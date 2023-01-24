Выезд за границу с ребенком во время войны. Документы, правила и все детали

Многие украинцы, которые выезжают за границу во время войны, едут по всей семье или с детьми.
Один из частых вопросов, по которым обращаются за консультацией – как правильно пересекать границу вместе с детьми, говорят юристы. Дело в том, что в правилах выезда есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать. Например, хотя из Украины детям и позволяют выезжать самостоятельно с 16 лет, другие страны позволяют пересекать границу без сопровождения только 18-ти.
TRAVEL РБК-Украина спросило у юриста, что нужно знать о выезде за границу с детьми, нужно ли на это разрешение родителя и какие документы нужны.
Основной нормативный акт, определяющий порядок выезда за границу – Правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением Кабмина от 27.01.1995 №57.
Из этих правил следует, что ребенок, достигший 16-летнего возраста, имеет право самостоятельно выезжать за пределы Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказывает юрист БФ "Право на захист" и координатор чат-бота "Юридичний порадник для ВПО" Евгения Холодная.
"Но предлагаю относиться к этой норме критически, потому что законодательство большинства европейских стран требует, чтобы дети до 18 лет совершали въезд в сопровождении взрослых. Особенно в начале полномасштабного вторжения распространенной была ситуация, что Государственная пограничная служба Украины разрешала выезд за пределы Украины 16-летних лиц, а другие страны, в частности Польша, въезд не разрешали", – говорит специалист.
Поэтому она рекомендует уточнять информацию о возможности самостоятельного въезда ребенка у представителей пограничной службы страны, в которую планируется поездка.
"По детям до 16 лет ситуация однозначна – выезд возможен только в сопровождении взрослых: одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства", – объясняет Евгения Холодная.
Фото: Законодательство большинства европейских стран требует, чтобы дети до 18 лет совершали въезд в сопровождении взрослых (Getty Images)
Наличие нотариально удостоверенного согласия второго родителя не требуется при условии выезда ребенка в сопровождении:
Выезд ребенка в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей, может осуществляться на основании письменного заявления (разрешения на выезд), заверенного органом опеки и попечительства (выдается бесплатно) или на основании нотариальной доверенности (выдается платно).
Обратите внимание. Правила содержат важную оговорку: в условиях военного/чрезвычайного положения лица мужского пола могут сопровождать ребенка для выезда за границу только при условии принадлежности к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации и при наличии подтверждающих документов об этом.
"Для примера: ребенок не может выехать за границу с 19-летним родным братом-студентом, потому что он не относится к категории лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, а вот с 57-летним дедушкой, которому установлена инвалидность ІІІ группы – может", – приводит пример собеседница.
Можно ли уехать за границу, если у ребенка нет загранпаспорта и если информация о ребенке не внесена в загранпаспорт одного из родителей?
В Госпогранслужбе Украины говорят, что это возможно для лиц (женщин, детей и инвалидов), эвакуированных из районов ведения боевых действий, в исключительных случаях. При этом решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы будет приниматься непосредственно в пункте пропуска.
Фото: Родители должны иметь с собой документы, подтверждающие родственные связи (Getty Images)
"Обратите внимание: украинское законодательство устанавливает обязанность сопровождающего ребенка по прибытии в государство окончательного пребывания в течение 7 рабочих дней обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины для постановки ребенка на временный консульский учет", – говорит Евгения Холодна.
Государственная пограничная служба Украины:
Кроме вопросов выезда и выезда, по этим номерам можно обращаться с замечаниями, жалобами и предложениями по деятельности Госпогранслужбы, с вопросами пересечения границы и замечаниями во время этого процесса и так далее.
Работает круглосуточно. Для граждан Украины, находящихся за границей. Оплата по тарифам соответствующего оператора связи.
Работает круглосуточно. Звонки из сети фиксированной связи Укртелекома, мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, lifecell бесплатные.
Линия работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 21:00. Также можно обращаться в телеграм Фонда.
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