Из соображений безопасности. УЗ отменяет пригородные поезда между Донецкой областью и Харьковом
Фото: Пригородные поезда (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В список отмененных с 25 февраля составов попали три поезда
Из соображений безопасности пассажиров "Укрзализниця" отменяет с 25 февраля пригородные поезда, курсирующие между Донецкой областью и Харьковом.
Об этом сообщает в TRAVEL-РБК-Украина со ссылкой на сообщение на Телеграм-канал "Укрзализныци".
Какие пригородные поезда отменены:
- №7057 Харьков – Бахмут;
- №7096 Бахмут – Харьков;
- №7088 Константиновка – Харьков;
- №7087 Харьков – Константиновка;
- 6809/6810 Запорожье-1 – Энергодар.
Напомним, ранее мы писали, что "УЗ" запускает дополнительные поезда из Львова в границу с Польшей.