Водопадный экстрим: как новый вид активного отдыха набирает популярность в Украине

Летом, когда столбики термометра поднимаются выше +30, а холодный душ уже не спасает ситуацию, украинцы все чаще направляют взгляд в сторону Карпат.

Можно пойти походом по высокогорью Черногоры, но днем солнце печет и там. Также можно попробовать покорить горную реку, но для рафтов в августе уже мало воды. А можно попробовать каньонинг - спуск на веревке по самому водопаду.

Что такое каньонинг?

Это одна из самых новых экстремальных активностей в Украине.

Впервые в нашей стране такую аттракцию представили широкой публике в 2013 году. С этого времени этот вид активного отдыха совершенствовался и находил новых последователей со всех уголков страны.

Фото: Новый вид активного отдыха - каньонинг (ragting.ua)

В мире каньонинг достаточно популярен. Его предлагают большинство компаний, которые организуют рафтинг-туры. Такой симбиоз с рафтингом не является случайным, поскольку для каньонинга необходимо все тоже страховочное снаряжение, что и для сплава: шлем, гидрокостюм, нескользящую обувь и иногда - страхующий жилет.

Дополнительно для спусков по скалам и водопадам еще нужны веревки, страхующая альпинистская система, карабины и "восьмерки" или дюльферы. Никаких плавсредств не используют.

Фото: Каньонинг - это незабываемые ощущения "душа" от потока водопада (ragting.ua)

Самое интересное место в Украине для каньонинга - Манявский водопад. Удобство заключается в относительно неплохой логистике (можно подъехать на микроавтобусе), небольшой расход воды, высота 20 метров и невероятной красоты окружающий каньон.

Для более острых ощущений, можно начать спуск со скалы над водопадом, что добавит еще дополнительных 20 метров экстрима.

С чего начинается каньонинг?

В первую очередь - из команды единомышленников, которые готовы сделать шаг назад на краю водопада. Пока каньонинг не является популярным занятием, сборные группы (на рафтинг) набрать трудно. Поэтому, собрав 10-15 единомышленников, шансы покорить водопад существенно выше.

Далее важно выбрать доступную дату у организатора и предоставить всю необходимую информацию для оформления страхового полиса и подбора снаряжения по размеру.

Фото: Самое интересное место в Украине для каньонинга - Манявский водопад (rafting.ua)

Транспортировка групп от села Манява к водопаду и обратно происходит на бортовых грузовых ЗИЛах и КРАЗах. Єто дополнительная интересная аттракция для туристов (если не идет дождь). По приезду все проходят инструктаж, надевают страховочное снаряжение и поочередно пробуют спуститься на веревке по небольшому двухметровому склону.

После такого обучения уже можно попробовать более сложный маршрут - сухую скалу рядом с водопадом. И только после скалы можно идти покорять сам водопад в потоке воды.

Фото: Все туристы проходят инструктаж, надевают страховочное снаряжение (rafting.ua)

Если раньше гид шел в связке с туристом на параллельной веревке, то сейчас, когда на каньонинг приезжает большая группа людей, достаточно организовать верхнюю страховку и контролировать спуски сверху и снизу водопада.

Также стоит внимательно следить за погодными условиями: после ливня вода в потоке может резко подняться и помутнеть. В таком случае спуск по водопаду становится опасной "лотереей", ведь мутная вода может нести камни и другие предметы, от которых шлем не защитит.

Каньонинг - это борьба со страхом высоты, когда дыхание перехватывает от прохладной воды, незабываемые ощущения душа “шарко” от потока водопада, потрясающие фотографии и яркие воспоминания на всю жизнь!

Фото: Впервые в Украине такую аттракцию представили широкой публике в 2013 году (rafting.ua)

Напомним, ранее мы писали советы по занятиям рафтингом для новичков.

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