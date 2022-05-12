В Великобританию бесплатно. Wizz Air предоставит 10 тысяч билетов для украинских беженцев

Авиакомпания Wizz Air бесплатно доставит украинских беженцев в Великобританию. Всего для украинцев, которые выехали из-за войны в европейские страны, выдадут 10 тысяч билетов.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на Travel Weekly.

Беженцы из Украины, которые выехали в соседние страны - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию - получат доступ к рейсам в Великобританию, если они получили в эту страну визу по правительственной схеме "Дома для Украины".

Всего билеты можно получить на 61 маршруте из разных городов. Беженцы бесплатно могут взять с собой одно место багажа и одно место ручной клади.

Полететь можно будет в течение месяца – с 14 мая до 15 июня.

Первые беглецы от войны должны прибыть из Кракова и Варшавы в в аэропорт Лутона уже в эту субботу, чтобы встретиться со своими британскими "спонсорами".

"Основная цель этой инициативы — предоставить украинским беженцам бесплатный проезд в это кризисное время, а также поддержать визовую схему правительства Великобритании Homes for Ukraine", - говорится в заявлении лоукостера.

Фото: К сбору средств на билеты подключаются благотворители (pixabay.com)

Отмечается, что к 5 мая по схеме предоставления жилья местными жителями в Великобританию уже прибыли 37 тысяч украинских беженцев, а всего виз выдано – 95 тысяч. За оформлением британских виз украинцы обращаются в консульства в европейских городах.

Инициативу воплощают в жизнь совместно с благотворительными организациями. Группа поддержки беженцев "Choose Love" создала сайт для сбора дополнительных средств, чтобы можно было добавить больше бесплатных билетов для украинцев, которым нужно добраться в Великобританию.

"Мы уже видели большие гуманитарные усилия наших людей по всей сети, и после нашего предложения 100 000 бесплатных билетов для украинских беженцев в марте и апреле хотим продолжать играть свою роль в этой помощи", - сказал гендиректор авиакомпании Йожеф Варади.

Напомним, мы писали, что в Брюсселе готовятся принять 20 тысяч украинских беженцев.