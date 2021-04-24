Каскады озер и весенние пейзажи: лучшие локации для пикника рядом с Киевом

Куда поехать на шашлыки и рыбалку в окружении красивой природы

Весна всегда приносит с солнышком и первыми листочками пикнично-шашлычное настроение. Так хочется выбраться с родными и друзьями на природу, подышать свежим воздухом, насладиться красивыми пейзажами и удовлетворить аппетит ароматным шашлычком или бутербродами с горячим кофе или чаем из термоса.

И тут возникает вечный вопрос - куда поехать на пикник? И чтобы место было малолюдным, тихим и красивым. Места для пикников в Киеве назвать малолюдными и тихими язык не поворачивается: люди - повсюду.

Поэтому предлагаю расширить пикничную географию и махнуть за город, но не очень далеко от Киева, чтобы дорога не стала испытанием. И сегодня мы познакомимся с тремя малоизвестными, но от того не менее красивыми местами для отдыха на природе. Все они разные, но соответствуют таким критериям:

Наличие водоема и леса;

Возможность пожарить шашлыки и порыбачить;

Живописные пейзажи.

Бывший карьер, а ныне - Голубое озеро

Это озеро не зря назвали Голубым. Его чистая вода, в зависимости от погоды, меняет свой цвет от стально-голубого до изумрудного с синим оттенком.

Озеро расположено за Бородянкой, возле села Новое Залесье и возникло вместе с этим самым Новым Залесьем.

Фото: Закат солнца на Голубом озере (Анна Дубовская)

Село построили в 1986-м гожу для переселенцев из зоны отчуждения. Для удовлетворения потребностей строительства разрабатывался песчаный карьер, который заполнился подземными источниками - и явил миру озеро с прозрачной водой.

От станции метро "Академгородок" до озера на машине ехать около часа, но дорога не проблемная, ведь Варшавская трасса - ровнехонькая и с хорошей разметкой, что позволяет не думать о сохранности подвески, а любоваться пейзажами. (Любители истории могут по дороге заехать в Мироцкое на руины дворца Остен-Сакенов).

В Бородянке на кольце поворачивайте направо. За Бородянкой дорожное покрытие уже не идеальное, но вполне сносное. За знаком "20" поверните налево, на лесную дорогу, и в 200 метрах перед вашими глазами будет озеро Голубое.

Видео: Идеальное место для пикника - Озеро Голубое под Киевом (youtube.com/Непопсовая Ukraine)

При въезде на озеро летом обычно наибольшее количество отдыхающих, потому что здесь достаточно длинная береговая линия без камыша с пологим песчаным входом в воду.

Те же, кто желает уединиться, проезжают вдоль берега дальше. Между камышовыми зарослями часто случаются небольшие подходы к воде, там берег немного круче, но подойти к воде тоже можно без проблем.

Фото: На Голубом озере возле села Новое Залесье (Анна Дубовского)

С трех сторон водоем обнимает сосновый лес, в котором иногда встречаются березовые рощи. А с одной стороны с озером граничит Дикое поле, за которым виднеется село Новое Залесье.

Берега озера - дикие, без какого-либо благоустройства, поэтому для комфортного отдыха берите с собой стулья, столик и мангал.

Единственная проблема Голубого озера в том, что кое-где попадается мусор. Поэтому перед пикником может потребоваться уборка.

Координаты Голубого озера: 50°40'48"N 29°59'12"E.

Два озера в Петрушках

Природа наградила село Петрушки целым каскадом озер, но наше внимание будет приковано к озерам Черное и Кошара.

От станции метро "Житомирская" на авто вы доедете сюда минут за 20: сначала едете по Житомирской трассе, а в селе Мила поворачиваете на Петрушки. Дорожное покрытие будет вас радовать на протяжении всего пути. Только когда вы вернете с улицы Шевченко в Петрушках к пляжу на озере Черном, эти последние 650 метров будут неприятными, с выбоинами.

Видео: Куда поехать на пикник? Озера Черное и Кошара в Петрушках (youtube.com/ Непопсовая Ukraine)

За лесом вы увидите небольшой, но обустроенный пляж. От дороги его отделяют деревянные столбики и молодые, недавно посаженные сосны, чтобы ни у кого не было соблазна заехать на территорию пляжа на машине.

Фото: Озеро Черное в селе Петрушки (Анна Дубовская)

Пляж - травянистый, с живописным старым дубом. Есть площадка с сеткой и песчаным покрытием для пляжного волейбола. Дети могут поиграть в песочнице. Есть несколько скамеек для медитативного созерцания водной глади и живописного противоположного берега – крутого и поросшего лесом. Также можно расположиться не на самом пляже, а в сосновом лесу рядом с ним, в тени.

В озере можно ловить рыбу. Летом здесь купаются, берег – пологий, вход в воду песчаный. Можно разместиться на траве, подстелив плед, ведь на пляже – приятная ровная травянистая поверхность. Для жарки шашлыков берите с собой мангал, чтобы не оставлять по себе черных пожарищ.

Фото: Озеро Кошара (Анна Дубовская)

Видно, что за порядком на пляже и в лесу возле него следят: мусора практически нет, а у дороги есть большой мусорный контейнер.

Бонусом будет живописное озеро Кошара, которое расположилось через дамбу от Черного озера. В его пейзажах есть что-то от Скандинавии.

Координаты Черного озера: 50°24'43.7"N 30°09'18.3"E.

Озеро Нижнее в Круглике - райское место для рыбалки и пикника

Видео: Озеро Нижнее в Круглике (youtube.com/ Непопсовая Ukraine)

От метро "Теремки" на авто вы доедете сюда минут за 15-20. Это озеро не просто очень красивое и ухоженное.

Предприятие, которое занимается здесь рыбным хозяйством, следит за порядком: берег озера разбит на сектора для рыбалки, есть столики с лавочками, стационарные мангалы, урны и контейнеры для мусора, туалеты, парковка. Чистота здесь практически идеальна.

Фото: Пейзажи вокруг озера Нижнее в Круглике (Анна Дубовская)

На одном берегу растет сосново-дубовый лес: отсюда открывается вид на противоположный берег с ивами и селом Круглик.

Если же вы - эстет, вам лучше расположиться на том же берегу с ивами. Тогда вы будете видеть только водную гладь и идеальный сосново-дубовый берег. К тому же, на этом берегу будет чем заняться вашим детям – здесь есть детская площадка.

Фото: На одном из берегов озера Нижнее расположен сосново-дубовый лес (Анна Дубовская)

У этой идиллии есть недостаток - рыбалка здесь платная (от 150 грн), а купаться запрещено. Аренда столика с лавками – 300 грн. А вот за использование мангалов деньги не берут.

Даже если вы не рыбак и не хотите устраивать пикник, приезжайте в это волшебное место на прогулку!

Координаты озера Нижнее в селе Круглик: 50°17'46.3"N 30°27'22.4"E.

Напомним, ранее мы писали, где в Украине можно полетать на воздушном шаре.

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