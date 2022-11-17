Украинцев не много. В Польше рассказали о загруженности больниц из-за наплыва беженцев

Украинцы в Польше не занимают места в больницах и не снижают доступность лечения для польских граждан. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

Каких украинских пациентов больше всего на лечении в Польше, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на wgospodarce.pl.

Тысяча украинцев лечатся в Польше от онкологии

По словам чиновника, система здравоохранения Польши не ощущает никакой нагрузки в связи с обслуживанием украинских граждан. Также нет риска, что украинцы будут занимать места поляков в больницах.

"Наибольшее количество граждан Украины лечатся в Польше от онкологических заболеваний. Это около тысячи человек. Почти половина - дети, другая половина – взрослые", - сказал Вальдемар Краска.

С началом войны самую большую группу пациентов составляли беременные, но сейчас беженцев госпитализируют по поводу различных заболеваний.

Представитель правительства подчеркнул, что в настоящее время 480 тысяч беженцев из Украины устроились на работу и оплачивают медицинскую страховку.

"Так что это не благотворительность, что мы их лечим", - отметил он.

Фото: В Польше лечатся около 1000 украинцев с онкологией (gettyimages.com)

Впрочем, некоторые украинцы не могут работать по разным причинам - эти люди также охвачены медицинским обслуживанием.

"Мы предоставляем эту медицинскую помощь, но на самом деле затраты не такие уж большие. Конечно, такие опасения иногда подогреваются через серверы наших соседей с востока, которые пытаются посеять раздор между нами и украинским народом", - обратил внимание замминистра.

В Польше трудоустроились 2000 украинских медиков

За разрешением на работу в Польше обратились около 3600 медицинских работников из Украины. В основном это врачи, а медсестер – более тысячи, отметил чиновник. Также работать захотели небольшое число парамедиков.

"Мы выдали почти 2000 положительных решений. Иногда это может быть немного долго, но нам нужно проверить эти запросы. Мы хотим, чтобы в эту систему вошли люди, готовые работать с пациентами", - рассказал Вольдемар Краска.

Он добавил, что для украинских медиков были открыты курсы польского языка с медицинской спецификой. Врачей из Украины в Польше стараются привлекать для лечения украинских пациентов.

Напомним, мы писали, что Польша меняет стратегию в отношении украинских беженцев.