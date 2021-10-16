Не только улицы Тбилиси. Неочевидные локации Грузии для погружения в местную культуру

В этом путешествии побываем в двух не самых популярных, но интересных достопримечательностях в Тбилиси, новом дендропарке олигарха на побережье и рыбном рынке в Батуми.

В столице Грузии каждый турист первым делом отправляется погулять в старый город. Пройтись по старым улочкам, перепробовать все местные блюда, посмотреть на знаменитый детский театр, перейти реку по новому стеклянному мосту и подняться на канатной дороге наверх, к монументу Матери Грузии. И когда самые вкусные хачапури и хинкали отведаны, самое время побывать в Мцхете.

"Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь" — знаменитые строки Лермонтова о Джвари.

Фото: Мцхета, где сливаются реки Арагва и Кура (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

После обязательных пунктов программы можно отправиться в менее раскрученные места. И хотя про Этнографический музей в Тбилиси пишут, что это один из самых посещаемых музеев, мы не встретили здесь других туристов даже в выходной день.

Только музыканты репетировали на сцене — в эти дни проходил музыкальный фестиваль. Случайно увидели Нино Катамадзе, которая заехала на репетицию. Грузия — небольшая страна: в музее встретили известную певицу, а в ресторане в Мцхете за соседним столиком обедала министр культуры.

Этнографический музей под открытым небом в Тбилиси

Этнографический музей под открытым небом представляет все регионы Грузии. Это большое село, в котором можно заходить в дома разных эпох и знакомиться с жизнью разных сословий.

Лучше взять экскурсовода: он объяснит значение предметов быта, иногда совсем необычных для нас. Так, в одном из домов удивило приспособление для расправы над мышами — увесистая колода с ручкой, которую опускали на вредителей.

Фото: В музее можно увидеть, среди прочего, необычное приспособление, которое испльзовали для защиты рук во время жатвы (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Специальные "когти" из дерева надевали на пальцы во время жатвы, чтобы не пораниться. А в детской кроватке лежал деревянный предмет похожий на трубку — экскурсовод назвала его древним "памперсом".

Подобных вещей для того, чтобы ребенок оставался сухим, в наших музеях не встретишь — грузины переняли этот способ у азиатских кочевых племен. У порога дома в землю закопан квеври — глиняный сосуд вытянутой формы, в котором традиционно выдерживают вино в Грузии.

"Когда родился ребенок, закапывают сосуд, ставят бродить вино и закупоривают верх. А открывают на свадьбу", – говорит экскурсовод.

"А если не будет свадьбы?", – уточняем. "Тогда на юбилей!", – грузины не теряются.

Фото: В музее лучше воспользоваться услугами экскурсовода (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Запоминается древний тип грузинского жилища дарбази — каменное укрытие с многогранным куполовидным покрытием в центре. Свет в середину проникает только из колодца сверху, поэтому достаточно темно, как в пещере. Привычный вид жилья для горной местности — основное помещение выкапывали на склоне.

Над домиками, разбросанными по склону, возвышается башня. Традиционное оборонительное сооружение горного региона Сванетия. Непокорные сваны использовали четырехгранные башни и как родовое жилье, и как сторожевые посты для защиты от нападений.

Фото: Музей представляет все регионы Грузии. Это жилой дом "Ода сахли" из села Марани Абашского района, Западная Грузия, Мегрелия (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Отсюда можно полюбоваться видом на город, а после насыщенной экскурсии по музею подняться чуть выше к Черепашьему озеру. Здесь есть ресторан, пляж и те самые черепашки, которые дали имя водоему.

Монумент "История Грузии". Творение Зураба Церетели

На другом конце города над спальным районом возвышается монументальный памятник "История Грузии".

Кажется, что ты очутился не в кавказской стране, а в древнем египетском храме или греческой колоннаде (собственно, колонны и встречают гостей в начале лестницы) — величественно и неожиданно помпезно.

Фото: Величественный монумент "История Грузии" (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Зураб Церетели возводил комплекс 20 лет с середины 80-х, но работа так и не была окончена. Барельефы на колоннах рассказывают историю страны картвелов: внизу — библейские сюжеты, в центральной части — фигуры выдающихся национальных деятелей (цари, писатели, просветители и военные), наверху — бытовые сцены сбора урожая и празднеств. Если смотреть на монумент сверху, то видно, что колонны образуют крест.

Несмотря на огромные размеры сооружения — его даже называют местным Стоунхенджем — здесь не возникает чувства незначительности. Наоборот, возле памятника ощущается простор и легкость.

Фото: Сооружение, которое возводили на протяжении 20 лет, называют местным Стоунхенджем (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Туристы редко доезжают сюда из-за отдаленности локации от центра. При нас местные жители гуляли с детьми, а молодожены проводили фотосессии. Но посетить "Историю Грузии" стоит: кроме самого исторического места, сверху открывается потрясающий вид на тбилисское море — самое большое водохранилище в стране.

Дендрологический парк в Шекветили. Символ власти одного человека

Перемещаемся из Тбилиси на побережье. В поселок Уреки туристов манят магнитные пески — черный песок содержит минерал магнетит и обладает лечебными свойствами. Если отправиться на прогулку по черному берегу в сторону Батуми, то выйдем к новому дендропарку в соседнем поселке Шекветили.

