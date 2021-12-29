ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С улиц Праги исчезнет знаменитое туристическое развлечение: названа причина

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 11:55
С улиц Праги исчезнет знаменитое туристическое развлечение: названа причина Фото: Прага, Чехия (unsplash.com/jennie-ramida)
Автор: Евгения Тугушева

С 1 января 2023 года в городе запретят использовать конные экипажи

Власти Праги запретили использовать конные экипажи для перевозки туристов в городе, пишет Praguemorning.cz.

Так, новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года.

Активисты по защите прав животных Чехии называли индустрию перевозки лошадей оскорбительной и жестокой, но сторонники утверждали, что с лошадьми обращаются гуманно, а повозки - это романтическая связь с историей, обеспечивающая рабочие места привлекающая туристов.

Также защитники животных утверждают, что жизнь и работа в городе плохо влияет на здоровье лошадей. У многих появились проблемы с ногами из-за бега рысью по асфальту, многие подхватили респираторные заболевания из-за выхлопных газов. Кроме того, из-за шума животные становились более агрессивными.

Власти поддержали идею и одобрили проект, но вводить новые правила планируют постепенно, чтобы предприниматели успели перепрофилироваться и сменить свою деятельность.

С улиц Праги исчезнет знаменитое туристическое развлечение: названа причинаФото: 1 января 2023 года в городе запретят использовать конные экипажи (unsplash.com/ernesto-velаzquez)

Отказ от "туристических" видов транспорта входит в план Праги по изменению своего облика: город хочет позиционировать себя как культурная и гастрономическая столица.

Напомним, ранее мы писали, когда в Чехии построят самый длинный подвесной мост в мире.

Также мы писали про восстановление путешествий и каким стал 2021 год для туризма в Украине и мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия
Отдых в Украине
Мнения
Александра Панамарчук
"Забрали деньги и исчезли". Как туристам не стать жертвой злоумышленников при покупке путевок
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Роман Кошмал
"Проще получить визу в космос". Все детали въезда в Таиланд во время пандемии
Роман Кошмал
специально для РБК-Украина
Марина Казакова
Бюджетных путевок не будет. Что на самом деле представляют собой горящие туры в высокий сезон
Марина Казакова
основатель турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савина
Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения