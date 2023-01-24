Виїзд за кордон з дитиною під час війни. Документи, правила та всі деталі

Багато українців, які виїздять за кордон під час війни, їдуть всією родиною або із дітьми.

Одне із частих питань, з яким звертаються за консультацією – як правильно перетинати кордон разом із дітьми, кажуть юристи. Річ у тому, що у виїзді за кордон є деякі нюанси, які треба враховувати. Наприклад, хоча з України дітям і дозволяють виїздити самостійно з 16 років, інші країни дозволяють перетинати кордон без супроводу тільки 18-ти.

TRAVEL РБК-Україна запитало у юриста, що треба знати про виїзд за кордон з дітьми, чи потрібен на це дозвіл одного з батьків і які загалом документи потрібні.

Виїзд за кордон з дитиною: що каже законодавство

Основний нормативний акт, який визначає порядок виїзду за кордон – Правила перетинання державного кордону, затверджені постановою Кабміну від 27.01.1995 №57.

З цих правил слідує, що дитина, яка досягла 16-річного віку, має право самостійно виїжджати за межі України. Про це у коментарі РБК-Україна розповідає юрист БФ "Право на захист" і координатор чат-боту "Юридичний порадник для ВПО" Євгенія Холодна.

"Але пропоную ставитися до цієї норми критично, бо законодавство більшості європейських країн вимагає, аби діти до 18 років здійснювали вʼїзд у супроводі дорослих. Особливо на початку повномасштабного вторгнення розповсюдженою була ситуація, що Державна прикордонна служба України дозволяла виїзд за межі України 16-річних осіб, а інші країни, зокрема Польща, вʼїзд не дозволяли", – говорить фахівець.

Тому вона радить уточнювати інформацію про можливість самостійного вʼїзду дитини у представників прикордонної служби країни, до якої планується поїздка.

"Щодо дітей до 16 років ситуація однозначна – виїзд можливий лише у супроводі дорослих: одного із батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування", – пояснює Євгенія Холодна.

Фото: Законодавство більшості європейських країн вимагає, аби діти до 18 років здійснювали вʼїзд у супроводі дорослих (Getty Images)

Чи потрібна нотаріально посвідчена згода другого з батьків

Наявність нотаріально посвідченої згоди другого з батьків не вимагається за умови виїзду дитини у супроводі:

другого з батьків;

бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима.

Виїзд дитини у супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків, може здійснюватися на підставі письмової заяви (дозволу на виїзд), завіреною органом опіки та піклування (видається безкоштовно) або на підставі нотаріальної довіреності (видається платно).

Зверніть увагу. Правила містять важливе застереження: в умовах воєнного/надзвичайного стану особи чоловічої статі можуть супроводжувати дитину для виїзду за кордон лише за умови приналежності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації та за наявності підтвердних документів про це.

"Для прикладу: дитина не може виїхати за кордон із 19 річним рідним братом-студентом, бо він не належить до категорії осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, а от із 57-річним дідусем, якому встановлено інвалідність ІІІ групи – може", – наводить приклад співрозмовниця.

Які ще документи потрібні для перетину кордону із дитиною

Свідоцтво про народження дитини до 14 років/паспорт громадянина України із 14 років; Додаткові документи, що підтверджують родинні зв’язки. Наприклад, у матері і дитини різні прізвища, тоді додатково може знадобитися: свідоцтво про шлюб / рішення суду про розірвання шлюбу тощо; Закордонний паспорт дорослого, який супроводжує; Закордонний паспорт дитини (не потрібний виключно за умови внесення інформації про дитину до закордонного паспорта одного із батьків, інших законних представників).

Чи можна виїхати за кордон, якщо у дитини немає закордонного паспорта і якщо інформація про дитину не внесена до закордонного паспорта одного із батьків?

У Держприкордонслужбі України кажуть, що це можливо для осіб (жінок, дітей та інвалідів), які евакуйовуються із районів ведення бойових дій, у виключних випадках. При цьому рішення про надання дозволу на перетин державного кордону буде прийматися безпосередньо у пункті пропуску.

Фото: Батьки повинні мати із собою документи, які підтверджують родині зв'язки (Getty Images)

"Зверніть увагу: українське законодавство встановлює обов’язок особи, що супроводжує дитину, після прибуття до держави остаточного перебування протягом 7 робочих днів звернутися до закордонної дипломатичної установи України для постановки дитини на тимчасовий консульський облік", – каже Євгенія Холодна.

Корисні контакти для тих, хто виїздить за кордон

Державна прикордонна служба України:

гарячої лінії +38 (044) 527-63-63;

факс +38 (044) 527-63-63;

телефон довіри 1598.

Крім питань стосовно виїзду та виїзду, за цими номерами можна звертатися із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо діяльності Держприкордонслужби, питаннями щодо перетину кордону та зауваженнями під час цього процесу тощо.

урядова "гаряча лінія" +38 (044) 284-19-15;

Працює цілодобово. Для громадян України, які перебувають за кордоном. Оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку.

урядова "гаряча лінія: 1545;

Працює цілодобово. Дзвінки з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, lifecell безкоштовні.

БФ "Право на захист": +380995075090, +380685075090, +380935075090.

Лінія працює з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 21.00. Також можна звертатися в телеграм Фонду.

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