Українців небагато. У Польщі розповіли про завантаженість лікарень через наплив біженців

Українці у Польщі не займають місця у лікарнях та не знижують доступність лікування для польських громадян. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска.

Яких українських пацієнтів найбільше на лікуванні у Польщі, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на wgospodarce.pl.

Тисяча українців лікуються у Польщі від онкології

За словами чиновника, система охорони здоров'я Польщі не відчуває жодного навантаження через обслуговування українських громадян. Також немає ризику, що українці займатимуть місця поляків у лікарнях.

"Найбільша кількість громадян України лікується у Польщі від онкологічних захворювань. Це близько тисячі осіб. Майже половина – діти, інша половина – дорослі", - сказав Вальдемар Краска.

З початком війни найбільшу групу пацієнтів складали вагітні, але зараз біженців госпіталізують із приводу різних захворювань.

Представник уряду наголосив, що наразі 480 тисяч біженців з України влаштувалися на роботу та оплачують медичну страховку.

"Отже, це не благодійність, що ми їх лікуємо", - зазначив він.

Фото: У Польщі лікуються близько 1000 українців із онкологією (gettyimages.com)

Втім, деякі українці не можуть працювати з різних причин - ці люди також охоплені медичним обслуговуванням.

"Ми надаємо цю медичну допомогу, але насправді витрати не такі вже й великі. Звичайно, такі побоювання іноді підігріваються через сервери наших сусідів зі сходу, які намагаються посіяти розбрат між нами та українським народом", - звернув увагу заступник міністра.

У Польщі працевлаштувалися 2000 українських медиків

За дозволом на роботу до Польщі звернулися близько 3600 медичних працівників з України. Здебільшого це лікарі, а медсестер – понад тисячу, зазначив чиновник. Також працювати захотіли невелика кількість парамедиків.

"Ми видали майже 2000 позитивних рішень. Іноді це може бути трохи довго, але нам потрібно перевірити ці запити. Ми хочемо, щоб до цієї системи увійшли люди, які готові працювати з пацієнтами", - розповів Вольдемар Краска.

Він додав, що для українських медиків були відкриті курси польської мови з медичною специфікою. Лікарів із України у Польщі намагаються залучати для лікування українських пацієнтів.

Нагадаємо, ми писали, що Польща змінює стратегію щодо українських біженців.