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Жилье и признание дипломов. В Брюсселе готовятся принять 20 тысяч украинских беженцев

Новина українською →
Вторник 10 мая 2022 17:00
Жилье и признание дипломов. В Брюсселе готовятся принять 20 тысяч украинских беженцев Фото: Украинские беженцы в Бельгии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджет для помощи украинцам составит 100 миллионов евро

До конца июня 2022 года Брюссель сможет примет 20 000 украинских беженцев. Об этом объявила Европейская комиссия после обсуждений федерального правительства с регионами.

Заявление распространили 5 мая, сообщает TRAVEL РБК-Украина о ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Стратегию по приему такого количества украинцев в столице Бельгии представил координатор по приему украинских беженцев Пьер Верберен.

Создадут семь групп для помощи прибывшим украинцев

Власти Брюсселя сталкиваются со многими проблемами в предоставлении убежища беженцам: предоставления жилья, здравоохранения, доступа к занятости, социальной помощи и образования.

Поэтому для решения проблем муниципалитета создадут семь рабочих групп.

"Первая группа сосредоточится на жилье, предоставляемом частными лицами и муниципалитетом. Для этого предусмотрено создание цифровой платформы и вебинара", — говорится в сообщении.

Вторая группа будет заниматься коллективным поселением, чтобы до 31 мая приютить около 5000 украинских беженцев.

Еще одна команда будет заниматься вопросами трудоустройства, обучения, языковых курсов и соответствия дипломов.

По подсчетам службы занятости (ACTIRIS), нужно будет трудоустроить около 5000 человек, а ускорение процедуры соответствия диплома для украинских поможет в приеме на работу.

Жилье и признание дипломов. В Брюсселе готовятся принять 20 тысяч украинских беженцев

Фото: Для работы с беженцами в Брюсселе создадут семь рабочих групп (gettyimages.com)

Также предполагается, что в Брюсселе нужно будет интегрировать 3000 детей до 12 лет, 2500 подростков 12-18 лет, а также по 1000 студентов и детей до 2,5 лет.

Пятая группа будет отвечать за доступ к медицинской помощи, психическое здоровье и хронические заболевания, плановую вакцинацию.

Еще две группы будут заниматься оформлением социальных выплат и оценкой потребностей украинского сообщества. Седьмая комманда также будет следить за развитием сайта helpukraine.brussels.

В столичном регионе на беженцев потратят 100 миллионов евро

Комиссия ЕС сообщает, что бюджет, необходимый для реализации этих мер, оценивается в 100 миллионов евро.

По состоянию на середину апреля в Бельгию прибыло больше 200 тысяч украинцев, которым нужно убежище.

Бельгия предлагает одни из самых высоких сумм пособия – на семью с детьми государство выделяет 1478 евро, также на каждого ребенка платят 169 евро.

Однако на пособия не могут претендовать те, кто живет в лагерях для беженцев. Для них предусмотрено бесплатное питание и медицина, а также – 8 евро в неделю на карманные расходы.

Напомним, мы писали, что в Польше уже нашли работу рекордное число украинцев.

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