Из соображений безопасности. УЗ отменяет пригородные поезда между Донецкой областью и Харьковом

В список отмененных с 25 февраля составов попали три поезда

Из соображений безопасности пассажиров "Укрзализниця" отменяет с 25 февраля пригородные поезда, курсирующие между Донецкой областью и Харьковом.

Об этом сообщает в TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на сообщение на Телеграм-канал "Укрзализныци".

Какие пригородные поезда отменены:

№7057 Харьков – Бахмут;

№7096 Бахмут – Харьков;

№7088 Константиновка – Харьков;

№7087 Харьков – Константиновка;

6809/6810 Запорожье-1 – Энергодар.

Напомним, ранее мы писали, что "УЗ" запускает дополнительные поезда из Львова в границу с Польшей.