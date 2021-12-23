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Мировой рекорд. В Чехии построят самый длинный подвесной мост в мире

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Четверг 23 декабря 2021 11:09
Мировой рекорд. В Чехии построят самый длинный подвесной мост в мире Фото: Подвесной мост в Чехии (facebook.com/dolnimorava)
Автор: Евгения Тугушева

Мост планируют открыть весной 2022 года

В Чехии собираются открыть самый длинный подвесной мост в мире. Строительство планируют завершить к 2022 году, пишет Kafkadesk.org.

Первые посетители пройдут по пешеходному мосту весной следующего года.

В поселке Долни Морава в Чехии завершается строительство самого длинного подвесного моста в мире. Мост получил название Sky Bridge 721, цифры - длина моста в метрах.

Подвесной мост будет расположен через долину Млынского ручья от хребта Сламник до хребта Хлум. Его разместят на высоте 1125 метров и на 10 м над уровнем моря. Добраться к нему можно будет по канатной дороге.

По словам строителей, конструкция крепится на трос диаметром более семи сантиметров, а ее общий вес после завершения работ – 400 тонн.

Мировой рекорд. В Чехии построят самый длинный подвесной мост в мире

Фото: В Чехии собираются открыть самый длинный подвесной мост в мире (facebook.com/dolnimorava)

В настоящее время самый длинный подвесной мост в мире находится недалеко от португальского города Арока. Мост расположен на высоте 175 метров над рекой Пайва на севере страны и его протяженность моста – 516 метров.

Напомним, ранее мы писали о рейтинге Europa Nostra – самых уязвимых достопримечательностей мира, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения.

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