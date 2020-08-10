Водоспадний екстрим: як новий вид активного відпочинку набуває популярності в Україні

Фото: Каньйонінг в Україні (rafting.ua)

Що таке каньйонінг та чому він привертає увагу туристів

Влітку, коли стовпчики термометра піднімаються вище +30, а холодний душ вже не рятує ситуацію, українці все частіше спрямовують погляд на Карпати.

Можна піти походом по високогір’ю Чорногори, але вдень сонце пече і там. Також можна спробувати підкорити гірську річку, але для рафтів у серпні вже замало води. А можна спробувати каньйонінг - спуск на мотузці по самісінькому водоспаду.

Що таке каньйонінг?

Це одна з найновіших та екстремальних активностей в Україні.

Вперше в нашій країні таку атракцію представили широкому загалу у 2013 році. З цього часу цей вид активного відпочинку удосконалювався та знаходив нових послідовників з усіх куточків країни.

Фото: Новий вид активного відпочинку - каньйонінг (ragting.ua)

У світі каньйонінг досить популярний. Його пропонують більшість компаній, які організовують рафтинг-тури. Такий симбіоз з рафтингом не є випадковим, оскільки для каньйонінгу необхідне все теж страхуюче спорядження, що й для сплаву: шолом, гідрокостюм, неслизьке взуття та іноді - страхуючий жилет.

Додатково для спусків по скелях та водоспадах ще потрібні мотузки, страхуюча альпіністська система, карабіни та "вісімки" чи дюльфери. Ніякі плавзасоби не використовуються.

Фото: Каньйонінг - це незабутні відчуття "душу" від потоку водоспаду (ragting.ua)

Найцікавіше місце в Україні для каньйонінгу - Манявський водоспад. Зручність полягає у відносно непоганій логістиці (можна під’їхати бусом), невеликий розхід води, висота 20 метрів та неймовірної краси оточуючий каньйон.

Для гостріших відчуттів, можна почати спуск ще зі скелі над водоспадом, що додасть ще додаткових 20 метрів екстріму.

З чого починається каньйонінг?

В першу чергу - з команди однодумців, які готові зробити крок назад на краю водоспаду. Поки каньйонінг не є популярним заняттям, збірні групи (як на рафтинг) набрати складно. Тож зібравши 10-15 однодумців, шанси підкорити водоспад суттєво вищі.

Далі важливо обрати доступну дату в організатора та надати усю необхідну інформацію для оформлення страхового поліса та підбору спорядження по розміру.

Фото: Найцікавіше місце в Україні для каньйонінгу - Манявський водоспад (rafting.ua)

Транспортування груп від села Манява до водоспаду і назад відбувається на бортових вантажних ЗІЛах та КРАЗах. Це додаткова цікава атракція для туристів (якщо не йде дощ). Після приїзду всі проходять інструктаж, одягають страхуюче спорядження та почергово пробують спуститися на мотузці по невеликому двометровому схилу.

Після такого навчання вже можна спробувати складніший маршрут - суху скелю поруч з водоспадом. І тільки після скелі можна йти підкорювати сам водоспад у потоці води.

Фото: Всі туристи проходять інструктаж, одягають страхуюче спорядження (rafting.ua)

Якщо раніше гід йшов у зв’язці з туристом на паралельній мотузці, то зараз, коли на каньйонінг приїжджає більша група людей, достатньо організувати верхню страховку та контролювати спуски згори та знизу водоспаду.

Також варто уважно слідкувати за погодними умовами: після зливи вода у потоці може різко піднятися та помутніти. У такому випадку спуск по водоспаду стає небезпечною "лотереєю", адже мутна вода може нести каміння та інші предмети, від яких шолом не захистить.

Каньйонінг - це боротьба зі страхом висоти, коли подих перехоплює від прохолодної води, незабутні відчуття душу “шарко” від потоку водоспаду, неймовірні фотографії та яскраві спогади на все життя!

Фото: Вперше в Україні таку атракцію представили широкому загалу у 2013 році (rafting.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали поради по заняттях рафтингом для новачків та початківців.

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