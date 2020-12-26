"Самый бюджетный вариант": стало известно, когда ехать в Египет значительно дешевле

Фото: Отдых в Египте зимой (pixabay.com)

Цены на туры в один и тот же отель могут существенно отличаться

Египет остается фаворитом украинских туристов среди направлений для зимнего отдыха. Не секрет, что туры в Египет - значительно дешевле путевок в другие открытые сегодня направление, такие как Доминикана или Занзибар.

Но как насчет зимних праздников? Когда туристам выпадает возможность отдохнуть в Египте не по "новогодним" ценам, а более экономно? С таким вопросом РБК-Украина обратилось к эксперту туристического рынка.

"Туроператоры не спешат снижать цены из-за локдауна"

На новогодние праздники в Египте решили запретить праздничные ужины, чтобы избежать массовых скоплений людей во время пандемии. Тем не менее, авиасообщение со страной обещают не закрывать и после 8 января, когда в Украине введут более жесткий карантин.

В Египет обычно выгоднее лететь сразу после новогодних праздников, говорит РБК-Украина турагент Елена Князева. Но это правило работало в обычных условиях, когда не было карантинных ограничений, отмечает эксперт.

Фото: "Цены на отдых в Египте снижаются во второй половине января" - Елена Князева (booking.com)

"Обычно цены на отдых в курортной стране снижаются после 7 января. Но в этом году эта тенденция не ощущается. Туроператоры не спешат снижать цены из-за локдауна, так как понимают, что большинство людей будет "на каникулах" и сидеть дома будут не все - наверняка куда-то захотят полететь. А Египет - это самый бюджетный вариант, по сравнению с Занзибаром, Доминиканой и другими направлениями", - рассказывает она.

Но если туристы планируют отдых в январе, то все же выгоднее рассматривать вторую половину месяца.

"Если сравнивать цены первой декады января и последних дней января, то ощущается огромная разница в цене. Так же очень большая разница в ценах заметна, если рассматривать один и тот же отель, с вылетом из Киева или Запорожья. Туристы, глядя на цены из Запорожья, предпочитают сутки находиться в Киеве в ожидании рейса", - говорит Елена Князева.

Чем ближе к февралю, тем цены ниже

По просьбе РБК-Украина турагент приводит несколько примеров актуальных цен на отдых в отелях Египта в первой и второй половине января. По ее словам, такие примеры помогут ощутить разницу в стоимости отдыха в разные даты.

Елена Князева проанализировала цены в трехзвездочных и пятизвездочных отелях на двоих на 7 ночей.

Grand Halomy Resort Naama Bay 3*: тур с вылетом 7 января стоит 959 долларов, аналогичное предложение на 14 января - 545 долларов, а уже 23 января цена за тур составляет 451 доллар.

Albatros Aquapark 5*: тур на двоих с вылетом 6 января предлагается по цене 1579 долларов, с вылетом 16 января - за 823 доллара, а стоимость аналогичного тура в тот же отель на 24 января составляет уже 755 долларов.

Фото: Цены на туры в один и тот же отель могут существенно отличаться (booking.com)

Исходя из этой тенденции, если планировать отпуск в Египте во второй половине января, то можно существенно сэкономить. Уровень сервиса в гостиницах остается таким же, но в зависимости от дат одна и та же путевка отличается в ценах довольно значительно.

Напомним, ранее в Египте ввели существенные ограничения для туристов на новогодние праздники.

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