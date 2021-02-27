Без вакцин та складних правил: куди можна поїхати у відпустку в 2021 році

Популярні напрямки для нового сезону відпочинку влітку

Поки в Європі триває вакцинація проти COVID-19 та обговорюється питання, чи запроваджувати паспорти вакцинації, поїздки українців до країн ЄС поки обмежені. Станом на кінець лютого, подорожувати до Польщі, Німеччини або Франції туристам з України поки заборонено.

Вакцинація від коронавірусу в Україні вже почалася. Але поки точно невідомо, чи буде вакцина широко доступною українцям. Наприклад, туристам, які хочуть виїхати у відпустку до країн, куди вільно пускають вакцинованих.

Чи запровадять "паспорти вакцинації"

Попри деякі перебої з поставками, у європейських країнах вже другий місяць триває масштабна кампанія вакцинації. Саме на неї покладають великі надії: сподіваються, що це дозволить відкрити кордони, що своєю чергою допоможе економіці багатьох країн, ВВП яких значно залежить від туризму.

Втім, точних даних, як довго зберігається ефект від вакцини, наразі немає. Тому дискусії по те, чи запроваджувати так звані "паспорти вакцинації", ще тривають. Не радять вимагати від туристів доказів вакцинації й у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Попри це, низка європейських країн все ж розробляє "COVID-сертифікати" для вільного переміщення всередині держав. Схиляються до ідеї запровадження таких "паспортів" у кількох країнах ЄС. Зокрема, у Швеції, Іспанії, на Кіпрі, у Португалії, Данії, Естонії та Ісландії.

Фото: Відпочинок в більшості європейських країн поки недоступний для туристів (pixabay.com)

До слова, у Всесвітній туристичній організації виступають за введення "паспортів вакцинації", щоб відновлювати туризм.

"Розгортання вакцин - це крок у правильному напрямку, але перезапуск туризму не може чекати. Вакцини мають бути частиною більшого скоординованого підходу, що включає сертифікати та пропуски для безпечних подорожей", - заявив Зураб Пололікашвілі, генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації.

Водночас віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що якщо ВООЗ рекомендуватиме "паспорти вакцинації", то Україна зі свого боку їх теж запровадить.

"Але це (введення паспортів щеплень - ред.) має місце бути. Дійсно, весь світ пов’язує повернення до нормального способу життя саме з вакцинацією", - зазначила Стефанішина.

Втім, чи введуть такі "паспорти" в Україні та світі масово, питання поки відкрите.

Країни, куди пускатимуть українських туристів без вакцин

Тим часом вже є немало країн, відкритих для українських туристів або таких, які готуються відкрити кордони. Де від українців не вимагатимуть вакцинації для в'їзду у новому сезоні відпочинку?

Грузія – одна з популярних туристичних країн, яка втратила вагому частину прибутку: минулого туристичного сезону країна була закрита для туристів. Але з березня країна відкриває кордони для українців.

До слова, вже зараз аеропорт Тбілісі відкрили для громадян кількох найбезпечніших країн ЄС, а також для всіх тих іноземців, хто вакцинований від COVID-19.

З 1 березня 2021 року Грузія спрощує правила в'їзду для громадян України. Тепер для цього буде достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID. Українці зможуть потрапити до країни за наявності негативного результату ПЛР-тесту, який має бути зроблений не пізніше, ніж протягом 72 годин до в'їзду. На третій день перебування в Грузії треба пройти повторне тестування своїм коштом.

Фото: Грузія може відкритися для українців вже у березні (pixabay.com)

Республіка Кіпр – першого березня країна відкриває кордони для українців та для туристів ще 55 держав. Попередньо це має відбутися 1 квітня.

Варто звернути увагу на те, що поїздка до Кіпру може потребувати кількох ПЛР-тестів. Українці мають зробити один тест до поїздки, другий – відразу після прибуття на Кіпр, а третій – після повернення, оскільки МОЗ України наразі відносить його до країн "червоного списку". Але це тільки попередні вимоги, тому варто дочекатися офіційних заяв про правила в'їзду.

Болгарія теж чекає на українських туристів. На відміну від більшості європейських держав, Болгарія вирішила не продовжувати заборону на в’їзд туристів узимку і пускала туристів за негативним результатом ПЛР-тесту. Для українців гори Болгарії стали одним із небагатьох відкритих напрямків гірськолижного туризму у цьому сезоні.

Туреччина – один з улюблених напрямків українців. У турагенціях заявляють, що можна планувати відпочинок в цій країні в будь-який сезон. Щоправда, лише за умови надання довідки про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 72 години до перетину кордону.

До речі, вже скоро в Туреччині планують послабити карантинні обмеження і почати відкривати ресторани й кафе.

Для любителів активного відпочинку в горах вже зараз відкриті Північна Македонія та Боснія і Герцеговина. Також влітку відпочивальників чекатимуть Албанія та Чорногорія.

Фото: Албанія в новому сезоні чекатиме українців на пляжний відпочинок (pixabay.com)

Хорватія. Громадяни України не мають права на в’їзд в Хорватію з туристичною метою, але це рішення є чинним до 28 лютого 2021 року, після чого правила можуть переглянути.

Нині без ПЛР-тестів можна відвідувати також Домінікану та Мексику: потрібно лише заповнити форму про стан здоров'я.

Також для українців відкритий Єгипет – один із найпопулярніших пляжних напрямків. В'їзд для наших туристів дозволений за умови попередньої здачі ПЛР-тесту. Наших туристів чекають і на Шри-Ланці, але сусідня з нею Індія поки закрита для туристів.

Це далеко не повний перелік відкритих для українців країн, але решта курортів на інших континентах – дещо специфічніші. Приміром, Намібія чи Панама мають морське узбережжя та деякі інші цікаві місця, але популярність цих локацій серед наших туристів не дуже висока.

Фото: Без ПЛР-тестів та вакцинації можна поїхати до Мексики (pixabay.com)

Відкриті Мальдіви та Оман, а також Об’єднані Арабські Емірати, Центральна Америка, майже уся Африка південніше Сахари, окремі країни Південної Америки. Варто відзначити Казахстан, де є цікаві гірськолижні курорти.

Яка ситуація з туризмом у країнах ЄС

У країнах Європейського Союзу поки відмовляються від будь-яких прогнозів щодо відновлення свободи пересування шенгенською зоною для туристів з більшості країн, в тому числі з України. Безвіз для держав-партнерів, таких як Україна, зберігає дію тільки для тих, хто має "суттєві причини для поїздки" на кшталт дозволу на роботу в ЄС, навчання, поїздок до найближчих родичів.

Деякі країни, до слова, і далі посилюють карантинні обмеження. Наприклад, суттєво обмежили в'їзд іноземців Франція та Австрія. А в Німеччині обмежили навіть в’їзд до країни для власних громадян, які не мають негативного результату ПЛР-тесту.

Важливо: Плануючи відпочинок, варто уважно перевіряти не лише правила в’їзду до туристичних країн, але й правила перебування в них. Адже у деяких країнах ввечері можуть бути зачинені клуби чи ресторани або можуть діяти інші, більш суттєві обмеження.

Нагадаємо, раніше ми писали, куди можна їхати українцям на відпочинок вже зараз.

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