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Из соображений безопасности. УЗ отменяет пригородные поезда между Донецкой областью и Харьковом

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Пятница 25 февраля 2022 18:41
Из соображений безопасности. УЗ отменяет пригородные поезда между Донецкой областью и Харьковом Фото: Пригородные поезда (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Евгения Тугушева

В список отмененных с 25 февраля составов попали три поезда

Из соображений безопасности пассажиров "Укрзализниця" отменяет с 25 февраля пригородные поезда, курсирующие между Донецкой областью и Харьковом.

Об этом сообщает в TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на сообщение на Телеграм-канал "Укрзализныци".

Какие пригородные поезда отменены:

  • №7057 Харьков – Бахмут;
  • №7096 Бахмут – Харьков;
  • №7088 Константиновка – Харьков;
  • №7087 Харьков – Константиновка;
  • 6809/6810 Запорожье-1 – Энергодар.

Напомним, ранее мы писали, что "УЗ" запускает дополнительные поезда из Львова в границу с Польшей.

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