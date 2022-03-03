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Бесплатное жилье и помощь юристов. Открыли сайт для украинцев в любой точке мира

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 19:03
Бесплатное жилье и помощь юристов. Открыли сайт для украинцев в любой точке мира Фото: Помощь Украине (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Travel

Ресурс United for Ukraine оказывает быструю помощь тим, кто остался в Украине или уехал

Волонтеры учредили международную организацию United for Ukraine, которая помогает украинцам по всему миру.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на пресс-релиз волонтеров.

Организация сотрудничает с большим количеством Европейских NGO, юридическими, транспортными компаниями, гуманитарными, медицинскими организациями и волонтерскими отрядами в таких странах: Германия, Венгрия, Румыния, Литва, Молдова, Польша, Франция, Австрия, Голландия, Швейцария, Кипр и Испания.

United for Ukraine фокусируется на запросах по нескольким направлениям – бесплатное жилье, юридическая помощь, центры поддержки беженцев, самые необходимые контакты в странах, граничащих с Украиной и агрегируем информацию обо всех других ресурсах, оказывающих помощь.

"В первый же день работы платформы мы увидели регистрацию от женщины 70-ти лет. Так что это может сделать каждый и каждая заявка будет обработана максимально быстро.

Мы создали надежную экосистему, которая базируется на digital-базе, команде профессионалов и уже работает в тесной связи с партнерами. Мы хотим сделать очень простой доступ для людей. Мы открыты для партнерства. Наши партнеры: betterplace.org, gut.org и elinor.network. Также мы ведем переговоры с AIrBnb и Google", - рассказывает Нина Левчук, соучредитель платформы United for Ukraine.

Напомним, в ООН хотят срочно предоставить Украине помощь на 1.7 млрд долларов.

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