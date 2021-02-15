Теплые пляжи и уютные отели: куда можно поехать на отдых в феврале

Условия въезда в курортные страны, открытые для украинцев

Отдых за границей в феврале выбирает немало туристов, чтобы разнообразить атмосферу и уехать подальше от холодов и снегопадов. Многие отправляются в этот период к морю или океану.

О доступном сегодня отдыхе в Турции и Египте уже известно многим. Но куда еще, кроме этих двух популярных стран, можно отправиться в отпуск во второй половине февраля? Мы собрали список направлений, куда можно поехать отдыхать зимой, чтобы переместиться в солнечное и теплое "лето".

Объединенные Арабские Эмираты

Одно из широко известных направлений для отдыха зимой - Объединенные Арабские Эмираты. Среди самых популярных локаций страны - Дубай, Абу-Даби, Шарджа.

Фото: Дубай, ОАЭ (pixabay.com)

О своеобразных рекордах ОАЭ в путеводителях для туристов вспоминают часто: здесь - самое современное метро, лучший в мире шопинг, самый высокий небоскреб, самый роскошный отель с собственным океанариумом, на открытии которого потратили больше фейерверков, чем во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Минимальная стоимость тура для двоих - 35 тысяч гривен. Также не забывайте о горящих турах, которых сейчас довольно много среди предложений от туристических операторов. Это позволит значительно сэкономить.

Для посещения ОАЭ обязательно нужен ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа до вылета. Также нужно будет пройти повторное (бесплатное) тестирование в аэропорту ОАЭ.

Танзания: курортный Занзибар

Открытой для украинцев также остается Танзания, которая даже во время пандемии коронавируса готова принимать туристов. Основное туристическое место в Танзании - Занзибар. Зимой там практически всегда тепло.

Местные гостиницы не так часто предлагают услуги размещения в формате "все включено", поэтому стоит предусмотреть дополнительные расходы на питание. Примерная стоимость тура для двоих в отелях 4* - 50-55 тысяч гривен.

Для въезда в страну не нужен ПЦР-тест. Также нет необходимости проходить самоизоляцию.

Однако стоит принять во внимание, что отзывы туристов о правилах безопасности во время пандемии на Занзибаре противоречивы. Маски носит подавляющее меньшинство местных и отдыхающих. Также нередко жалуются на то, что на курорте мало кто придерживается социальной дистанции, сообщало РБК-Украина накануне.

Фото: Экзотический Занзибар (pixabay.com)

Доминикана

Отдых в Доминиканской республике ежегодно привлекает множество туристов возможностью понежиться на красивейших пляжах и поплавать в кристально-чистых водах Атлантического океана или Карибского моря. На территории страны прекрасно развита туристическая инфраструктура. Также здесь расположено наибольшее количество отелей на Карибах.

В феврале на местных курортах - преимущественно комфортная температура воздуха (26-28 градусов тепла).

Фото: Отдых в Доминикане (pixabay.com)

Для посещения страны обязательно нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Практически во всех отелях Доминиканы предлагают отдых по системе "все включено". Средняя стоимость тура на семь дней в четырехзвездочной гостинице обойдется примерно в 74-90 тысяч гривен на двоих, однако все будет зависеть от места расположения отеля и опций, которые выбирают туристы во время отпуска.

Мальдивы

Еще одно популярное направление для туризма зимой - Мальдивские острова на берегу Индийского океана. Средняя температура в течение года колеблется в пределах 27-28 градусов.

Стоимость отдыха в четырехзвездочном отеле примерно 75-80 тысяч гривен на двоих. Во многом цена зависит от того, какой тип питания предлагает отель и номера. Чаще эконом-варианты путевок предусматривают только завтрак или завтрак и ужин, поэтому стоит предусмотреть дополнительные расходы.

Фото: На Мальдивах туристам предлагают отдых не в классических гостиницах, а в отдельных гест-хаусах (booking.com)

Для посещения Мальдивских островов туристам необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 английском языке. За 24 часа до прибытия необходимо заполнить специальную форму на иммиграционном портале imuga для получения QR-кода.

Во время отдыха туристам в качестве меры безопасности во время пандемии COVID запрещено покидать острова-курорты, на которые они приехали отдыхать: экскурсии по другим локациям Мальдив заказывать пока не стоит.

Какие еще страны открыты для украинцев?

В феврале 2021 года для наших туристов открыты также Казахстан, Узбекистан, Болгария, Черногория, Великобритания, Босния и Герцеговина, Турция, Оман. Среди африканских стран – Египет, Кения и другие.

Правила въезда в ту или иную страну туристам советуют проверять сразу на нескольких официальных сайтах. Один из них – интерактивная карта от МИД Украины. В ней данные довольно точны, но не всегда полные. Время от времени бывает, что категории граждан, которые имеют право на въезд, в ней не указаны.

Фото: На карте от МИД Украины можно узнать правила въезда ту или иную страну (tripadvisor.mfa.gov.ua)

Также можно проверить информацию в системе Timatic. Ее составитель - Международная ассоциация воздушного транспорта, известная под названием IATA. Это полезный инструмент, но он касается только путешествий авиатранспортом.

Напомним, ранее мы писали о лучших альтернативах пляжному отдыху на Кипре.

Также сообщалось, смогут ли украинцы отдохнуть в Греции этим летом.