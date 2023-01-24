Выезд за границу с ребенком во время войны. Документы, правила и все детали

Многие украинцы, которые выезжают за границу во время войны, едут по всей семье или с детьми.

Один из частых вопросов, по которым обращаются за консультацией – как правильно пересекать границу вместе с детьми, говорят юристы. Дело в том, что в правилах выезда есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать. Например, хотя из Украины детям и позволяют выезжать самостоятельно с 16 лет, другие страны позволяют пересекать границу без сопровождения только 18-ти.

TRAVEL РБК-Украина спросило у юриста, что нужно знать о выезде за границу с детьми, нужно ли на это разрешение родителя и какие документы нужны.

Выезд за границу с ребенком: что говорит законодательство

Основной нормативный акт, определяющий порядок выезда за границу – Правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением Кабмина от 27.01.1995 №57.

Из этих правил следует, что ребенок, достигший 16-летнего возраста, имеет право самостоятельно выезжать за пределы Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказывает юрист БФ "Право на захист" и координатор чат-бота "Юридичний порадник для ВПО" Евгения Холодная.

"Но предлагаю относиться к этой норме критически, потому что законодательство большинства европейских стран требует, чтобы дети до 18 лет совершали въезд в сопровождении взрослых. Особенно в начале полномасштабного вторжения распространенной была ситуация, что Государственная пограничная служба Украины разрешала выезд за пределы Украины 16-летних лиц, а другие страны, в частности Польша, въезд не разрешали", – говорит специалист.

Поэтому она рекомендует уточнять информацию о возможности самостоятельного въезда ребенка у представителей пограничной службы страны, в которую планируется поездка.

"По детям до 16 лет ситуация однозначна – выезд возможен только в сопровождении взрослых: одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства", – объясняет Евгения Холодная.

Фото: Законодательство большинства европейских стран требует, чтобы дети до 18 лет совершали въезд в сопровождении взрослых (Getty Images)

Нужно ли нотариально удостоверенное согласие второго родителя

Наличие нотариально удостоверенного согласия второго родителя не требуется при условии выезда ребенка в сопровождении:

второго родителя;

бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима.

Выезд ребенка в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей, может осуществляться на основании письменного заявления (разрешения на выезд), заверенного органом опеки и попечительства (выдается бесплатно) или на основании нотариальной доверенности (выдается платно).

Обратите внимание. Правила содержат важную оговорку: в условиях военного/чрезвычайного положения лица мужского пола могут сопровождать ребенка для выезда за границу только при условии принадлежности к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации и при наличии подтверждающих документов об этом.

"Для примера: ребенок не может выехать за границу с 19-летним родным братом-студентом, потому что он не относится к категории лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, а вот с 57-летним дедушкой, которому установлена инвалидность ІІІ группы – может", – приводит пример собеседница.

Какие еще документы нужны для пересечения границы с ребенком

Свидетельство о рождении ребенка до 14 лет/паспорт гражданина Украины с 14 лет; Дополнительные документы, подтверждающие родственные связи. Например, у матери и ребенка разные фамилии, тогда дополнительно может понадобиться: свидетельство о браке/решение суда о расторжении брака и так далее; Загранпаспорт сопровождающего взрослого; Загранпаспорт ребенка (не нужен исключительно при условии внесения информации о ребенке в загранпаспорт одного из родителей, других законных представителей).

Можно ли уехать за границу, если у ребенка нет загранпаспорта и если информация о ребенке не внесена в загранпаспорт одного из родителей?

В Госпогранслужбе Украины говорят, что это возможно для лиц (женщин, детей и инвалидов), эвакуированных из районов ведения боевых действий, в исключительных случаях. При этом решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы будет приниматься непосредственно в пункте пропуска.

Фото: Родители должны иметь с собой документы, подтверждающие родственные связи (Getty Images)

"Обратите внимание: украинское законодательство устанавливает обязанность сопровождающего ребенка по прибытии в государство окончательного пребывания в течение 7 рабочих дней обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины для постановки ребенка на временный консульский учет", – говорит Евгения Холодна.

Полезные контакты для тех, кто выезжает за границу

Государственная пограничная служба Украины:

горячей линии +38(044) 527-63-63;

факс +38(044) 527-63-63;

телефон доверия 1598.

Кроме вопросов выезда и выезда, по этим номерам можно обращаться с замечаниями, жалобами и предложениями по деятельности Госпогранслужбы, с вопросами пересечения границы и замечаниями во время этого процесса и так далее.

правительственная "горячая линия" +38(044) 284-19-15;

Работает круглосуточно. Для граждан Украины, находящихся за границей. Оплата по тарифам соответствующего оператора связи.

правительственная "горячая линия": 1545;

Работает круглосуточно. Звонки из сети фиксированной связи Укртелекома, мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, lifecell бесплатные.

БФ "Право на захист": +380995075090, +380685075090, +380935075090".

Линия работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 21:00. Также можно обращаться в телеграм Фонда.

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