"Весь остров в вашем распоряжении": что стоит знать туристам, собираясь на Мальдивы летом

Мальдивы в этом году стали настоящим открытием и полюбившейся локацией для украинских туристов, которые предпочитают эксклюзивный отдых. При этом "бум" длится даже летом, и многие путешественники отправляются на острова в Индийском океане раз в несколько месяцев, говорят эксперты.

Обычно "зимнее" направление продолжает бить рекорды популярности и этим летом, несмотря на низкий сезон.

Стоит ли отправляться на Мальдивские острова летом и к чему следует быть готовым путешественникам – в материале РБК-Украина.

Особенности отдыха на Мальдивах летом

Мальдивы – это государство, расположенное на архипелаге в Индийском океане. Всего насчитывается 26 атоллов из 1192 коралловых островов. Две сотни островов заселены.

Фото: Красочные локации нa Мальдивах (unsplash.com)

Многие острова на Мальдивах не имеют постоянного местного населения и принимают туристов в качестве отеля-курорта. Именно такой формат отдыха привлекает отдыхающих со всего мира для уединенного отдыха в бунгало, на виллах, в резиденциях в условиях тропической природы.

Существует предубеждение, будто Мальдивы - это направление для отдыха с осени по весну. Но это ошибочное мнение, говорит в комментарии РБК-Украина учредительница компании "YANA Luxury Travel & Concierge" Яна Столар.

"Летом Мальдивы я люблю даже больше, чем зимой и в межсезонье: людей намного меньше, цена в два раза ниже, очень много опций от отелей: бесплатные ночи и трансферы, апгрейды по питанию от отелей. Благодаря меньшему наплыву туристов практически весь остров в вашем распоряжении", — делится опытом руководитель туристической компании.

На территории Мальдив температура воздуха остается примерно на одном уровне целый год – в среднем около 30 градусов днем. Температура воды в океане - 28-29 градусов.

Летом турпоток на курорты Мальдив традиционно снижается – в это время отели предоставляют существенные скидки на проживание, что является существенным плюсом для многих отдыхающих.

Даже не смотря на отсутствие чартерных программ в этом направлении летом, добраться на Мальдивы не проблема – регулярные рейсы от авиакомпаний высокого уровня доставляют туристов на острова с максимальным комфортом.

Фото: Курортные остова на Мальдивах (booking.com)

"Мальдивы дадут фору Турции"

Для тех, кто любит снорклинг, есть еще одно преимущество отдыха на Мальдивах летом: в это время в бухту Ханифару приходят гигантские скаты манта, киты. Увидеть этих мощных гордых рыб и млекопитающих - необычайное удовольствие, добавляет учредительница компании "YANA Luxury Travel & Concierge".

"Поэтому в летний период Мальдивы могут хорошо поспорить и дать фору Турции. Что касается погодных условий, они довольно ровные в течение всего года. Деление на влажный и сухой периоды весьма условно. Сезон дождей не означает, что каждый день будет лить дождь. Его может вообще не быть, а если и будет, то кратковременный и он никак не помешает отдыху", — рассказывает Яна Столар.

Точно так же, нет гарантий, что в "сухой" сезон будет постоянно светить солнце. Погода меняется - в любом месяце и на любом атолле она может быть разной.

Фото: Бунгало на Мальдивах (booking.com)

Она отмечает: клиенты и сотрудники ее компании все чаще отправляются на Мальдивы летом и привозят позитивные отзывы после отдыха.

"Еще доступны туры на август-сентябрь. Для въезда на Мальдивы достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста", — предупреждает эксперт.

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