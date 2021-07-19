"Увесь острів у вашому розпорядженні": що варто знати туристам, збираючись на Мальдіви влітку

Мальдіви цього року стали справжнім відкриттям і улюбленою локацією для українських туристів, які віддають перевагу ексклюзивному відпочинку. При цьому "бум" триває навіть влітку, і багато мандрівників вирушають на острови в Індійському океані раз на кілька місяців, кажуть експерти.

Зазвичай "зимовий" напрямок продовжує бити рекорди популярності і цього літа, незважаючи на низький сезон.

Чи варто вирушати на Мальдівські острови влітку і до чого слід бути готовим мандрівникам - в матеріалі РБК-Україна.

Особливості відпочинку на Мальдівах влітку

Мальдіви - це держава, розташована на архіпелазі в Індійському океані. Всього налічується 26 атолів з 1192 коралових островів. Дві сотні островів заселені.

Фото: Барвисті локації на Мальдівах (unsplash.com)

Багато островів на Мальдівах не мають постійного місцевого населення і приймають туристів як готелі-курорти. Саме такий формат відпочинку приваблює відпочивальників з усього світу для усамітненого відпочинку в бунгало, на віллах, в резиденціях в умовах тропічної природи.

Існує упередження, ніби Мальдіви - це напрямок для відпочинку з осені по весну. Але це помилкова думка, говорить в коментарі РБК-Україна засновниця компанії "YANA Luxury Travel & Concierge" Яна Столар.

"Влітку Мальдіви я люблю навіть більше, ніж взимку і в міжсезоння: людей набагато менше, ціна в два рази нижча, дуже багато опцій від готелів: безкоштовні ночі і трансфери, апгрейди з харчування від готелів. Завдяки меншому напливу туристів практично весь острів у вашому розпорядженні", - ділиться досвідом керівник туристичної компанії.

На території Мальдів температура повітря залишається приблизно на одному рівні цілий рік – в середньому близько 30 градусів вдень. Температура води в океані - 28-29 градусів.

Влітку турпотік на курорти Мальдів традиційно знижується - в цей час готелі надають істотні знижки на проживання, що є істотним плюсом для багатьох відпочивальників.

Навіть не дивлячись на відсутність чартерних програм в цьому напрямку влітку, дістатися на Мальдіви не проблема – регулярні рейси від авіакомпаній високого рівня доставляють туристів на острови з максимальним комфортом.

Фото: Курортні остова на Мальдівах (booking.com)

"Мальдіви дадуть фору Туреччині"

Для тих, хто любить снорклінг, є ще одна перевага відпочинку на Мальдівах влітку: в цей час в бухту Ханіфару приходять гігантські скати манта, кити. Побачити цих потужних гордих риб і ссавців - надзвичайне задоволення, додає засновниця компанії "YANA Luxury Travel & Concierge".

"Тому в літній період Мальдіви можуть добре позмагатися і дати фору Туреччині. Що стосується погодних умов, вони досить рівні протягом усього року. Розподіл на вологий і сухий періоди досить умовне. Сезон дощів не означає, що кожен день буде лити дощ. Його може взагалі не бути, а якщо і буде, то короткочасний, і він ніяк не завадить відпочинку", - розповідає Яна Столар.

Точно так само, немає гарантій, що в "сухий " сезон буде постійно світити сонце. Погода змінюється - в будь-якому місяці і на будь-якому атолі вона може бути різною.

Фото: Бунгало на Мальдівах (booking.com)

Вона зазначає: клієнти і співробітники її компанії все частіше вирушають на Мальдіви влітку і привозять позитивні відгуки після відпочинку.

"Ще доступні тури на серпень-вересень. Для в'їзду на Мальдіви досить пред'явити негативний результат ПЛР-тесту", - попереджає експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни Європи вже відкрили кордони для українців цього літа.

Також українка розповіла, як пройти вакцинацію від COVID в Румунії безкоштовно.