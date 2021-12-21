Горы, чаны и деликатесы. Путеводитель по самым интересным локациям Закарпатья для зимнего отдыха

Какие экскурсии и блюда предлагают путешественникам

Закарпатье зимой - одна из самых интересных локаций для отдыха на выходных и каникулах. Горы, релакс, оздоровление, уникальные села, крафтовые производства и дегустации деликатесов – только начало перечня туристических магнитов области.

На туристической карте Закарпатья - 121 локация, куда стоит попасть путешественникам: от архитектурных памятников до редких природных местностей (например, где цветет эдельвейс или приземлился метеорит). Кроме того, регион предлагает немало эко-маршрутов для походов в горах, которые занимают 80% всей территории. Зимой наиболее актуальны познавательные экскурсии, курортный отдых и гастро-локации.

"За год на Закарпатье приезжают 6 миллионов туристов - это только официально, что можно проследить за туристическим сбором в гостиницах. Так же официально работают 120 тысяч мест размещения, но вместе с частными усадьбами область одновременно может разместить до 180 тысяч туристов", - отметил в комментарии РБК-Украина президент Закарпатской туристической организации Федор Шандор.

Чем удивляет туристов регион и какие виды отдыха можно совместить во время даже коротких путешествий, РБК-Украина узнало во время трехдневного пресс-тура, организованного по инициативе Управления туризма и курортов Закарпатской облгосадминистрации.

Отдых над облаками: особенности горнолыжного курорта Драгобрат

На Закарпатье есть несколько горнолыжных курортов, среди которых наиболее популярен у любителей катания на лыжах – Драгобрат. Это самый высокогорный курорт Украины – горнолыжные трассы находятся на высоте 1400-1700 м над уровнем моря на горах Стог и Близница массива Свидовец. Пейзажи в любом месте Драгобрата завораживают – заснеженные ели, вершины Черногоры и Горганы, облака в межгорье ниже курорта.

Фото: Подъемник на курорте Драгобрат (РБК-Украина)

Основное преимущество локации - климат. Температура у вершин в среднем на 6-8 градусов ниже, чем у подножия. Поэтому, когда в соседнем селе Ясиня моросит дождь, на склонах Драгобрата заметает снегом и чувствуется мороз.

Снег в окрестных горах выпадает еще в ноябре, а лежит на склонах даже в мае. Поэтому еще на майские праздники можно увидеть, как там катаются на лыжах в купальниках.

На Драгобрате можно кататься как опытным лыжникам - для них склонов больше, так и новичкам и детям. На курорте можно научиться как традиционному катанию на лыжах, так и скитуру – походам по неровной заснеженной поверхности на специальных лыжах, которые удобны для походов по Карпатам вне подготовленных трасс. Для скитуристов есть возможность взять все оборудование в аренду – от 500 гривен за комплект.

Фото: На курорте Драгобрат - почти 80 отелей (РБК-Украина)

Всего на курорте работают до 80 отелей и усадеб. Стоимость проживания в них – от 500-1000 гривен с человека с питанием "завтрак+ужин". Большинство ресторанов на Драгобрате - также при отелях. Во многих местах размещения есть возможность погреться в чанах под открытым небом с видом на горы.

"На курорте насчитывается 75-77 объектов, которые принимают туристов. Примерно в 50 из них есть сауны, чаны или бассейны", - рассказал РБК-Украина руководитель союза предпринимателей курорта Драгобрат Юрий Сикун.

Отдых на Драгобрате не заканчивается с сезоном катания на лыжах – все больше туристов выбирают это место для лета. Это эко-туристы, которые отправляются на прогулки в горы, а также те, кто занимается йогой. На Драгобрате работает отель с ретрит-центром, куда приезжают с детьми.

Несмотря на уникальность локации, для многих туристов она кажется неудобной из-за инфраструктуры. Основной недостаток - отсутствие дороги, по которой можно добраться наверх автомобилем. До сих пор на Драгобрат можно выехать внедорожниками и транспортом типа УАЗ и ГАЗ-66. Стоимость такого трансфера – от 150 гривен с человека.

Впрочем, асфальтированную дорогу шириной 7 м и с уклоном до 12 градусов начали строить в этом году. Всего с участками существующих дорог новый путь протянется до 10 км.

"Под новую дорогу вырубили деревья, решается вопрос парковочных мест. Если Буковель сразу строили по единому проекту, и места для машин там были предусмотрены, то на Драгобрате их разместить будет сложно", - рассказал изданию Федор Шандор.

Он добавил: некоторые отели имеют по сотне номеров, так что нужно будет спроектировать парковки для большого количества автомобилей.

Фото: На Драгобрат возможно выехать только некоторыми автомобилями (РБК-Украина)

Среди других недостатков, на которые иногда жалуются туристы: отсутствие банкомата и периодические отключения света. Также на курорте нет ночного освещения трасс, отсутствует единый ски-пасс на подъемники.

