Альтернатива Альпам: куда можно поехать на горнолыжный отдых зимой

Фото: Горное озеро (pixabay.com)

Какие страны могли бы заменить закрытые европейские курорты

Недавно украинская авиакомпания Windrose, которая в последнее время активно развивает новые направления на Балканах, объявила о запуске программы рейсов в столицу Черногории Подгорицу начиная с 1 декабря.

Планируют выполнять рейсы два раза в неделю - по вторникам и субботам. Цена билетов на рейсы в обе стороны составляет около 220 евро.

Запуск такого направления может быть одним из признаков того, что украинцы будут рассматривать Черногорию как горнолыжное направление зимой, говорят украинские туроператоры.

Черногория и Сербия

Страна, которая бесспорно станет альтернативой европейским горнолыжным курортам в этом сезоне - Турция. Об этом РБК-Украина говорит Наталья Хватова, специалист по индивидуальному туризму из турфирмы "Караван Люкс Тур".

"Кроме Турции, есть еще горнолыжные курорты Черногории, Сербии. Эти направления тоже можно рассматривать. Но хочу заметить, что с хорошими пятизвездочными гостиницами там ситуация далеко не идеальная. Отелей премиального сегмента в Черногории и Сербии достаточно мало", - отмечает она.

Кстати, некоторые туркомпании уже начали предлагать туры на горнолыжные курорты Черногории, хотя выбор путевок пока что не слишком широкий.

К примеру, 7-дневный отдых на двоих в Подгорице в 3* отеле без питания с вылетом 5 декабря у туристической компании "Фарватер" стоит от 932 евро, в Жабляке – от 781 евро, в Колашине – от 748 евро.

Туркомпания "Пилигрим" предлагает отдых в 3* отеле в Колашине. Путевка стоит от 824 евро без питания с вылетом из Киева 8 декабря.

Фото: Прямые рейсы в Подгорицу запустят с 1 декабря (pixabay.com)

Неизвестно, можно ли будет ехать в Словению

Как один из вариантов горнолыжного отдыха можно рассматривать также Словению, говорит Наталья Хватова.

"Это тоже Альпы, хоть и южные. Думаю, в какой-то мере Словения могла бы быть альтернативой закрытым ныне курортам", - считает она.

Но, как ранее писало РБК-Украина, в Словению украинским туристам сегодня въехать довольно проблематично. В стране на фоне ужесточения мер по борьбе с COVID-19 введены ограничения въезда иностранцев.

Директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура считает, что Словения хоть и является живописной страной, интересной для туристов, но горнолыжный отдых там не слишком актуален.

"В структуре продаж это направление традиционно не слишком популярное, если сравнивать с другими горнолыжными странами. Но, в то же время, Словения - прекрасная страна, в которую можно ехать за спокойным, размеренным отдыхом, спа-услугами. Там осенью и зимой погода комфортная, есть прекрасные живописные озера", - отмечает он.

Турция может стать лидером среди "зимних" стран

По мнению Андрея Демуры, в этом сезоне Турция возьмет на себя первенство среди стран, которые предлагают горнолыжный отдых для украинских туристов.

Рассмотреть Турцию для зимнего отдыха советует и Марина Казакова, основатель турфирмы "Kazakovs Travel".

Фото: Альпы на курортах Австрии, Франции и Швейцарии пока недоступны для наших туристов (pixabay.com)

"Многие туристы привыкли считать Турцию сугубо морским курортом, где можно купаться в теплое время года. Но возможность поплавать будет и зимой: бассейны с подогревом работают. Более того - вода в некоторых бассейнах - морская", - отмечает она.

"Это также отличное место для встречи Нового года. Особенно эта страна подойдет тем, кто не любит резко менять климат", - добавляет Казакова.

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