Бодрум или Арабатка: что будет с ценами на пляжный отдых в новом сезоне

Какую стоимость на проживание в отелях анонсируют весной

В преддверии нового курортного сезона и поездок на море вопросом цен на отдых многие задаются еще весной. Как известно, если забронировать жилье за несколько месяцев до приезда, можно существенно сэкономить. Такое правило действует как для отдыха на море в Украине, так и за рубежом.

Во многом цены будут зависеть от места расположения отеля и от времени года. Стоимость отелей даже в период пандемии зависит от сезона и спроса, рассказывает РБК-Украина тревел-журналист и путешественница Ирина Савина.

По ее словам, в Турции в августе и сентябре прошлого года цены были выше, чем в начале июля, когда только открылось авиасообщение и первые туристы полетели на отдых.

Курорты Херсонской области были дороже турецких

"В отличие от Турции, стоимость проживания в украинских отелях на черноморском побережье в июле 2020 года была часто не в пользу того, чтобы выбрать отдых в Украине. А с появлением недорогих рейсов в Даламан многие самостоятельные путешественники задумались над тем, а стоит ли платить больше на своих морях", - поясняет она.

В прошлом году она также сравнивала цены в частных гостиницах на Арабатской стрелке с аналогичными типами проживания в Турции.

"Например, в Фетхие и Бодруме (это не all-inclusive, а отели на базе завтраков). Турция выигрывала по цене и уровню сервиса. Мой личный пример: по состоянию на начало июля цена в отелях Генической Горки в Херсонской области – 60 евро с завтраком в сутки за двоих. А в Каше, Олюденизе на Ликийском побережье – 25-35 евро", - отмечает она.

Фото: В прошлом году цены на отдых в некоторых отелях Олюдениза (Турция), были более низкими, чем в Херсонской области (pixabay.com)

В том случае ее выбор пал на Турцию. Путешественница объясняет это тем, что к выгодным турецким ценам и сервису добавились исторические, природные достопримечательности и чистое лазурное море.

"Как будет в этом сезоне – посмотрим. По крайней мере, не думаю, что до окончания пандемии стоит надеяться на то, что мы избавимся от статьи расходов для путешествия за рубеж – ПЦР-тестирования. Похоже, они с нами надолго", - резюмирует она.

Какие будут цены на море летом 2021 года

Ранее РБК-Украина уже сообщало, что еще перед началом сезона отдыха на море цены на некоторых курортах в Украине сравнились с аналогичными ценовыми предложениями в Грузии. О такой тенденции в ценовой политике начали сообщать профильные сообщества еще в марте – за пару месяцев до старта сезона.

Например, в Travel Press Club отметили, что стоимость проживания в некоторых лучших резорт-отелей Херсонщины этим летом приближаются к уровню отелей 5* в грузинском городе Батуми.

"Для сравнения 2600-3000 гривен за сутки в гостиницах без официальных "звезд", но со шведским столом в Украине. И 3080 гривен в сутки с завтраком в Radisson Blu Batumi 5* и 3400 грн - в Hilton Batumi. Это актуальные цены на середину июня", - приводят примеры в сообществе.

Фото: Нередко цены на отели в Турции ниже, но при этом в стоимость не входит перелет, ПЦР-тесты на въезд и для возвращения в Украину (booking.com)

Кроме того, в комплексе "Дольче Вита" в Железном порту неделя проживания с трехразовым питанием обойдется в 16100 гривен (2300 грн в сутки) в улучшенном двухместном номере. Примерно такие же цены - в частных отельных домиках у моря в Генгорке. Так, номер-студио с двуспальной кроватью, мини-кухней и кондиционером в отеле "Arabatka" с завтраками обойдется в 18515 гривен (2645 грн в сутки).

В то же время сертифицированный гид и основатель туристического портала "НА МОРЕ" Алексей Войцеховский отмечает, что такие цены – не какая-то новая тенденция. Так было всегда, говорит он. И добавляет, что номера в гостиницах Херсонской области на лето активно бронировали еще в марте.

"В целом так было всегда. Ситуация с ценами в новом сезоне не изменилась и не изменится. Но это не значит, что все поедут в Грузию. Наши отели на морском побережье летом в Украине однозначно будут загружены. К тому же, при ценах на отели в Грузии и других странах не упоминается стоимость перелета туда и обратно, стоимость нескольких ПЦР-тестов, которые придется сдавать в стране. Думаю, из-за требований ко въезду в разных странах многие туристы все же выберут украинские курорты", - говорит он.

Однако на морском побережье региона есть и предложения с не такими высокими ценами. Есть немало отелей, где стоимость проживания более выгодная. А упомянутые выше цены – это предложения от лучших отелей области, говорит эксперт.

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