Асуан популярны среди египетских туристов во время зимних каникул. Местная жительница Сельвана Вагих сделала круизы традицией в своей семье в течение последних шести лет, но пропустила путешествие в 2020 году. В этом году ее семья все же заказала трехдневный круиз на зимние каникулы с мужем и двумя детьми в возрасте 3 и 8 лет.

"Было сложно найти бронирование. Я хотел провести новогоднюю ночь на судне, но дата была недоступна", - говорит учитель истории, живущий в Хургаде на берегу Красного моря.

Яхты и пятизвездочные лайнеры. В Египте возобновились круизы к знаменитым локациямФото: Нил в Луксоре (unsplash.com/sumit-mangela)

Сукайна Будуани недавно приехала из США с подругой, чтобы отпраздновать свое 30-летие в Египте, совершив круиз по Нилу из Луксора и Асуана и заехав в Каир.

"К 30 годам я хотела посетить что-то грандиозное - в основном историческое - и Египет полон истории", - рассказала она.

Туристка посетила Луксор за неделю до открытия Аллеи сфинксов, и локация уже была "забита" посетителями.

"Мы даже не смогли хорошо сфотографировать храмы Абу-Симбела. Слишком много туристов было", - отметила она.

Новый тренд: туристы бронируют небольшие роскошные яхты

Зима обычно является пиковым сезоном для самых популярных направлений Верхнего Египта, когда погода считается идеальной и туристы пользуются своими отпусками, отмечает издание.

Но отрасль пострадала с марта 2020 года, когда члены экипажа и десятки пассажиров круизного судна по Нилу получили положительные результаты на COVID. Тогда круизы были приостановлены до октября. А новый период зимних каникул совпал со второй волной коронавируса в Египте.

В этом году, несмотря на новый штамм вируса "Омикрон", у туризма в регионе появились основания для оптимизма.

Открытие Луксорской Аллеи сфинксов в ноябре стало большим толчком для развития туризма в городе - отели были полностью забронированы, а число посетителей Египта в последние месяцы увеличилось.

Яхты и пятизвездочные лайнеры. В Египте возобновились круизы к знаменитым локациямФото: Храм царицы Хатшепсут в Луксоре (unsplash.com/jeremy-bezanger)

В этом году круизы по Нилу забронированы на 90% на период Рождества и Нового года, а прибыли близки к уровню 2019 года. Об этом рассказал исполнительный директор агентства Egypt Tours Марван Эль Садек.

"В прошлом году лодки то ходили, то нет. В этом году все лодки на ходу", - отметил он.

Если в прошлом году его агентство продавало круизы местным туристам по сниженным ценам, то в этом сезоне 60% его клиентов – иностранные путешественники.

По словам главного операционного директора Nile Cruisers Мостафы Сайеда, большинство туристов прибывают из США и Латинской Америки.

При этом места на кораблях освобождаются в связи с ужесточением правил путешествий в некоторых странах и вынужденных отказах от бронирования.

"Если не будет ограничений на поездки из стран, туристов будет много", - прогнозирует Сайед.

Представитель одной из туристических компаний, специализирующейся на элитных турах, Амр Бадр отметил, что появилась новая тенденция – туристы бронируют небольшие частные лодки, которые имеют максимум восемь кают.

"Круизы по Нилу развиваются, и я думаю, что спрос на эти небольшие роскошные яхты будет продолжать расти", - говорит он.

Яхты и пятизвездочные лайнеры. В Египте возобновились круизы к знаменитым локациямФото: Руины храма на острове Филы на маршруте круиза по Нилу (unsplash.com/jeremy-bezanger)

Сколько стоят круизы в Египте и что можно увидеть на Ниле

Туристам, которые отдыхают на курортах Красного моря, туристические компании предлагают круизы разной длительности. Например, у одной из местных компаний есть такой вариант путешествия для туристов из Хургады: с автобусным трансфером в Луксор + поездом в Асуан. Там начинается путешествие по реке обратно в Луксор.

В маршрут включено посещение основных археологических достопримечательностей:

  • храм Абу Симбел;
  • храм бога-крокодила Себека в Ком Омбо;
  • храм в Эдфу;
  • экскурсия в Луксоре с посещением Города живых и города мертвых;
  • Карнакский храм;
  • Аллеи сфинксов;
  • храм Хатшепсут;
  • музей каменных скульптур.

Такой 4-дневный тур по Нилу стоит от 400 долларов с человека. В стоимость входит трансфер, вход в музеи, проживание и трехразовое питание, напитки, услуги русскоговорящего гида. За дополнительную плату можно заказать другие экскурсии по маршруту.

Напомним, мы писали, что туристы в Египте наблюдали редкое погодное явление.

Также сообщалось, что на самом деле представляют собой горящие туры в высокий сезон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Египет Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Марина Казакова
Бюджетных путевок не будет. Что на самом деле представляют собой горящие туры в высокий сезон
Марина Казакова
основатель турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савина
Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Валерия Микульская
Край мастеров, замков и вина. Впечатляющие локации Закарпатья для знакомства с регионом
Валерия Микульская
основатель туристического блога "Tour de Ukraine"
Наталя Боротканич
Год космического туризма. Когда появятся "горящие туры" на орбиту
Наталя Боротканич
координатор космических программ группы проектов Noosphere, кандидат исторических наук
Все мнения