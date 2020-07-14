Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда

Фото: Рафтинг в Украине (pixabay.com)

Советы по безопасности для начинающих

Количество рекламы активных туров в сети растет. Из-за коронакризиса клубы активного отдыха идут “ва-банк”: увеличивают рекламные бюджеты и предлагают разнообразные активные туры: пешеходные, автомобильные и водные.

Вопрос выбора водных туров для начинающих мы и раскроем в этой статье.

С чего начать новичку?

Для начинающих спортивные клубы массово предлагают рафтинг на реках первого, второго и третьего класса сложности из шести возможных. К рекам 1-го класса относятся: Днепр, Днестр, Тиса, Ворскла, Десна и другие, где присутствует небыстрое течение и отсутствуют пороги.

Удобнее всего на таких реках передвигаться на каркасных или пластиковых байдарках. Защитное снаряжение каждого туриста - страхующий жилет.

К речкам 2-го класса относятся: Южный Буг, Стрый, Сопротивление (2+). Туристической Меккой 3-го класса сложности считается река Черный Черемош. В начале марта также доступны для сплава реки 3+ и 4-го класса по рекам Свеча и Мизунка, но начинающих на них берут крайне редко.

Фото: Как начать заниматься рафтингом новичку? (rafting.ua)

Для чего понимать класс сложности реки, куда вам предлагают рафтинг-тур? Если вы - молодой активный человек, который уже прыгал с парашютом и погружался в воду с баллоном, вряд ли вам понравится целый день грести под палящим солнцем по спокойной воде.

И наоборот: если вы любите спокойствие и размеренность, садиться в надувную байдарку на Черном Черемоше и пробовать бодирафтинг - не лучшая идея.

На рафтинг нужно ехать целенаправленно, зная реку, маршрут, условия организатора, погодные условия и уровень воды. Не стоит ехать спонтанно или с “наскока”.

Как выбрать организатора поездки?

Выбор организатора - тоже непростая задача.

Для начала проанализируйте сайт и страницы в соцсетях, посмотрите отзывы.

Фото: Рафтинг даст вам множество положительных эмоций и впечатлений (rafting.ua)

Позвоните напрямую и задайте следующие вопросы:

- какова продолжительность тура/сколько времени на воде;

- что входит в цену, за что нужно оплатить дополнительно;

- какие плавсредства доступны и на каких будут катать непосредственно вас;

- какое страховочное снаряжение предоставляет организатор и какое спасательное снаряжение есть у гида на рафте;

- какой опыт у компании и есть ли гиды, сертифицированные Международной Федерацией Рафтинга;

- оформляет ли организатор страховой полис.

Если вы решили сплавляться в холодную погоду, будьте готовы доплатить 100-150 грн за гидрокостюм и неопреновые носки. Если рафтингуете летом - берите с собой хлопчатобумажную одежду, которая максимально закрывает тело от солнца и убережет от ожогов.

Также нужно знать, что на любой рафтинг-тур нужно иметь обувь, которую не жалко замочить - либо придется заходить в воду, либо от брызг воды в пороге вы намокнете.

Фото: Рафтинг в Украине (rafting.ua)

Когда вы уже приехали на точку старта и оделись, проверьте, крепко ли сидит на вас страхующий жилет - за него вас будут вытаскивать из воды, если вы вылетите в пороге. Шлем тоже должен быть хорошо подобран по размеру, чтобы он в самый ненужный момент не сполз на глаза.

Очень важно внимательно слушать инструктаж перед сплавом. На нем гид показывает, как правильно грести, какие команды он использует, как вести себя после падения в воду, как ловить “морковку” (спасательная веревка), что делать, если плавсредство перевернется.

Если у вас есть медицинские предостережения (аллергии, диабет, эпилепсия, и другие болезни) - обязательно сообщите об этом триплидера (старшего гида, который руководит сплавом).



Ну а дальше - наслаждайтесь белой водой, а если повезет - бодирафтингом, и выполняйте команды вашего гида.

Напомним, ранее мы писали о лучших местах для сплава на байдарках в Украине.

Кроме того, советуем почитать три маршрута выходного дня, в которые можно отправиться из Киева.