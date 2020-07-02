Правила проезда в "Интерсити" этим летом: что нужно знать

Фото: Поезд "Интерсити" во время карантина (РБК-Украина)

Как путешествовать в поездах по Украине летом 2020 года

Во время карантина "Укрзализныця" возобновила первые сообщения внутри Украины, и по состоянию на 24 июня по территории Украины курсирует уже 603 пригородных и 44 пассажирских поезда. С 15 июня в связи с открытием аэропортов для пассажиров возобновилось курсирование Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт "Борисполь".

Как и раньше, во время карантина билеты на проезд можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах. Начиная с 26 июня, "Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение со Львовом. Также на время летних отпусков и в связи с ослаблением карантинных мероприятий, кроме скоростного поезда категории "Интерсити" № 763/764, назначается дополнительный скоростной поезд "Интерсити"/"Интерсити+" № 761/762 сообщением Киев - Одесса - Киев.

Каких правил нужно придерживаться пассажирам

Кассы для покупки билетов работают на всех вокзалах страны, говорят в ведомстве. Наряду с кассами есть антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанции, которой надо держаться в очереди. Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без масок, билеты продаваться не будут. Полная информация по мерам безопасности есть на официальном сайте "Укрзализныци".

Фото: Поезд "Интерсити" во время карантина (Ольга Орехова)

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску и пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. При необходимости еда будет выдаваться пассажирам в их личную посуду.

В каждом вагоне установлены санитайзеры, которыми могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены наклейки с рекомендательной информацией о правилах личной гигиены в условиях карантина.

Что происходит в поездах Интерсити во время карантина

Редакция РБК-Украина проверила, какие правила во время карантина надо соблюдать пассажирам во время путешествия скоростной поезд "Интерсити" Днепр-Киев и на одном из вокзалов.

Продолжительность поездки из Киева в Днепр на "Интерсити" – 5 часов 47 минут. Билет был приобретен бесконтактно за день до поездки через систему онлайн-бронирования на официальном сайте "Укрзализныци". Билет действителен до проезда без обмена в кассах вокзала.

Фото: На вокзалах выборочно проводят температурный скрининг (Ольга Орехова)

Главные правила проезда в поездах "Интерсити" касаются соблюдения дистанции между пассажирами. Для этого рассадка в середине вагонов осуществляется по шахматной схеме - пассажиры сидят через один в ряду, где есть три сиденья, и по одному - в двухместном ряду.

Если в карантин в купе можно было ехать одновременно четырем, то сейчас - только двое. Стоит отметить, что во время нашего пребывания в поезде большинство пассажиров находились без масок на лице, а надевали их только тогда, когда в салон заходил проверяющий. После проверки документов он также измерял каждому температуру с помощью термосканера.

Во время поездки бар и передвижная тележка с закусками и напитками не работали, поэтому стоит взять с собой в дорогу по крайней мере воду. В туалете поезда в наличии были мыло, вода и бумага.

Фото: Во время карантина работа вокзалов и правила проезда в поездах по Украине существенно изменились (РБК-Украина)

В целом из-за меньшего количества пассажиров в салоне проезд был безопасным, но несоблюдение мер защиты со стороны пассажиров не дало полного ощущения защиты, ведь поездка длилась почти шесть часов. В "Укрзализныце" сообщают, что вместе с Национальной полицией проводят рейды по проверке соблюдения карантинных требований в поездах. Штрафы за отсутствие масок в общественных местах, к которым также относятся поезда "Укрзализныци", составляет 17 000 грн.

Во время карантина надо быть готовым к выборочному температурному скринингу на вокзалах страны. Так, на центральном входе в вокзал в Днепре работники просят каждого входящего одевать маски, некоторым также измеряют температуру.

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