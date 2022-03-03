Безкоштовне житло та допомога юристів. Відкрили сайт для українців у будь-якій точці світу

Ресурс United for Ukraine надає швидку допомогу тим, хто залишився в Україні або виїхав

Волонтери заснували міжнародну організацію United for Ukraine, яка допомагає українцям по всьому світу.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням з посиланням на прес-реліз волонтерів/

Організація співпрацює вже працює з великою кількістю Європейських NGO, юридичними, транспортними компаніями, гуманітарними, медичними організаціями та волонтерськими загонами у таких країнах: Німеччина, Угорщина, Румунія, Литва, Молдова, Польща, Франція, Австрія, Голландія, Швейцарія, Кіпр та Іспанія.

United for Ukraine фокусується на запитах за кількома напрямками – безкоштовне житло, юридична допомога, центри підтримки біженців, найнеобхідніші контакти в країнах, що межують з Україною та агрегуємо інформацію про всі інші ресурси, що надають допомогу.

"В перший же день роботи платформи ми побачили реєстрацію від жінки 70-ти років. Тож це може зробити кожен і кожна, заявку буде оброблено максимально швидко.

Ми створили надійну екосистему, яка має за основу digital-базу, команду професіоналів та вже працює в тісному зв’язку з партнерами. Ми хочемо зробити максимально простий доступ для людей. Ми відкриті до партнерства. Наші партнери: betterplace.org, gut.org and elinor.network. Також ми ведемо переговори с AIrBnb та Google", – розповідає Ніна Левчук, співзасновник платформи United for Ukraine.

Нагадаємо, в ООН хочуть терміново надати Україні допомогу на 1.7 млрд доларів.

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