Словакия разрешила въезд украинцам без биометрического паспорта: что нужно знать

Министерство внутренних дел Словакии объявило, что всем украинцам, выезжающим за границу после нападения России на Украину будет разрешен въезд в страну, в том числе тем, у кого нет действующего проездного документа.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Въезд разрешен всем лицам, как сообщается на сайте Minv.sk.

"После индивидуальной оценки мы также разрешим въезд на территорию Словацкой Республики лицам, не имеющим действующего проездного документа (биометрического паспорта)", — отмечается в сообщении министерства, опубликованном в пятницу, 25 февраля 2022 року.

Согласно пресс-релизу, словацкая полиция обеспечивает нормальное функционирование при пересечении границы с Украиной. Все пограничные переходы функционируют, за исключением железнодорожного пограничного перехода Черна-над-Тисоу - Чоп, где остановлено пассажирское движение.

Напомним, ранее мы писали, Германия продлила безвиз для украинцев.