Без вакцин и сложных правил: куда можно поехать отпуск в 2021 году

Популярные направления для нового сезона отдыха летом

Пока в Европе продолжается вакцинация против COVID-19 и обсуждается вопрос, вводить ли паспорта вакцинации, поездки украинцев в страны ЕС пока ограничены. По состоянию на конец февраля, путешествовать в Польшу, Германию или Францию туристам из Украины пока запрещено.

Вакцинация от коронавируса в Украине уже началась. Но пока точно неизвестно, будет ли вакцина широко доступной украинцам. В частности, туристам, которые хотят уехать в отпуск в страны, куда свободно пускают вакцинированных.

Введут ли "паспорта вакцинации"

Несмотря на некоторые перебои с поставками, в европейских странах уже второй месяц продолжается масштабная кампания по вакцинации. Именно на нее возлагают большие надежды: надеются, что это позволит открыть границы, что в свою очередь поможет экономике многих стран, ВВП которых значительно зависит от туризма.

Впрочем, точных данных, как долго сохраняется эффект от вакцины, пока нет. Поэтому дискуссии о том, вводить ли так называемые "паспорта вакцинации", еще продолжаются. Не советуют требовать от туристов доказательств вакцинации и во Всемирной организации здравоохранения.

Несмотря на это, ряд европейских стран все же разрабатывает "COVID-сертификаты" для свободного перемещения внутри государств. Склоняются к идее введения таких "паспортов" в нескольких странах ЕС. В частности, в Швеции, Испании, на Кипре, в Португалии, Дании, Эстонии и Исландии.

Фото: Отдых в большинстве европейских стран пока недоступен для туристов (pixabay.com)

К слову, во Всемирной туристической организации выступают за введение "паспортов вакцинации", чтобы восстанавливать туризм.

"Развертывание вакцин - это шаг в правильном направлении, но перезапуск туризма не может ждать. Вакцины должны быть частью большего скоординированного подхода, включающего сертификаты и пропуски для безопасных путешествий", - заявил Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Всемирной туристической организации.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что если ВОЗ рекомендует "паспорта вакцинации", то Украина со своей стороны их тоже внедрит.

"Но это (введение паспортов прививок - ред.) имеет место быть. Действительно, весь мир связывает возвращение к нормальному образу жизни именно с вакцинацией", - отметила Стефанишина.

Впрочем, введут ли такие "паспорта" в Украине и мире массово, вопрос пока открытый.

Страны, куда будут пускать украинских туристов без вакцин

Тем временем уже есть немало стран, открытых для украинских туристов или таковых, которые готовятся открыть границы. Где от украинцев не будут требовать вакцинации для въезда в новом сезоне отдыха?

Грузия – одна из популярных туристических стран, которая потеряла весомую часть прибыли: во время прошлого туристического сезона страна была закрыта для туристов. Но с 1 марта страна открывает границы.

К слову, уже сейчас аэропорт Тбилиси открыли для граждан нескольких самых безопасных стран ЕС, а также для всех тех иностранцев, кто вакцинирован от COVID-19.

С 1 марта 2021 года Грузия упрощает правила въезда для граждан Украины. Теперь для этого будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID. Украинцы смогут попасть в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен не позже, чем в течение 72 часов до въезда. На третий день пребывания в Грузии необходимо пройти повторное тестирование за свой счет.

Фото: Грузия может открыться для украинцев уже в марте (pixabay.com)

Республика Кипр – вскоре страна откроет границы для украинцев и для туристов еще 55 государств. Предположительно, это должно произойти 1 апреля.

Стоит обратить внимание на то, что поездка на Кипр может потребовать сдачи нескольких ПЦР-тестов. Украинцы должны сделать один тест до поездки, второй – сразу после прибытия на Кипр, а третий – после возвращения, поскольку Минздрав Украины относит его к странам "красного списка". Но это только предварительные требования, поэтому стоит подождать официальных заявлений о правилах въезда.

Болгария тоже ждет украинских туристов. В отличие от большинства европейских государств, Болгария решила не продлевать запрет на въезд туристов зимой и пускала туристов с отрицательным результатом ПЦР-теста. Для украинцев горы Болгарии стали одним из немногих открытых направлений горнолыжного туризма в этом сезоне.

Турция - одно из любимых направлений украинцев. В турагентствах заявляют, что можно планировать отдых в этой стране в любой сезон. Правда, только при условии предоставления справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

Кстати, скоро в Турции планируют ослабить карантинные ограничения и начать открывать рестораны и кафе.

Для любителей активного отдыха в горах уже сейчас открыты Северная Македония и Босния и Герцеговина. Также летом отдыхающих будут ждать Албания и Черногория.

Фото: Албания в новом сезоне ждет украинцев на пляжный отдых (pixabay.com)

Хорватия. Граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью, но это решение действует до 28 февраля 2021 года, после чего правила могут просмотреть.

Сейчас без ПЦР-тестов можно посещать также Доминикану и Мексике: необходимо только заполнить форму о состоянии здоровья.

Также для украинцев открыт Египет – одно из самых популярных пляжных направлений. Въезд для наших туристов разрешен при условии предварительной сдачи ПЦР-теста. Наших туристов ждут и на Шри-Ланке, но соседняя с ней Индия пока закрыта для туристов.

Это далеко не полный перечень открытых для украинцев стран, но остальные курортов на других континентах несколько более специфические. Например, в Намибии или Панаме есть морское побережье и некоторые другие интересные места, но популярность этих локаций среди наших туристов не очень высокая.

Фото: Без ПЦР-тестов и вакцинации можно поехать в Мексику (pixabay.com)

Открыты Мальдивы и Оман, а также Объединенные Арабские Эмираты, Центральная Америка, почти вся Африка южнее Сахары, отдельные страны Южной Америки. Стоит отметить Казахстан, где есть интересные горнолыжные курорты.

Какова ситуация с туризмом в странах ЕС

В странах Европейского Союза пока отказываются от каких-либо прогнозов относительно восстановления свободы передвижения по шенгенской зоне для туристов из большинства стран, в том числе из Украины.

Безвиз для государств-партнеров, таких как Украина, сохраняет действие только в отношении тех граждан, кто имеет "существенные причины для поездки", среди которых - разрешение на работу в ЕС, обучение, поездка к ближайшим родственникам.

Некоторые страны, к слову, и дальше ужесточают карантинные ограничения. Например, существенно ограничили въезд иностранцев Франция и Австрия. А в Германии даже ограничили въезд в страну для собственных граждан, которые не имеют отрицательного результата ПЦР-теста.

Важно: Планируя отдых, стоит внимательно проверять не только правила въезда в туристические страны, но и правила пребывания в них. Ведь в некоторых странах вечером могут быть закрыты клубы или рестораны или могут действовать другие, более существенные ограничения.

Напомним, ранее мы писали, куда можно ехать украинцам на отдых уже сейчас.

Также мы писали, смогут ли украинцы отдохнуть в Греции летом 2021 года.