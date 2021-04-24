Локации в Украине, которые станут настоящим открытием. Куда поехать этим летом

Весна и лето - идеальное время для путешествий по неизведанным уголкам страны

Уже скоро - летний сезон, период отпусков и отдыха. К сожалению, это уже второе лето, которое не только Украина, но и весь мир, встретят в условиях пандемии COVID. Границы большинства стран для наших туристов остаются закрытыми. А внутренний туризм, как и в прошлом году, продолжает развиваться.

В то же время среди доступных на сегодня вариантов немало украинцев предпочтут all inclusive на курортах Турции и Египта (даже при условии сдачи ПЦР-тестов), чем отдых в родной стране. Почему же так происходит и есть ли в Украине места, действительно достойные внимания - попробуем разобраться.

Зарубежные Мальдивы или украинский Джарылгач?

Длительное время путешествия по Украине ассоциировались у людей с посещением одного из трех главных мегаполисов (Киев, Львов, Одесса) или с поездкой в Карпаты на лыжи.

На самом же деле наша страна значительно разнообразнее, и стоит лишь немного отклониться от привычного курса, как можно открыть для себя просто исключительные места. Их часто называют и "украинская Венеция", и "украинские Мальдивы". И какие только другие "зарубежные псевдонимы" им не придумывали.

Фото: Заповедник Аскания-Нова в долгосрочной перспективе может стать самостоятельным туристическим направлением (wikipedia.org)

Эти места по красоте действительно могут посоревноваться со всемирно известными туристическими "магнитами". Однако считаю, что здесь важно продвигать украинский бренд, снова и снова повторять сугубо оригинальные украинские названия. Чтобы в итоге каждый иностранный турист знал, что остров Джарылгач, Черепашинский карьер или Вилково – это об Украине.

Национальные парки - еще одна изюминка, которая может нас очень сильно отличать среди западноевропейских стран. Тем более, что в последние годы значительную популярность приобретает зеленый туризм и тренд "единение с природой".

Среди потенциально больших магнитов и интересных проектов могу выделить заповедник Аскания-Нова - своеобразную визитку Херсонщины, и которая в долгосрочной перспективе может стать самостоятельным туристически направлением. Однако нужно еще поработать, чтобы этот адамант правильно огранить и превратить в настоящий бриллиант.

Многообразие природы - это то, чем мы действительно можем привлечь иностранцев и что не требует слишком больших инвестиций. В то же время нам нужно еще научиться правильно использовать собственные ресурсы.

Например, Днепр - самая большая река Украины со своими невероятными видами уже сама является туристическим магнитом. Однако пока еще этот "магнит" не используется в полной мере. А еще по обе стороны реки раскинулись прекрасные города и туристические объекты.

Фото: В последние годы популярным становится зеленый туризм и тренд "единение с природой" (booking.com)

Сейчас мы активно работаем над возобновлением речных туров. В частности, рассматриваем направление "Киев-Канев-Киев". Убеждена, что Канев точно станет открытием для многих украинцев, которые там не были, а такой однодневный тур – очень популярным среди киевлян и гостей столицы. Это настоящее "место силы", которое должен посетить каждый украинец.

Огромный, но нераскрытый потенциал - у нашего Приазовья, где местные громады и бизнес начали активно развивать курортный потенциал. Например, одним из хороших примеров среди береговых курортов, которые действительно предоставляют качественный сервис и уже сейчас движутся в правильном направлении, является Коблево.

Интересными локациями для путешественников могут стать Кирилловка, Железный Порт и Скадовск, где можно найти немало интересных развлечений по доступной цене.

Фото: В Украине возобновляют речные туры. В частности, направление "Киев-Канев-Киев" (РБК-Украина)

Кроме Черного и Азовского моря, хорошо отдохнуть у воды можно и на Шацких озерах Волыни, на Голубых озерах Черниговщины, или на Бакоте, что на Хмельнитчине.

Карпаты летом: уникальные населенные пункты посреди гор

Многие украинцы привыкли считать, что горный отдых актуален лишь в зимний сезон. Однако летом Карпатский регион и Закарпатье также чрезвычайно красивые и разнообразные, а весной там активно занимаются рафтингом.

Важно, чтобы туристический период в регионах не ограничивался только летним или зимним периодом, поэтому мы работаем над привлечением туристического потока в течение всего года.

Фото: Одна из "изюминок" Ивано-Франковщины - узкоколейка в селе Выгода (РБК-Украина)

Государство и местное самоуправление начали реализацию инфраструктурного проекта "Мале Карпатське коло”, которое позволит совместить уникальные населенные пункты Карпат на территории нескольких областей, открыть их стране и миру.



По дороге также можно приехать в Черновцы, где сохранилась уникальная австрийская архитектура. В частности, Черновицкий университет, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще одно необычное место, о котором мало кто знает и о котором хотела бы рассказать, – “Центр наследия Выгодской узкоколейки” на Ивано-Франковщине, который расположен в старом особняке.

Это яркий пример того, как, имея только время и вдохновени,е можно сделать настоящий туристический магнит, где обычная колода превратится в интересный экспонат. А что самое интересное, в этом музее есть множество интерактивных экспонатов, сопровождающихся играми, которые заинтересуют детей. Здесь можно услышать звуки и почувствовать запахи живой природы, увидеть уникальных жителей леса, побывать в норах диких животных.