Мы попали на море в шторм, поэтому под дождем решили прогуляться в парк. Побережье было завалено деревьями, принесенными морем, — небывалое зрелище. Местные жители собирали стройматериалы на пляже.

Фото: Новый дендропарк в поселке Шекветили (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

К сожалению, зайти в парк со стороны моря нельзя, придется идти к входу на трассе. Первые впечатления смешанные: с одной стороны, восхитительная природа и множество птиц со всего мира на озере, с другой стороны, ощущение тюрьмы — повсюду за тобой следят камеры, включаются громкоговорители "Не заходите на газоны" (хотя мы и не собирались) и вокруг озера натянуты провода под напряжением.

Дендропарк — творение и прихоть бывшего премьер-министра, лидера правящей партии и миллиардера Бидзины Иванишвили. На берегу моря он построил одну из своих резиденций, а часть парка сделал свободной для посещения.

Фото: Побережье после шторма было завалено деревьями, принесенными морем — небывалое зрелище (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Открытие состоялось летом 2020 года, и накануне осенних парламентских выборов сюда возили работников бюджетных организаций, чтобы они могли "порадоваться" подарку от серого кардинала Грузии.

Сам парк является ярким символом абсолютной власти одного человека. Вековые деревья свозили из разных регионов Грузии, и выбирать их ездил лично Иванишвили.

Фото: Парк — очень красивое место, но одновременнно он является символом абсолютной власти одного человека (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Первые шутки в сетях появились, когда огромное дерево перевозили по морю.

Дальше у местного населения нарастало раздражение: из-за транспортировки гигантских деревьев образовывались пробки на дорогах, огромные кроны обрывали линии электропередач и люди в селах сидели без света, а на железных дорогах демонтировали провода, чтобы провезти очередное дерево. И это не говоря уже о вреде почве и окружающим растениями из-за того, что дерево вырывали из привычной среды.

Фото: Дорожки между деревьями уводят в плантации бамбука и к берегу озера, на котором живут десятки видов птиц со всех континентов (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Теперь столетние магнолии, эвкалипты, гинкго и секвойи стоят в парке, как будто всегда тут росли. Единственное, что выдает неместное происхождение — это железные распорки, поддерживающие деревья. Дорожки между деревьями уводят в плантации бамбука и к берегу озера, на котором живут десятки видов птиц со всех континентов — розовые фламинго, пеликаны, цапли, утки. А если прогуляться среди эвкалиптов, можно полюбоваться тем, как они сбрасывают кору длинными лентами.

Парк — красивый, ухоженный и привлекает посетителей, но больше всего впечатляет история его создания.

Рыбный рынок в Батуми. Лучше, чем ужин в ресотране

Город-порт, город-курорт, в котором старый центр соседствует с огромными новостройками вдоль всего побережья, — Батуми полон туристов. И когда вы нагуляетесь вдоль бесконечной набережной, можно отправиться на ужин не в обычный ресторан в центре, а на рыбный рынок.

Перед этим можно прокатиться на канатной дороге "Арго". Кабинка поднимает туристов на высоту 260 метров над уровнем моря, откуда открывается вид на весь город. Возле входа на канатку садимся на маршрутку до рынка, всего несколько остановок — и вы на месте.

Фото: Канатная дорога "Арго" (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Можно пройтись пешком около 15 минут, но под палящим солнцем или в холодную погоду лучше выбрать транспорт.

Фото: Вместо обычного ресторана можно отправиться на рыбный рынок (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Рыбный рынок представляет собой небольшой павильон, в котором начинается особое шоу: самостоятельно выбираешь рыбу, тебе ее чистят, а дальше отправляешься с "уловом" в ресторанчик на берегу, в котором эту рыбу пожарят.

У всех продавцов — примерно одинаковый ассортимент товара, и они активно зазывают покупателей. Неопытному туристу легко растеряться в этом многообразии, поэтому мы выбрали самых скромных продавцов, которые никак не старались привлечь внимание.

Фото: Здесь можно самому выбрать рыбу - ее почистят, а далее вы понесете "улов" в ресторан, где вам ее приготовят (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Ассортимент рыбы большой: мерланга, катран, ставрида, кефаль, скумбрия, форель, лосось, барабулька, дорадо, сибас и камбала. Выбираешь товар на свой вкус, и за 2 лари (примерно 16 гривен) продавец почистит рыбу.

Забираем добычу и идем к одному из ресторанчиков сразу за павильоном. Здесь за 3 лари рыбу готовят на мангале. Также в меню можно выбрать салаты, соусы, выпечку и напитки.

Фото: Неопытному туристу легко растеряться в этом многообразии (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Поход на рыбный рынок точно запомнится больше, чем обычный ужин в ресторане. Ведь где еще вы сами выберете рыбку, а потом, покачиваясь на понтонной платформе ресторанчика, под бокал домашнего грузинского вина попробуете ее, только снятую с гриля. Об ноги будет тереться местный котеночек, и вы точно не сможете не угостить его кусочком рыбы.

Напомним, ранее мы писали о трехдневном походе по треккингу Ликани-Марелиси в знаменитом национальном парке Боржоми-Харагаули в Грузии.

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