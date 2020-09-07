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Встигніть відвідати восени: розкішні пляжі Одеси з басейнами та розвагами

Понеділок 07 вересня 2020 07:44
Встигніть відвідати восени: розкішні пляжі Одеси з басейнами та розвагами
Фото: Кращі пляжі Одеси (tripadvisor)
Автор: Катерина Гончарова

Пляжі Одеси з віп-майданчиками і басейнами для затишного відпочинку

Вересень - найкращий час для відпочинку на морі, коли на курортах вже немає безлічі туристів, а ціни на проживання знижуються.

На Чорному морі варто встигнути побувати до 20-х чисел вересня, каже в коментарі РБК-Україна фахівець з індивідуального підбору турів Любов Чернега. Якщо в таких країнах як Туреччина, Чорногорія або Хорватія пляжний сезон триває ще й у жовтні, то на Чорне море варто їхати раніше - хоча б в середині вересня.

"Вважаю, що оптимальний час для спокійного затишного відпочинку на Чорному морі - до середини вересня. Далі починає поступово знижуватися температура повітря і води в морі. До того ж, внутрішні морські течії також можуть принести на узбережжі прохолоду води. Тому раджу встигнути відвідати пляжі Одеси саме у вересні, а не пізніше", - говорить вона.

РБК-Україна розповідає про цікаві пляжі Одеси, які можна відвідати в оксамитовий сезон. До підбірки ми включили не тільки прості пляжі, але і пляжні комплекси, орієнтовані на комфортний відпочинок. Тут, крім відпочинку біля моря, можна отримати додаткові послуги. Приміром, орендувати бунгало або віп-майданчик, позасмагати біля басейну на шезлонгу з коктейлем в руках.

Пляж "Ітака"

Один з найбільш розкішних пляжів Одеси. Але одночасно - один з найдорожчих. Розташований в Аркадії неподалік від Центральної Алеї. Ціна за оренду шезлонгів в цьому сезоні стартує від 100 і досягає 250 гривень, оренда бунгало коштує від 700-900 гривень. "Плюс" останнього в тому, що ви отримуєте можливість насолодитися морським відпочинком в атмосфері усамітнення, навіть якщо навколо на пляжі є інші відпочивальники.

Варто врахувати, що ціни на послуги можуть змінюватися (як у бік збільшення, так і у бік зменшення), тому варто перевіряти прайс безпосередньо на місці або ж заздалегідь.

Встигніть відвідати восени: розкішні пляжі Одеси з басейнами та розвагамиФото: Зона відпочинку біля пляжу "Ітака" в Одесі (equatorial.by)

Пляж "Ітака" ділиться на дві зони: одна - з парасольками, шезлонгами, акуратними роздягальнями та душовими, а друга - з комфортними бунгало.

До речі, на пляжі розташований великий басейн. Також тут є все необхідне для морського відпочинку з дітьми: дитячий майданчик з безліччю дитячих розваг. Є можливість замовити коктейлі, які принесуть прямо до вашого шезлонгу. Також тут є нічний клуб і концертна арена.

Пляж "Ібіца"

Цей пляжний комплекс комфорт-класу також розташований також неподалік від Аркадії. Так само, як і "Ітака", орієнтований на клубний комфортний відпочинок.

Це місце підійде тим, хто хоче втекти від буденної суєти й насолодитися релаксом біля моря. Ширина узбережжя з чистим піском тут сягає від 3 до 5 метрів.

Встигніть відвідати восени: розкішні пляжі Одеси з басейнами та розвагамиФото: Зона біля пляжу "Ібіца" в Одесі (aquaparkodessa.com.ua)

Тут також є великий басейн. В будні дні, з понеділка по четвер, ціна на шезлонги на пляжі становить 100 гривень, а 250 - біля басейну. Можна замовити відпочинок і в шатрі, вартість якого становить 700 гривень. Є і камери зберігання за ціною 80 гривень.

Вихідними ціна за ті ж послуги трохи зростає: шезлонги пропонуються вже по 100 і 300 гривень, намет - по 900, а м'який віп-майданчик - по 1500 гривень.

З "мінусів" такого відпочинку - те, що тут буває досить шумно, особливо у пляжний сезон.