Еще один тренд - индустриальный туризм

Перспективным является также индустриальный и ностальгический туризм, который может быть интересен ценителям старины и былых архитектурных стилей, тем, кто хочет понять свои корни и посетить Родину предков.



В этом контексте совершенно уникальна для мира Чернобыльская зона отчуждения, места катастрофы, словно "застрявшие" во времени. И одновременно пример восстановления природы. В этом году мы вспоминаем о печальной 35-летней годовщине тех событий.

Фото: Зона отчуждения, объект " Дуга" (РБК-Украина/Виталий Носач)

Я перечислила лишь маленькую частичку тех уникальных мест, о которых украинцы почти ничего не знают, однако, которые однозначно стоят их внимания.

Каждый может найти для себя интересный отдых по своим предпочтениям.



Сейчас в соцсетях есть немало материалов, которые показывают нашу страну с необычных ракурсов. В этом году мы также хотим запустить национальный туристический сайт, где будут аккумулирована основная информация о наших туристических дестинациях, с полезной информацией как для участников рынка, так и для внутренних и въездных туристов.

Гастрономические туры: открыть для себя регионы по-новому

Конечно, любое путешествие считается незавершенным, если не попробовать национальные угощения. Именно поэтому уже давно существует отдельный вид туризма, который предполагает дегустацию местной кухни.

Действительно, сложно переоценить большой потенциал Украины в области кулинарного туризма. Каждый регион имеет свои уникальные продукты и блюда, которые привлекают внимание многих путешественников и которые могут удивить всех.

Фото: Стоит обратить внимание на регионы, которые славятся виноделием (pixabay.com)

Сейчас в Украине реализуется очень интересный культурно-гастрономический проект "Дорога смаку та вина", который открывает для туристов Бессарабию, Закарпатье, Херсонщину - регионы, где процветает виноделие. Здесь речь идет не только о возможности продегустировать вино и ознакомиться с процессом производства, но и открыть для себя культурное наследие и народные ремесла, традиционную региональную кухню.

Например, на сегодня мы воспринимаем Одесскую область исключительно как морские территории, однако существует альтернативный туристический маршрут "Дорога вкуса и вина Бессарабии". Уже сегодня он находится на стадии завершения, и скоро все желающие смогут ознакомиться с уникальными традициями народов Бессарабии, попробовать местные крафтовые продукты и вино.

Я призываю все регионы и громады вспоминать собственные традиционные рецепты и использовать их как часть туристического продукта. Это всегда интересно!

Впереди еще много работы: как поощрить украинцев путешествовать по стране

Одной из проблем, почему украинцы продолжают выбирать отдых за рубежом, а не в Украине, является отсутствие инфраструктуры и качественного обслуживания. Эти два пункта являются основными в вопросе развития туристических направлений.

Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы обустроить качественную инфраструктуру вокруг национальных парков, создать места для кемпингов и гигиены, дорожки, лавочки и понятные указатели, прозрачные и понятные правила работы.

Фото: Зеленый маршрут "Полтава-Опошня" объединяет посещение природных и исторических локаций (tamtour.com.ua)

Дорога к горным курортам должна быть удобной, безопасной и не превращаться в еще один элемент экстрим-тура. Весь туризм в Украине должен быть максимально комфортным. В частности, когда речь идет об активном отдыхе. Например, зеленый маршрут "Полтава-Опошня" - это и природная локация с рекой и сплавом на байдарках, и с возможностю туристам посетить уникальный Музей гончарства в Опошне, который надо поддержать.

В реставрации нуждаются и замки по топовому среди туристов маршруту "Золотая подкова Львовщины". Здесь требуется вмешательство государства, потому что тот же Подгорецкий замок находится не в наилучшем состоянии. Только синергия усилий государства, бизнеса и местной власти является той формулой, которая может сработать в развитии территорий и их туристической привлекательности.

Фото: В реставрации нуждаются и замки "Золотой подковы Львовщины". В частности, Подгорецкий замок (wikipedia.org)

Работа над системными изменениями продолжается по всем возможным направлениям – от законодательства до продвижения внутреннего туризма. Отдельное внимание уделяется даже образовательному процессу по подготовке профессиональных кадров в туристической отрасли. В планах ДАРТ на этот год, в частности, и поддержка региональных проектов, которые называются "Туристические магниты", и обучение людей на направлениях, которые являются для нас приоритетными.

Сейчас активно ведем работу совместно с Экспертным советом по вопросам развития туризма и курортов Украины при ДАРТ над потенциальными проектами по обучению громад развитию туристических магнитов. Предполагается создание новых межрегиональных проектов, туристической инфраструктуры, расширение сети туристически-экскурсионных маршрутов, осуществления рекламно-презентационной кампании на внешнем рынке для привлечения иностранного потока туристов.

Бесспорно, архитектурные памятники, природные и культурные объекты являются основными точками интереса туристов.

Объединив их в маршруты, определив на государственном уровне их как приоритетные, можно показывать, что государство на всех уровнях готово инвестировать именно туда, реставрирует именно эти объекты, обеспечивает базовую инфраструктуру и тому подобное. Это будет сигнал, в том числе и бизнесу о том, что туризм на этих территориях и этих маршрутах можно и стоит развивать.

Формируйте свои собственные маршруты и путешествуйте по Украине!

Напомним, ранее в авторской колонке для РБК-Украина глава ДАРТ Марьяна Олеськив рассказывала, почему в Чернобыле стоит побывать каждому туристу.

Также ранее сообщалось, чем удивит туристов Приазовье в новом сезоне.