Успейте посетить осенью: роскошные пляжи Одессы с бассейнами и развлечениями

Фото: Лучшие пляжи Одессы (tripadvisor)

Пляжи Одессы с вип-площадками и бассейнами для уютного отдыха

Сентябрь - хорошее время для отдыха на море, когда на курортах уже нет множества туристов, а цены на проживание снижаются.

На Черном море стоит успеть побывать до 20-х чисел сентября, говорит в комментарии РБК-Украина специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега. Если в таких странах как Турция, Черногория или Хорватия пляжный сезон длится еще и в октябре, то на Черное море стоит ехать раньше - хотя бы в середине сентября.

"Считаю, что самое оптимальное время для спокойного уютного отдыха на Черном море - до середины сентября. Далее начинает постепенно снижаться температура воздуха и воды в море. К тому же, внутренние морские течения также могут принести на побережье прохладу воды. Поэтому советую успеть посетить пляжи Одессы именно в сентябре, а не позднее", - говорит она.

РБК-Украина рассказывает об интересных пляжах Одессы, которые можно посетить в бархатный сезон. В подборку мы включили не только простые пляжи, но и пляжные комплексы, ориентированные на комфортный отдых. Здесь, кроме отдыха у моря, можно получить дополнительные услуги. К примеру, арендовать бунгало или вип-площадку, позагорать возле бассейна на шезлонге с коктейлем в руках.

Пляж "Итака"

Один из самых роскошных пляжей Одессы. Но одновременно - один из самых дорогих. Расположен в Аркадии неподалеку от Центральной Аллеи. Цена за аренду шезлонгов в этом сезоне стартует от 100 и достигает 250 гривен, аренда бунгало стоит от 700-900 гривен. "Плюс" последнего в том, что вы получаете возможность насладиться морским отдыхом в атмосфере уединения, даже если вокруг на пляже и есть другие отдыхающие.

Стоит учесть, что цены на услуги могут меняться (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения), поэтому стоит проверять прайс непосредственно на месте или же заранее.

Фото: Зона отдыха у пляжа "Итака" в Одессе (equatorial.by)

Пляж "Итака" делится на две зоны: одна - с зонтами, шезлонгами, аккуратными раздевалками и душевыми, а вторая - с комфортными бунгало.

К слову, на пляже расположен большой бассейн. Также здесь есть все необходимое для морского отдыха с детьми: детская площадка со множеством детских развлечений. Есть возможность заказать коктейли, которые принесут прямо к вашему шезлонгу. Также здесь есть ночной клуб и концертная арена.

Пляж "Ибица"

Этот пляжный комплекс комфорт-класса также расположен также неподалеку от Аркадии. И так же, как и "Итака", ориентирован на клубный комфортный отдых.

Это место подойдет тем, кто хочет сбежать от будничной суеты и насладиться релаксом у моря. Ширина побережья с чистым песком здесь достигает от 3 до 5 метров.

Фото: Зона у пляжа "Ибица" в Одессе (aquaparkodessa.com.ua)

Здесь также есть большой бассейн. В будние дни, с понедельника по четверг, цена на шезлонги на пляже составляет 100 гривен, а 250 - у бассейна. Можно заказать отдых и в шатре, стоимость которого составляет 700 гривен. Есть и камеры хранения по цене 80 гривен.

По выходным цена за те же услуги немного возрастает: шезлонги предлагаются уже по 100 и 300 гривен, шатер - по 900, а мягкая вип-площадка - по 1500 гривен.

Из "минусов" такого отдыха - то, что здесь бывает довольно шумно, особенно в пляжный сезон.

Пляж "Портофино"

Portofino Beach Resort позиционирует себя как один из самых комфортных пляжных комплексов города. Так ли это на самом деле - судить самим отдыхающим. Ну а мы перечислим те услуги, которые здесь предлагаются.

Расположенный в эпицентре культурной жизни Одессы - Аркадии, - пляж предлагает отдохнуть у бассейна. К слову, здесь оборудован не бассейн не только для всех, но и отдельно - бассейн для детей. Есть лаунж-зона, ресторан, спа-услуги и отель. На территории есть круглосуточная охраняемая парковка.

Фото: Зона отдыха у пляжа "Портофино" (aquaparkodessa.com.ua)

Шезлонги можно арендовать за 200 гривен, пляжную кровать - за 600 гривен, а шатер - за 600 гривен. В выходные дни стоимость этих услуг может существенно повышаться, поэтому сэкономить на них в субботу или воскресенье здесь вряд ли получится.

Следует учесть, что здесь, как и в предыдущем пляжном комплексе, иногда бывает шумно.

Пляж "Золотой берег"

Альтернатива отдыху у пляжных комплексов - места, где поменьше отдыхающих. К примеру, если вы ищете уединенного отдыха, то "Золотой берег" вам точно подойдет. Хотя этот пляж и расположился на самом краю Одессы, он все же считается одним из самых популярных как среди местных жителей, так и среди туристов.

У пляжа располагается новая набережная с клумбами и яркой зеленью вокруг, поэтому отдых у моря можно разнообразить прогулкой вдоль пляжа и полюбоваться закатом или рассветом.

Фото: Пляж "Золотой берег" - один из самых популярных в городе (bestkv.com)

На пляже отсутствуют дорогие развлечения, зато здесь вы можете насладиться разнообразием предложений по ресторанам.

Хотя здесь и нет отдельного бассейна, зато вокруг пляжа можно найти немало интересных заведений с террасами и летними площадками, откуда можно наблюдать за морскими пейзажами. К слову, неподалеку от пляжа есть не только ларьки с фаст-фудом. Здесь можно найти также и роскошные рестораны, где можно провести уютный вечер после отдыха у моря.

Фото: Набережная у пляжа (bestkv.com)

Помимо большого выбора заведений, туристам здесь предлагают и немало морских развлечений. К примеру, здесь можно заказать катание на водных лыжах, катание на скутерах, спуск с надувных горок (что прекрасно подойдет для детей). Здесь также можно поиграть в пляжный волейбол.

Пляж "Чайка"

Здесь отсутствуют вип-зоны для отдыха, но зато созданы основные условия для релакса у моря. К примеру, здесь есть топчаны и отдельные скамейки прямо на пирсах.

Легко найти на пляже и душевые и туалеты, которые находятся в хорошем состоянии.

Фото: Пляж "Чайка" в Одессе (odessa.travel)

Пляж занимает довольно большую территорию и считается одним из самых известных в этой местности.

К слову, добраться сюда удобно далеко не из всех районов Одессы, поэтому лучше ехать сюда или на такси, или на собственном авто. Но, приехав сюда, вы получите комфортный отдых подальше от других туристов.

Конечно, мы перечислили далеко не все пляжи и пляжные комплексы, где можно отдохнуть в Одессе у моря. Их в городе - огромное множество. Можно выбрать место на любой вкус!

Напомним, ранее мы писали, стоит ли ехать на курорты Азовского моря в сентябре во время бархатного сезона.

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