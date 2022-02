200 позвонков на столбах тростника. В Перу обнаружено древние захоронения 15-16 веков

Исследование опубликовали в археологическом журнале Antiquity

Согласно новому исследованию, опубликованному в археологическом журнале Antiquity, в Перу было обнаружено почти 200 позвонков, нанизанных на тростниковые столбы, что свидетельствует об уникальном способе погребального ритуала в долине Чинча. Об этом сообщает CNN Travel.

Международная группа исследователей, работающая в долине Чинча на южном побережье Перу, обнаружила, что на каждом тростниковом стебле, как правило, размещались позвонки одного человека.

Ученые считают, что кости взрослых и подростков принадлежали индейцам Чинча и относятся к 1450 и 1650 годами. В тот период территорию современного Перу захватили европейские колонизаторы, а местные цивилизации пришли в упадок.

До их прихода здесь располагалось королевство Чинча. В 1476 году оно вошло в состав Инкской империи, а когда этот регион захватили, население резко сократилось.

Джейкоб Л. Бонгерс, ведущий автор исследования и старший научный сотрудник в области археологии в Университете Восточной Англии в Соединенном Королевстве, сказал, что "времена были очень неспокойными для жителей долины Чинча". По словам, разграбление могил коренных жителей было широко распространено в долине. Колонизаторы искали в погребениях золотые и серебряные предметы.

Researchers discovered nearly 200 examples of vertebrae threaded onto reeds in gravesites across Peru’s Chincha Valley. https://t.co/3Pu5PJLUaj