Оздоровление и релакс – термальные и минеральные воды

Оздоровление на бальнеологических курортах - это визитная карточка Закарпатья. Именно в этом регионе сосредоточено больше всего термальных вод, а минеральные воды по типу "Боржоми" притягивают тысячи отдыхающих в местные санатории.

Например, в селе Солочин работает санаторий, в котором одновременно лечат тремя водами, которые подаются из месторождения непосредственно в бювет. Это воды "Лужанская-4", "Лужанская-7" и "Поляна Квасова". Сюда едут лечить почти все болезни органов пищеварения, обмена веществ и восстанавливаться после COVID туристы из многих стран, например, из Израиля или Молдовы.

Фото: В санатории в Солочине работает бювет с тремя минеральными водами (РБК-Украина)

Само учреждение рассчитано на тысячу гостей, а только врачей высшей категории там работают – 30. В санатории есть крытый бассейн с подогревом, большая территория для прогулок с скульптурами и набережной. Рядом – на расстоянии 1 км - расположены два подъемника: в снежную погоду оздоровление можно совместить с катанием на лыжах, санках и ледовом катке.

Кстати, немало людей приезжают лечиться минеральными водами, которые могут свободно набирать на территории санатория, а проживать в окрестных частных усадьбах.

Кроме питья минеральной воды, на Закарпатье популярен отдых в термальных комплексах. Один из таких – в селе Косонь.

В эти дни там много отдыхающих, которые оздоравливаются в горячих бассейнах под открытым небом и в различных саунах комплекса. В "Термальных водах Косино" можно греться и принимать процедуры в 7 бассейнах. На курорте находится самый большой в мире фонтан-бассейн с термальной водой - "Золотой кран здоровья".

Фото: Термальные бассейны с фонтанами в формах для напитков (РБК-Украина)

Он известен своими фонтанами-джакузи в форме посуды для традиционных местных напитков. Отдыхающим нравятся эти бассейны благодаря запаху, который имеет вода в каждом из них – например, вина. Для того, чтобы попасть в бассейны, можно поселиться на территории комплекса или оплатить посещение – 450 гривен за 3 часа для взрослых (дети до 150 см ростом – бесплатно).

Кроме того, туристы часто выбирают термальные воды Велятино и Берегово, а вскоре новый масштабный термальный комплекс появится в Хусте.

Что попробовать на Закарпатье: где дегустировать сыры, мед и гуцульские блюда

Одна из первых гастрономических локаций, которые могут посетить туристы по прибытии в Рахов - крафтовую пивоварню в селе Квасы. Во время экскурсии гостям расскажут, как зарождалось предприятие – из удачных попыток основателя варить пиво дома на кухне, покажут солод различной обжарки, от которого будет зависеть цвет напитка, проведут производственными помещениями. А на последок проведут дегустацию различных видов пива, предлагая угадать, что добавлено в напиток – черника, можжевельник или мед.

В этом же селе стоит попробовать традиционные гуцульские блюда. Например, в концептуальном ресторане на берегу реки Черная Тиса заказать блюда из форели или белых грибов, настоящую ветчину, а еще попасть на сырные и винные дегустации.

Фото: На сыроварнях можно попробовать и приобрести сыры (РБК-Украина)

Если во время путешествия по Закарпатью заехать в поселок городского типа Нижнее Селище, то туристов ждут там на знаменитой крафтовой сыроварне. Основатель в свое время учился этому делу в Швейцарии, а сейчас делает "украинский пармезан" из отборного местного молока.

Кроме экскурсии (140-170 грн), туристам предложат дегустацию в местном ресторане, который в 2021 году попал в топ-100 лучших ресторанов Украины по отзывам гастрокритиков. Также в местном магазине, который объединяет крафтовых производителей региона, можно купить разнообразные локальные продукты.

Вкусы Закарпатья - это еще и вина, леквар, палинки и коньяки, мед или знаменитый торт "Ужгород". Например, попробовать палинку – фруктовый дистиллят - можно в селе Минай вблизи Ужгорода. После экскурсии, где предлагают заглянуть внутрь "самогонных аппаратов", туристам также устраивают дегустации с заданием угадать: напиток "выгнан" из абрикосов, кизила или айвы.

Фото: Туристам предлагают заглянуть в "самогонный аппарат" (РБК-Украина)

Попробовать разнообразные виды меда и напитков из них, а также узнать много интересного из жизни пчел туристам предлагают в первом в Украине дегустационном зале "Медовый дом" в Мукачево. Людмила и Виктор Пересты стали основателями медового туризма в стране – свое заведение они открыли в 2010 году. Сейчас посетители могут не только отведать различную продукцию пчеловодства, но и увидеть небольшую музейную экспозицию с инструментами пасечников из 62 стран, а также прозрачный улей и образцы диких сот.

Между тем, во время путешествий по Закарпатью стоит посетить также винные погреба, буйволиные и форелевые фермы, попробовать леквар и местные кондитерские изделия.

Напомним, мы писали про впечатляющие локации Закарпатья для знакомства с регионом.

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