Украинцы снова среди лидеров. Популярный город Турции привлек рекордное число туристов

Стамбул продолжает наращивать объемы туризма во время пандемии

Туристический мегаполис Турции - Стамбул - принял 5,8 миллиона туристов за первые девять месяцев этого года. Это уже превышает показатели, достигнутые городом в течение 2020 года, когда сектор сильно пострадал от пандемии COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Уточняется, что только в сентябре город посетили 975 916 туристов. Согласно данным Управления культуры и туризма провинции Стамбула, в сентябре количество туристов увеличилось на 111% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. А с марта этого года число туристов росло каждый месяц.

В сентябре около 973 010 путешественников прибыли в Стамбул воздушным транспортом, а 2906 - морем, что больше на 112% и 6% соответственно.

В сентябре около 1311 туристов приземлились в аэропорту Ататюрка, 284 328 туристов приземлились в аэропорту Гекчен и 687 171 турист приземлился в аэропорту Стамбула, отмечается в публикации.

Аэропорт Стамбула предпочитают 70% иностранцев, прибывающих самолетом, а аэропорт Гекчен - 29%.

Украинцы - среди лидеров туристов в сентябре

Иранцы составили большинство иностранцев, приехавших в Стамбул в сентябре (105 958 туристов). Иранские туристы составили около 10,86% от общего числа посетителей.

За Ираном следуют Россия (81 615 туристов), Германия (79 384), Ирак (53 953), Франция (34 157), США (33 198) и Украина (30 212 туристов).

Фото: Поездке в Стамбул стоит посвятить как минимум один уикенд (unsplash.com/bun-yamin)

За этими странами следуют Иордания, Кувейт, Узбекистан, Ливия, Нидерланды, Азербайджан, Ливан, Марокко, Египет, Великобритания, Казахстан, Швеция, Тунис, Бельгия, Испания, Сирия, Италия и Швейцария.

Что посмотреть в Стамбуле, чтобы составить впечатление о городе

Какие локации обязательно стоит увидеть в Стамбуле за несколько дней, ранее в публикации для РБК-Украина рассказала Анастасия Точилова - украинка, которая с прошлого года живет в этом городе и изучила практически все его известные и малоизвестные места.

Первый день. Историческая часть - Султанахмет

Здесь стоит увидеть такие локации:

Султанский дворец Топкапы;

мечеть Айя-София и Голубая мечеть;

мечеть Сулеймание;

площадь Ипподром и ее обелиски, и цистерны - подводные водохранилища.

Второй день. Куда отправиться на прогулку

Фото: В Стамбуле обязательно стоит побывать на двух берегах (unsplash.com/fatih-trk)

По мнению журналистки, на второй день пребывания в городе стоит обязательно выполнить такие пункты:

перейти Галатский мост и попасть в район Бейоглу; пообщаться с рыбаками на пристани Каракей; побывать на главной улице Турции - Истикляль. Здесь - бары, рестораны, магазины, бутики, антиквариат, сувениры; прокатиться на красном ретро-трамвайчике и исследовать близлежащие улочки; увидеть дворец Долмабахче и мечеть Ортакей - сооружения конца 19 века. Дворцовый комплекс - это огромные площади, барокко в сочетании с восточной роскошью; совершить прогулку по Босфору на кораблике.

О том, что посмотреть на другом берегу Стамбула - его восточной части - рекомендуем почитать в статье Анастасии для РБК-Украина.

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