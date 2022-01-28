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30 мумий возрастом в 2000 лет: археологи в Египте нашли уникальную гробницу

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Пятница 28 января 2022 19:11
30 мумий возрастом в 2000 лет: археологи в Египте нашли уникальную гробницу Фото: В египетском городе Асуан археологи нашли 30 мумий в уникальной семейной гробнице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Одна семья хоронила умерших на протяжении поколений, охватывающих птолемеевский и римский периоды

В египетском городе Асуан археологи нашли 30 мумий в уникальной семейной гробнице внутри древнего обожженного жертвенного сооружения, сообщает Livescience.com.

Спрятанные в выжженном огнем строении ученые обнаружили вход в семейную гробницу возрастом 2000 лет. Некоторые из мумий очень хорошо сохранились.

"Внутри сооружения они обнаружили 30 мумий разного возраста, в том числе несколько пожилых людей, страдающих артритом, а также детей и новорожденного", — говорится в сообщении.

Археологи еще не определили дату гробницы. Однако они подозревают, что одна семья хоронила в ней своих умерших на протяжении поколений, охватывающих птолемеевский и римский периоды (с I века до нашей эры до II или III веков нашей эры).

К таким выводам пришел Патриции Пьячентини, профессор египтологи и археологии в Миланском университете, который был соруководителем раскопок.

"Гробница, состоящая из четырех глубоко вырытых камер, содержала останки около 30 мумий. Внизу лестницы, ведущей ко входу в гробницу, выкопанной в скале, нашли разбитую вазу для приношений: в ней все еще были маленькие фрукты", — говорится в сообщении.

В то время как большинство других гробниц были найдены под землей или вырыты в скалистых холмах, эта гробница уникальна тем, что была найдена внутри более крупной наземной структуры. Она, по мнению исследователей, вероятно, использовалась как место жертвоприношения.

Поддерживая его использование в качестве места жертвоприношения, Пьячентини и его команда обнаружили следы огня на стенах сооружения, возможно, в результате церемоний подношения; но некоторые следы огня могли быть оставлены грабителями могил. Так или иначе, внутри этого сгоревшего строения обнаружили кости животных, остатки растений и столы для жертвоприношений.

Напомним, ранее мы писали, что в древней столице Египта археологи обнаружили уникальные артефакты.

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