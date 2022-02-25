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Поезда из Киева отправляются по расписанию, но все быстро меняется, - УЗ

Автор: Евгения Тугушева

За изменениями графика просят следить на официальных каналах

В "Укрзализныце" сообщают, что сейчас отправления поездов из Киева планируются по расписанию.

Однако из-за сложившейся ситуации "все быстро меняется", и в компании просят следить исключительно за официальными сообщениями на каналах в Facebook и Telegram.

Об этом сообщает в TRAVEL РБК-Украина, ссылаясь на Телеграм-канал "Укрзализныци".

Также в УЗ отметили, что требования соблюдения карантинного режима для посадки в поезда смягчены. Приоритет в посадке предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.

Напомним, мы писали, что из соображений безопасности. "Укрзалізниця" отменяет пригородные поезда между Донецкой областью и Харьковом.

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КиевУкрзализныця