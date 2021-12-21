Яхты и пятизвездочные лайнеры. В Египте возобновились круизы к знаменитым локациям

На новый год 90% мест уже забронировано: сколько стоят экскурсии по Нилу

В Египте возобновилось популярное до пандемии развлечение туристов – круизы по Нилу. В этом году на новогодние праздники спрос почти вернулся к уровню 2019 года, а 90% мест на кораблях уже забронированы, сообщает The National.

Отправиться к легендарным археологическим локациям в Луксор и Асуан выбирают как местные туристы, так и иностранные путешественники. Совершить путешествие по реке предлагают и на небольших яхтах, и на 5-звездочных лайнерах.

Чем интересны круизы по Нилу и во сколько обойдется экскурсия для туристов на Красном море – в материале РБК-Украина.

"Хотел провести новогоднюю ночь на судне, но свободных дат уже не было"

Путешествия по Нилу между южными городами Луксор и Асуан популярны среди египетских туристов во время зимних каникул. Местная жительница Сельвана Вагих сделала круизы традицией в своей семье в течение последних шести лет, но пропустила путешествие в 2020 году. В этом году ее семья все же заказала трехдневный круиз на зимние каникулы с мужем и двумя детьми в возрасте 3 и 8 лет.

"Было сложно найти бронирование. Я хотел провести новогоднюю ночь на судне, но дата была недоступна", - говорит учитель истории, живущий в Хургаде на берегу Красного моря.

Фото: Нил в Луксоре (unsplash.com/sumit-mangela)

Сукайна Будуани недавно приехала из США с подругой, чтобы отпраздновать свое 30-летие в Египте, совершив круиз по Нилу из Луксора и Асуана и заехав в Каир.

"К 30 годам я хотела посетить что-то грандиозное - в основном историческое - и Египет полон истории", - рассказала она.

Туристка посетила Луксор за неделю до открытия Аллеи сфинксов, и локация уже была "забита" посетителями.

"Мы даже не смогли хорошо сфотографировать храмы Абу-Симбела. Слишком много туристов было", - отметила она.

Новый тренд: туристы бронируют небольшие роскошные яхты

Зима обычно является пиковым сезоном для самых популярных направлений Верхнего Египта, когда погода считается идеальной и туристы пользуются своими отпусками, отмечает издание.

Но отрасль пострадала с марта 2020 года, когда члены экипажа и десятки пассажиров круизного судна по Нилу получили положительные результаты на COVID. Тогда круизы были приостановлены до октября. А новый период зимних каникул совпал со второй волной коронавируса в Египте.

В этом году, несмотря на новый штамм вируса "Омикрон", у туризма в регионе появились основания для оптимизма.

Открытие Луксорской Аллеи сфинксов в ноябре стало большим толчком для развития туризма в городе - отели были полностью забронированы, а число посетителей Египта в последние месяцы увеличилось.

Фото: Храм царицы Хатшепсут в Луксоре (unsplash.com/jeremy-bezanger)

В этом году круизы по Нилу забронированы на 90% на период Рождества и Нового года, а прибыли близки к уровню 2019 года. Об этом рассказал исполнительный директор агентства Egypt Tours Марван Эль Садек.

"В прошлом году лодки то ходили, то нет. В этом году все лодки на ходу", - отметил он.

Если в прошлом году его агентство продавало круизы местным туристам по сниженным ценам, то в этом сезоне 60% его клиентов – иностранные путешественники.

По словам главного операционного директора Nile Cruisers Мостафы Сайеда, большинство туристов прибывают из США и Латинской Америки.

При этом места на кораблях освобождаются в связи с ужесточением правил путешествий в некоторых странах и вынужденных отказах от бронирования.

"Если не будет ограничений на поездки из стран, туристов будет много", - прогнозирует Сайед.

Представитель одной из туристических компаний, специализирующейся на элитных турах, Амр Бадр отметил, что появилась новая тенденция – туристы бронируют небольшие частные лодки, которые имеют максимум восемь кают.

"Круизы по Нилу развиваются, и я думаю, что спрос на эти небольшие роскошные яхты будет продолжать расти", - говорит он.

Фото: Руины храма на острове Филы на маршруте круиза по Нилу (unsplash.com/jeremy-bezanger)

Сколько стоят круизы в Египте и что можно увидеть на Ниле

Туристам, которые отдыхают на курортах Красного моря, туристические компании предлагают круизы разной длительности. Например, у одной из местных компаний есть такой вариант путешествия для туристов из Хургады: с автобусным трансфером в Луксор + поездом в Асуан. Там начинается путешествие по реке обратно в Луксор.

В маршрут включено посещение основных археологических достопримечательностей:

храм Абу Симбел;

храм бога-крокодила Себека в Ком Омбо;

храм в Эдфу;

экскурсия в Луксоре с посещением Города живых и города мертвых;

Карнакский храм;

Аллеи сфинксов;

храм Хатшепсут;

музей каменных скульптур.

Такой 4-дневный тур по Нилу стоит от 400 долларов с человека. В стоимость входит трансфер, вход в музеи, проживание и трехразовое питание, напитки, услуги русскоговорящего гида. За дополнительную плату можно заказать другие экскурсии по маршруту.

Напомним, мы писали, что туристы в Египте наблюдали редкое погодное явление.

Также сообщалось, что на самом деле представляют собой горящие туры в высокий сезон.