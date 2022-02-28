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Германия продлила безвиз для украинцев до 180 дней: детали

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Понедельник 28 февраля 2022 10:55
Германия продлила безвиз для украинцев до 180 дней: детали Фото: Берлин, Германия (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Проживание можно продлить по истечении 90 дней

Германия увеличила срок пребывания украинских граждан по безвизовому режиму до 180 дней.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федерального министерства внутренних дел страны.

"Граждане Украины, которые въехали в Германию без визы на короткий срок, могут получить вид на жительство еще на 90 дней по истечении 90 дней", - говорится в пояснении ведомства.

Также указывается, что сейчас поступает много вопросов о последствиях войны против Украины. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы можно найти на странице министерства.

На вопрос, могут ли граждане Украины подать заявление о предоставлении убежища в Германии, ответ:

"Федеральное министерство внутренних дел и отечества выступает за безбюрократичний прием перемещенных лиц из Украины и сейчас изучает, как такой прием может состояться на европейском уровне. Граждане Украины, которые находятся в Германии, могут подать заявление о предоставлении убежища в соответствии с требованиями законодательства", - говорится на сайте министерства.

Уточняется, что Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев всегда проверяет в каждом отдельном случае, соблюдены ли требования по предоставлению защиты.

Напомним, мы писали, какие вокзалы в Украине на данный момент работают.

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