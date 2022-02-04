200 позвонков на столбах тростника. В Перу обнаружено древние захоронения 15-16 веков

Исследование опубликовали в археологическом журнале Antiquity

Согласно новому исследованию, опубликованному в археологическом журнале Antiquity, в Перу было обнаружено почти 200 позвонков, нанизанных на тростниковые столбы, что свидетельствует об уникальном способе погребального ритуала в долине Чинча. Об этом сообщает CNN Travel.

Международная группа исследователей, работающая в долине Чинча на южном побережье Перу, обнаружила, что на каждом тростниковом стебле, как правило, размещались позвонки одного человека.

Ученые считают, что кости взрослых и подростков принадлежали индейцам Чинча и относятся к 1450 и 1650 годами. В тот период территорию современного Перу захватили европейские колонизаторы, а местные цивилизации пришли в упадок.

До их прихода здесь располагалось королевство Чинча. В 1476 году оно вошло в состав Инкской империи, а когда этот регион захватили, население резко сократилось.

Джейкоб Л. Бонгерс, ведущий автор исследования и старший научный сотрудник в области археологии в Университете Восточной Англии в Соединенном Королевстве, сказал, что "времена были очень неспокойными для жителей долины Чинча". По словам, разграбление могил коренных жителей было широко распространено в долине. Колонизаторы искали в погребениях золотые и серебряные предметы.

Researchers discovered nearly 200 examples of vertebrae threaded onto reeds in gravesites across Peru’s Chincha Valley. https://t.co/3Pu5PJLUaj — News from Science (@NewsfromScience) February 2, 2022

Радиоуглеродное датирование, проведенное исследовательской группой, показывает, что нанизывание позвоночника на тростниковые столбы произошло после первоначального захоронения тел.

"Эти "позвонки на столбах", вероятно, были сделаны для реконструкции мертвых в ответ на разграбление могил", — сказал Бонгерс. "Наши результаты показывают, что позвонки на столбах представляют собой прямой, ритуальный и местный ответ на европейский колониализм".

Для коренных народов долины Чинча неприкосновенность тела после смерти считалась священной. Согласно исследованию, древнее население региона, в частности, народ Чинчорро, разработало первые известные науке технологии мумификации. Это было за тысячелетия до того, как подобную практику освоили древние египтяне.

Когда могилы с мумиями в гористой местности Анд были уничтожены европейскими колонизаторами, группы коренных народов спасли все, что могли, из уничтоженных останков, чтобы сделать новые ритуальные предметы.

Найденные артефакты в долине Чинча свидетельствуют о конфликте между местным населением и европейцами, заключил доктор Джейкоб Л. Бонгерс.

Напомним, ранее мы писали, что археологи в Египте нашли уникальную гробницу.