Пляж "Портофіно"

Portofino Beach Resort позиціонує себе як один з найбільш комфортних пляжних комплексів міста. Чи так це насправді - судити самим відпочиваючим. Ну а ми перерахуємо ті послуги, які тут пропонуються.

Розташований в епіцентрі культурного життя Одеси - Аркадії, - пляж пропонує відпочити біля басейну. До речі, тут не обладнаний басейн не тільки для всіх, але й окремо - басейн для дітей. Є лаунж-зона, ресторан, спа-послуги та готель. На території є цілодобова парковка.

Встигніть відвідати восени: розкішні пляжі Одеси з басейнами та розвагамиФото: Зона відпочинку біля пляжу "Портофіно" (aquaparkodessa.com.ua)

Шезлонги можна орендувати за 200 гривень, пляжне ліжко - за 600 гривень, а намет - за 600 гривень. У вихідні дні вартість цих послуг може істотно підвищуватися, тому заощадити на них в суботу або неділю тут навряд чи вийде.

Слід врахувати, що тут, як і в попередньому пляжному комплексі, іноді буває шумно.

Пляж "Золотий берег"

Альтернатива відпочинку біля пляжних комплексів - місця, де менше відпочиваючих. Наприклад, якщо ви шукаєте усамітненого відпочинку, то "Золотий берег" вам точно підійде. Хоча цей пляж і розташувався на самому краю Одеси, він все ж вважається одним з найбільш популярних як серед місцевих жителів, так і серед туристів.

Біля пляжу розташована нова набережна з клумбами і яскравою зеленню навколо, тому відпочинок біля моря можна урізноманітнити прогулянкою уздовж пляжу і помилуватися заходом сонця чи світанком.

Встигніть відвідати восени: розкішні пляжі Одеси з басейнами та розвагамиВстигніть відвідати восени: розкішні пляжі Одеси з басейнами та розвагамиФото: Пляж "Золотий берег" - один з найпопулярніших у місті (bestkv.com)

На пляжі відсутні дорогі розваги, зате тут ви можете насолодитися різноманітністю пропозицій по ресторанах.

Хоча тут і немає окремого басейну, зате навколо пляжу можна знайти чимало цікавих закладів з терасами та літніми майданчиками, звідки можна спостерігати за морськими пейзажами. До речі, неподалік від пляжу є не тільки ларьки з фаст-фудом. Тут можна знайти також і розкішні ресторани, де можна провести затишний вечір після відпочинку біля моря.

Встигніть відвідати восени: розкішні пляжі Одеси з басейнами та розвагамиФото: Набережна біля пляжу (bestkv.com)

Крім великого вибору закладів, туристам тут пропонують і чимало морських розваг. Приміром, тут можна замовити катання на водних лижах, катання на скутерах, спуск з надувних гірок (що чудово підійде для дітей). Тут також можна пограти у пляжний волейбол.

Пляж "Чайка"

Тут відсутні віп-зони для відпочинку, зате створені основні умови для релаксу біля моря. Наприклад, тут є тапчани та окремі лавки прямо на пірсах.

Легко знайти на пляжі і душові і туалети, які перебувають у гарному стані.

Встигніть відвідати восени: розкішні пляжі Одеси з басейнами та розвагамиВстигніть відвідати восени: розкішні пляжі Одеси з басейнами та розвагамиФото: Пляж "Чайка" в Одесі (odessa.travel)

Пляж займає досить велику територію і вважається одним з найвідоміших у цій місцевості.

До речі, дістатися сюди зручно далеко не з усіх районів Одеси, тому краще їхати сюди або на таксі, або на власному авто. Але, приїхавши сюди, ви отримаєте комфортний відпочинок подалі від інших туристів.

Звичайно, ми перерахували далеко не всі пляжі та пляжні комплекси, де можна відпочити в Одесі біля моря. Їх у місті - безліч. Можна вибрати місце на будь-який смак!

Нагадаємо, раніше ми писали, чи варто їхати на курорти Азовського моря у вересні під час оксамитового сезону.

Також рекомендуємо почитати, що потрібно знати перед відпусткою у Єгипті, якщо ви збираєтеся поїхати до цієї країни восени.

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