З вулиць Праги зникне знаменита туристична розвага: названо причину

З 1 січня 2023 року в місті заборонять використовувати кінні екіпажі

Влада Праги заборонила використовувати кінні екіпажі для перевезення туристів у місті, пише Praguemorning.cz.

Так, нові правила почнуть діяти від 1 січня 2023 року.

Активісти захисту прав тварин Чехії називали індустрію перевезення коней образливою і жорстокою, але прихильники стверджували, що з кіньми звертаються гуманно, а візки - це романтичний зв'язок з історією, що забезпечує робочі місця, що залучає туристів.

Також захисники тварин стверджують, що життя та робота у місті погано впливає на здоров'я коней. У багатьох з'явилися проблеми з ногами через біг риссю по асфальту, багато хто підхопив респіраторні захворювання через вихлопні гази. Крім того, через шум тварини ставали агресивнішими.

Влада підтримала ідею і схвалила проєкт, але запроваджувати нові правила планують поступово, щоб підприємці встигли перепрофілюватися та змінити свою діяльність.

Фото: Від 1 січня 2023 року в місті заборонять використовувати кінні екіпажі (unsplash.com/ernesto-velаzquez)

Відмова від "туристичних" видів транспорту входить до плану Праги щодо зміни свого вигляду: місто хоче позиціювати себе як культурна та гастрономічна столиця.

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