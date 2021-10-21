60 тысяч туристов в день: на курортах Анталии продолжается рекордный наплыв отдыхающих

Осенние каникулы в Турции можно провести за 340 евро на двоих

На популярном Анталийском побережье Турции в этом году отдохнули рекордно много туристов. Только за 17 дней октября количество прибывших пассажиров в аэропорту превысило 1 миллион человек, сообщает Turkiye Turizm.

Всего же с начала года в Анталию по воздуху прибыло больше 8 миллионов туристов. Поскольку сезон еще не закончился, турпоток на курорты Средиземного моря в Турции продолжает расти.

Сколько стоит провести отпуск в курортной стране в последние недели бархатного сезона – в материале РБК-Украина.

Турпоток в регионе вырос на 162%

По данным Управления культуры и туризма провинции Анталия, количество туристов, которые прилетают в город, продолжает расти с продлением туристического сезона. Поражают также масштабы "туристического бума".

Фото: Туристка в Алании на Анталийском побережье (booking.com)

Например, с прошлого года турпоток только в этот регион Турции из других стран вырос на 162% - более чем в два с половиной раза. Если в 2010 году с января по 17 октября курортную провинцию посетили 3 миллиона 70 тысяч 854 человек, то в 2021 году – 8 миллионов 38 тысяч 761 иностранных гостей.

Несмотря на более прохладные температуры и относительно "осеннюю" погоду с температурой воздуха около 30 градусов и воды в море 24-26 градусов, которую в Турции называют "желтое лето", туристы продолжают активно бронировать отели.

Только за 17 дней октября Анталию посетили 1 миллион 22 тысячи 481 человек – в среднем 60 тысяч туристов в день. Это в два раза больше, чем в 2020 году. Тогда в аэропорт курортного города прилетели 498 тысяч 540 туристов с 1 по 17 октября.

К слову, в конце сентября в Анталии уже считали туристов, прибывших за 9 месяцев 2021 года. Тогда озвучили цифры в 7 миллионов 16 тысяч 276 человек. Из них 85% пассажиров прилетели с туроператорами – с пакетными турами чартерными рейсами. Каждый седьмой турист, согласно статистики, был из Украины.

Фото: Пляж в Анталии (unsplash.com/atif-zafrak)

Отели взвинтили цены, но все равно забиты туристами

Отели Анталии в октябре 2021 года подняли цены почти на 20% по сравнению с 2020 годом. А на 9-13 % подорожали отели в Стамбуле, Измире и Мугле.

"Сезон превосходит наши ожидания. В прошлом году Анталия приняла 3,5 миллиона туристов. К концу 2021 года турпоток может превысить планку в 9 миллионов. Октябрь проходит бурно", — рассказал изданию Turizmajansi генеральный директор одной из сетей отелей Корхан Алшан.

Он отметил, что отели сети переживают "лучший октябрь с 2019 года".

"Несмотря на подорожание номеров, мы наблюдаем 95% загруженность. В сентябре мы достигли показателя заполняемости до 80%", — рассказал топ-менеджер в сентябре о подорожании в отелях сети.

Фото: Отели на побережье подорожали на 20% (booking.com)

Сколько стоят туры в Анталию на осенние каникулы

Анталийское побережье – курортная зона, где самое теплое море в конце сезона и большой выбор отелей с подогреваемыми бассейнами.

Мы проверили стоимость отдыха на двоих с авиаперелетом и страховкой в последние недели октября в период школьных каникул и в первую неделю ноября – в отелях с питанием "все включено".

У сети туристических агентств "Поехали с нами" неделю в 3* отелях в Сиде и Аланье можно провести по цене от 11253 гривен с вылетом 24 октября, в 4* в Кемере – от 11807 гривен с вылетом 28 октября. В 5* отеле в Аланье – от 14279 гривен (453 евро) с вылетом 24 октября.

У компании Farvater – неделю в 3* отеле в Сиде можно провести по цене от 11253 гривен с вылетом 24 октября, в 4* отеле в Кемере – от 12 тыс. гривен. В 5* отелях в Кемере и Сиде – от 15 тыс. гривен с вылетом 24 октября.

По данным misto.travel, в последние дни месяца в Турции можно отдохнуть еще дешевле – например, с вылетом 29 октября туры стоят от 336 евро за двоих в 3* отелях на курортах Алания, Кемер и Сиде.

Напомним, мы писали, что недавно в Турции открыли масштабный подводный парк на месте боев за Дарданеллы.

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