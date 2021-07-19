Европейские каникулы: в каких странах можно планировать отпуск уже в ближайшее время

Государства ЕС, которые открылись для украинцев летом

С 15 июля Украина попала в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Хотя решение имеет рекомендательный характер и каждое государство может устанавливать свои правила въезда, украинцы уже могут планировать поездку в несколько любимых стран.

На данный момент внутри Шенгенской зоны установлены разные правила въезда в каждую из стран, поэтому перед поездкой необходимо проверять правила въезда для граждан Украины на сайте украинского МИД - tripadvisor.mfa.gov.ua.

"Как и раньше, страны устанавливают свои правила въезда - нужен обязательный сертификат вакцинации или достаточно лишь ПЦР-теста, нужна ли самоизоляция по приезду - каждая отдельная страна определяет самостоятельно", — объяснил в комментарии РБК-Украина адвокат Назар Черный.

В каких странах ЕС уже можно планировать уикенд или отпуск тем украинцам, кто соскучился по европейской атмосфере – в материале.

Германия: с тестом или вакцинацией

С 18 июля 2021 года снято ограничение на въезд в ФРГ для украинских граждан. Перед полетом в Германию необходимо предоставить один з документов (кроме детей до 6 лет) на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языке:

- негативный результат ПЦР-теста в течение 72 часов;

- негативный результат экспресс-теста на антиген за 24-48 часов;

- подтверждение вакцинации (вакцины из списка) – за 14 дней;

- позитивный результат ПЦР-теста, полученный от 28 дней до 6 месяцев до въезда.

Фото: Туристические локации Германии (pixabay.com)

В стране действует строгий масочный режим – запрещены немедицинские маски из ткани.

Бельгия: тест в аэропорту по желанию туриста

Въезд разрешен украинцам независимо от цели поездки. Из документов необходимо иметь биометрический паспорт со сроком действия от 6 месяцев.

Также:

- документальное подтверждение цели поездки (резервирование отеля, вид на жительство, приглашение бизнес-партнеру);

- подтверждение финансовой состоятельности;

- медицинская страховка.

За 48 часов до прибытия в Бельгию необходимо заполнить форму Passenger Locator Form (PLF) и получить QR-код для предъявления в аэропорту.

При въезде из стран "зеленой" и "оранжевой" зоны тесты и карантин не требуются.

В стране открыты отели и рестораны, но остается обязательным масочный режим. Прибывшие в Бельгию могут сделать ПЦР-тест в аэропорту, а также вакцинироваться.

Фото: В Данию можно въезжать с ПЦР-тестом (pixabay.com)

Дания: ПЦР-тест за 72 часа до въезда

С 17 июля Украина отнесена к "желтой" зоне для въезда в Данию. Для поездки нужен только негативный ПЦР- тест в течение 72 часов до или тест на антиген за 48 часов.

По прибытии в страну также необходимо сдать тест. Те, кто путешествует самолетом, сдают тест бесплатно сразу в аэропорту прибытия.

Детальные правила пребывания можно узнать на сайте.

Эстония: без теста на COVID

В Эстонию без тестов и вакцинации украинцам можно ехать с 19 по 25 июля. На этот период Украина – в "зеленом" списке страны. Также туристам не нужно отправляться на 10-дневную самоизоляцию.

Детальные условия въезда можно посмотреть на сайте эстонского МИД. За три дня до поездки необходимо заполнить анкету.

Нидерланды: только с вакцинацией

С 1 июля в Нидерландах разрешили "несущественные" поездки в целью туризма для украинцев. Но путешественники должны пройти полный курс вакцинации одним из препаратов, входящих в утвержденный страной список.

Если у путешественника нет сертификата о прививке, необходимо предъявить отрицательный тест или сертификат о выздоровлении от COVID. Но свидетельство о выздоровлении принимается только в том случае, если турист получил справку от компетентных органов здравоохранения из стран ЕС.

Фото: Летний отдых в Испании (pixabay.com)

Испания: с вакцинами, признанными ВОЗ

Украинские туристы могут посещать Испанию со справкой о вакцинации вакцинами, признанными ВОЗ не ранее, чем через 14 дней после завершения курса вакцинации.

Пассажирам нужно заранее заполнить формуляр санитарного контроля или загрузив мобильное приложение Spain Travel Health –SpTH на телефон, получить QR-код для предоставления перед посадкой в аэропорту до посадки и после прибытия. При заполнении туристы указывают паспортные данные, о прививках и адрес проживания в Испании.

В стране соблюдается масочный режим.

Напомним, ранее мы писали, что нужно знать, собираясь в путешествие за границу летом.

Также в Минздраве заявили, что ЕС вскоре одобрит COVID-серитфикаты для привитых CoronaVac туристов.