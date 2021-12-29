С улиц Праги исчезнет знаменитое туристическое развлечение: названа причина

С 1 января 2023 года в городе запретят использовать конные экипажи

Власти Праги запретили использовать конные экипажи для перевозки туристов в городе, пишет Praguemorning.cz.

Так, новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года.

Активисты по защите прав животных Чехии называли индустрию перевозки лошадей оскорбительной и жестокой, но сторонники утверждали, что с лошадьми обращаются гуманно, а повозки - это романтическая связь с историей, обеспечивающая рабочие места привлекающая туристов.

Также защитники животных утверждают, что жизнь и работа в городе плохо влияет на здоровье лошадей. У многих появились проблемы с ногами из-за бега рысью по асфальту, многие подхватили респираторные заболевания из-за выхлопных газов. Кроме того, из-за шума животные становились более агрессивными.

Власти поддержали идею и одобрили проект, но вводить новые правила планируют постепенно, чтобы предприниматели успели перепрофилироваться и сменить свою деятельность.

Фото: 1 января 2023 года в городе запретят использовать конные экипажи (unsplash.com/ernesto-velаzquez)

Отказ от "туристических" видов транспорта входит в план Праги по изменению своего облика: город хочет позиционировать себя как культурная и гастрономическая столица.

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