"Дегустация" воздуха и покорение вершины: пять необычных экскурсий для уикенда на Львовщине

Туристов научат собирать травы и ходить тропами

Отдых в Карпатах летом выбирает немало украинцев. В этом живописном регионе - много возможностей для прогулок на природе.

Необычные экскурсии в Карпатах можно посетить на Львовщине в верховье реки Днестр. В государственном ландшафтном парке "Верхнеднестровские Бескиды" начинается сезон путешествий на природу для следопытов всех возрастов.

Здесь можно попасть на экскурсии, которые комбинируются с практическими задачами и при этом расширяют знания о родной природе. Можно побывать не только в самых красивых частях парка, но и научиться правильно ходить горными тропами и собирать съедобные растения.

Парк находится в Самборском районе на площади больше 8 тысяч гектаров. Рельеф территории – горный, на высоте от 600 до 1022 метров над уровнем моря. Он "изрезан" притоками Днестра и Стрыя.

Горы и холмы в парке поросли хвойными и лиственными лесами, есть также луга, где традиционно пасут домашний скот. Туристы могут увидеть не только краснокнижные растения, но также и диких животных – оленей или косуль.

Фото: Ландшафтный парк (facebook.com/beskydy.RLP)

Необычные экскурсии в Карпатах: куда поехать

В селе Грозево в центре отдыха "Грозовая брама" будут проводить экскурсию "Горный релакс". Она направлена на популяризацию отдыха в парке.

В программе:

• дегустация воздуха: хвойный лес, луга, травы и лекарственные растения;

• солнечные ванны;

• ароматерапия;

• дегустация местной кухни;

• мастер-класс по изготовлению сувениров на память.

Попасть и на более экстремальную экскурсию "Горный фитнес" могут те, кто хочет попробовать свою физическую выносливость и научиться ходить в горы. В программе поход на вершину Магура Лимнянская. Цель похода:

• научиться эффективно передвигаться по горным тропам, технике экономить силы, соблюдать оптимальный темпа передвижения;

• знакомство с природой ландшафтного парка.

Фото: Зона отдыха на маршруте (facebook.com/beskydy.RLP)

Туристы также могут стать знатоками растений. Экскурсия называется "Лекарственные травы дикой природы".

В программе:

• знакомство со съедобными растениями и лекарственными травами в дикой природе;

• обучение сбору растений и их хранению;

• дегустация настоя из местных трав.

Для любителей селфи и ярких фотографий в живописных локациях придумали экскурсию "Виды на миллион". Для особенных кадров группа отправится в зону "Княжа волица" на Оровий хребет. Там же туристам устроят квест.

Фото: Туристам предлагают "дегустировать" воздух" в разных локациях (facebook.com/beskydy.RLP)

Пятая экскурсия, которую предлагают туристам – знакомство с деятельностью и историей парка.

Она пройдет в селе Головецко по эколого-краеведческому маршруту.

Правила безопасности в походе: что нужно знать

Положительный опыт от экскурсии зависит также от соблюдения правил индивидуального снаряжения и техники безопасности, говорится на странице парка в Facebook.

Фото: В правилах безопасности - удобная одежда и обувь (facebook.com/beskydy.RLP)

Сообщается об обязательном требовании иметь головной убор, солнцезащитные очки, удобной неяркой одежды по погоде и закрытой обуви.

- во время экскурсий не рекомендуется снимать обувь и ходить босиком;

- у экскурсанта должны быть бутылка с водой и небольшая аптечка;

- в случае травмирования и при первых признаках заболевания следует сообщить руководителю группы или экскурсии и воспользоваться аптечкой первой помощи;

- нужно четко выполнять инструкции и указания руководителя группы, поддерживать дисциплину и хронометраж экскурсии.

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