ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Водопадный экстрим: как новый вид активного отдыха набирает популярность в Украине

Понедельник 10 августа 2020 13:01
Водопадный экстрим: как новый вид активного отдыха набирает популярность в Украине
Фото: Каньонинг в Украине (rafting.ua)
Автор: Юрий Трегубенко

Что такое каньонинг и почему он привлекает туристов

Летом, когда столбики термометра поднимаются выше +30, а холодный душ уже не спасает ситуацию, украинцы все чаще направляют взгляд в сторону Карпат.

Можно пойти походом по высокогорью Черногоры, но днем солнце печет и там. Также можно попробовать покорить горную реку, но для рафтов в августе уже мало воды. А можно попробовать каньонинг - спуск на веревке по самому водопаду.

Что такое каньонинг?

Это одна из самых новых экстремальных активностей в Украине.

Впервые в нашей стране такую аттракцию представили широкой публике в 2013 году. С этого времени этот вид активного отдыха совершенствовался и находил новых последователей со всех уголков страны.

Водопадный экстрим: как новый вид активного отдыха набирает популярность в УкраинеФото: Новый вид активного отдыха - каньонинг (ragting.ua)

В мире каньонинг достаточно популярен. Его предлагают большинство компаний, которые организуют рафтинг-туры. Такой симбиоз с рафтингом не является случайным, поскольку для каньонинга необходимо все тоже страховочное снаряжение, что и для сплава: шлем, гидрокостюм, нескользящую обувь и иногда - страхующий жилет.

Дополнительно для спусков по скалам и водопадам еще нужны веревки, страхующая альпинистская система, карабины и "восьмерки" или дюльферы. Никаких плавсредств не используют.

Водопадный экстрим: как новый вид активного отдыха набирает популярность в УкраинеФото: Каньонинг - это незабываемые ощущения "душа" от потока водопада (ragting.ua)

Самое интересное место в Украине для каньонинга - Манявский водопад. Удобство заключается в относительно неплохой логистике (можно подъехать на микроавтобусе), небольшой расход воды, высота 20 метров и невероятной красоты окружающий каньон.

Для более острых ощущений, можно начать спуск со скалы над водопадом, что добавит еще дополнительных 20 метров экстрима.

С чего начинается каньонинг?

В первую очередь - из команды единомышленников, которые готовы сделать шаг назад на краю водопада. Пока каньонинг не является популярным занятием, сборные группы (на рафтинг) набрать трудно. Поэтому, собрав 10-15 единомышленников, шансы покорить водопад существенно выше.

Далее важно выбрать доступную дату у организатора и предоставить всю необходимую информацию для оформления страхового полиса и подбора снаряжения по размеру.

Водопадный экстрим: как новый вид активного отдыха набирает популярность в УкраинеФото: Самое интересное место в Украине для каньонинга - Манявский водопад (rafting.ua)

Транспортировка групп от села Манява к водопаду и обратно происходит на бортовых грузовых ЗИЛах и КРАЗах. Єто дополнительная интересная аттракция для туристов (если не идет дождь). По приезду все проходят инструктаж, надевают страховочное снаряжение и поочередно пробуют спуститься на веревке по небольшому двухметровому склону.

После такого обучения уже можно попробовать более сложный маршрут - сухую скалу рядом с водопадом. И только после скалы можно идти покорять сам водопад в потоке воды.

Водопадный экстрим: как новый вид активного отдыха набирает популярность в УкраинеФото: Все туристы проходят инструктаж, надевают страховочное снаряжение (rafting.ua)

Если раньше гид шел в связке с туристом на параллельной веревке, то сейчас, когда на каньонинг приезжает большая группа людей, достаточно организовать верхнюю страховку и контролировать спуски сверху и снизу водопада.

Также стоит внимательно следить за погодными условиями: после ливня вода в потоке может резко подняться и помутнеть. В таком случае спуск по водопаду становится опасной "лотереей", ведь мутная вода может нести камни и другие предметы, от которых шлем не защитит.

Каньонинг - это борьба со страхом высоты, когда дыхание перехватывает от прохладной воды, незабываемые ощущения душа “шарко” от потока водопада, потрясающие фотографии и яркие воспоминания на всю жизнь!

Фото: Впервые в Украине такую аттракцию представили широкой публике в 2013 году (rafting.ua)

Напомним, ранее мы писали советы по занятиям рафтингом для новичков.

Также мы собрали для вас лучшие места для сплава на байдарках в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

туризмотпускотдыхГоры
Мнения
Анастасия Стеценко
Созерцая красоту: как идеально совместить работу и отдых в Карпатах
Анастасия Стеценко
тревел-автор
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам, если откроют границы
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь