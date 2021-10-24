Океанские пляжи, древние города и лучшая кухня страны. Почему стоит запланировать поездку по северу Испании

Чем впечатляет "другая Испания" - самобытные регионы Астурия, Кантабрия, Галисия и Страна Басков

Путешественники чаще ездят по известным и раскрученным местам, не замечая, что в той же стране есть настоящие бриллианты, спрятанные от глаз массового туриста. Яркий тому пример – многоликая Испания.

Большинство украинцев стремятся попасть в Барселону и Валенсию, и мало что знают о северных испанских городах, природе и культуре этой части страны. Пора расширять горизонты и обратить свой взор на северные регионы: Страну Басков, Астурию, Кантабрию и Галисию.

Как сейчас попасть в Испанию: правила въезда и перелеты

Из Украины в Испанию летают авиакомпании: Ryanair – удобно лететь из Киева и Одессы в Барселону, или из Киева в Мадрид. Также из Киева есть рейсы SkyUp – в Барселону и Мадрид.

В данный момент Украина находится в "зеленой зоне" - Испания не требует от украинских граждан ни сертификатов о вакцинации, ни ПЦР-тестов. Перед полетом необходимо заполнить форму на сайте www.spth.gob.es и, получив на электронную почту bar-код, распечатать его, чтобы показать перед посадкой на рейс и на паспортном контроле в Испании.

Страна Басков. Пляжи, кухня и современное искусство

Страна Басков – удивительно непохожий на другую Испанию регион, со своим языком и историческими корнями, уходящими в прошлое на два тысячелетия назад. Баски живут как на испанской территории, так и на северо-западе Франции.

До сих пор идут споры и дебаты, которые так и не пришли к единому мнению о происхождении басков. Это не мешает им считать себя избранным народом, а язык, которым, кстати, продублированы все испанские названия, считается реликтовым и изолированным – он не входит ни в одну языковую группу.

Фото: Карта Страны Басков - автономного сообщества на севере Испании (wikipedia.org)

Зачем ехать в Страну Басков? Чтобы увидеть невероятно природу океанского побережья, красивые города и попробовать великолепную кухню, которая считается лучшей в Испании.

Для начала стоит побывать на самом изысканном курорте северного побережья Испании – Доностия – Сан-Себастьян. Это двойное название переводится как имя святого Себастьяна: первое – на баскском, а через тире – на испанском языке.

Фото: Дикие берега севера Испании, панорама (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Здесь царит атмосфера дорогого курорта, а первый взгляд на огромный пляж вдоль бухты Ла-Конча вызывает потрясающий вау-эффект. Пафосные улицы, покрытые мраморной брусчаткой, набережная вдоль пляжа, покрытого золотистым песком – место утренних пробежек, вечерних променадов и посиделок в ресторанах.

Чтобы увидеть Сан-Себастьян с высоты, можно подняться на холм Игельдо на старинном красном вагончике фуникулера. Либо пешком подняться на противоположный холм Ургуль к замку Ла-Мота и статуе Христа на вершине горы. Либо пешком подняться на противоположный холм Ургуль к замку Ла-Мота и статуе Христа на вершине горы.

Фото: Набережная Сан-Себастьян (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Фото: Пляж Сан-Себастьян (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Еще один потрясающий город и культурная столица Страны Басков – Бильбао. Современная архитектура и мосты новой части Бильбао приведет в восторг ценителей концептуального искусства.

Сегодня и не скажешь, что каких-то сто лет назад это был промышленный центр, окруженный шахтами и рудниками. Когда добыча ископаемых иссякла, было принято решение сделать из Бильбао образцово-показательный арт-объект, который решил дальнейшую судьбу этого города.

Фото: Мост в Бильбао (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Особую известность Бильбао принес знаменитый Музей Гуггенхайма. Несмотря на скептическое отношение местных жителей к зданию, напоминающему то ли стальной парусник, то ли гигантский кусок фольги, музей принес Бильбао мировую славу и превратил его в туристическую достопримечательность.

Фото: Легендарный Музей Гуггенхайма в Бильбао (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Бильбао буквально разрезан на две части рекой Нервион. Старый средневековый город Каско Вьехо, с огромным выбором ресторанов и баров, в том числе и со звездами Мишлен, открывает неиссякаемые возможности для исследования баскской кухни.

Если Мишлен для вас не по карману, можно устроить серфинг по бесчисленным барам, где подают пинчос – бутерброды с морепродуктами, рыбой, овощами и великолепными соусами. Будучи в Стране Басков, не называйте пинчос более распространенным названием тапас – баски гордые и знают цену своей особой рецептуре.

Фото: Пинчос бар (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Пляжи и острова северного побережья Испании

В 30 км от Бильбао находится Гастелугаче - остров, соединенный с сушей длинным рукотворным мостом. На вершине острова в 10 веке была построена часовня Сан Хуан де Гастелугаче в честь Иоанна Крестителя.

По легенде, святой настиг в этом самом месте дьявола, на что ему понадобилось всего три шага. Этот своеобразный рекорд, ставший по совместительству чудом, необходимо было увековечить. Поэтому на месте победы добра над злом построили часовню. Церковь несколько веков переходила из рук в руки – от ордена Тамплиеров, к рыцарям Бискайи.

В 16 веке в часовне жил отшельник, предупреждавший моряков колокольным звоном о наступающей грозе. Возможно, поэтому у местных моряков появилась традиция: отправляясь в плавание, приносить благодарность Святому Иоанну в уплату за благополучное возвращение домой.

Фото: Остров Гастелугаче (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Это место снимали в сериале "Игра престолов" как декорацию для замка Драконий Камень. Теперь сюда приезжают туристы, чтобы увидеть остров, украшенный природными арками, подняться по крутой каменной лестницей из 237 ступеней и лицезреть рукотворную красоту на фоне бурного океана.

Не стоит воспринимать северные пляжи как место для морского отдыха. Тут комфортнее серферам, чем туристам – чаще встретишь людей в гидокостюмах с доской, чем классического пляжника в шезлонге.

Фото: На северных пляжах можно чаще встретить серферов, чем "классических" туристов (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Сюда стоит ехать, чтобы увидеть красивую природу в окружении бурного океана. Вдоль всего побережья Бискайского залива разбросаны уникальные пляжи с флишевыми отложениями на берегу. Один из них находится недалеко от Бильбао – возле поселка Зумайя. Здесь тоже снимали "Игру престолов" - пляж Драконий камень.

При этом один из красивейших северных пляжей находится в Галисии – пляж Кафедральных Соборов. Природные каменные арки, образованные под воздействием воды и ветра, во время отлива на несколько часов обнажают свои основания, а затем снова скрываются под толщей высокой воды.

Фото: Пляж Кафедральных Соборов (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Пляж Кафедральных Соборов – туристическое название Прая-де-Аугас-Сантас, что в переводе означает "Пляж Святых Вод". Лучше всего сюда попасть на рассвете, пройти по девственно чистому песку, оголившемуся после многих часов под водой.

Величественная картина арочных "соборов", первые лучи солнца в лужах на мокром песчаном дне, озаряют оранжевым светом просторы пляжа, оставляя впечатления от увиденного на всю жизнь.

Кантабрия. В маленькие города за морепродуктами

Кантабрия – это множество удивительно уютных городов, словно жемчужная россыпь разбросанных вдоль океанского побережья. Один из них – Кастро-Урдиалес с широкой набережной вдоль белоснежного пляжа, края которого упираются в неприступные флишевые скалы.

На одном из утесов возвышается средневековая Церковь Успения Пресвятой Девы Марии. Снаружи она практически ничем не отличается от многочисленных соборов Испании. Но внутри это удивительно "воздушное" строение, наполненное лучами света. Которые, попадая на лица статуй Девы Марии и Христа, оживляют эмоции на их лицах.

Фото: Кастро-Урдиалес – город в Кантабрии с широкой набережной вдоль белоснежного пляжа, края которого упираются в неприступные флишевые скалы (unsplash.com/kamila-maciejewska)

Морепродукты в Кантабрии – одни из лучших в Испании, и за ними лучше ехать в рыбацкий компактный городишко Сантонья. На каждой улице есть по нескольку рыбных ресторанов, в которых есть все, что только пожелает душа: устрицы, кальмары, множество видов рыбы, креветки, лангустины и крабы.

Анчоусы – еще одна местная гордость. Им посвящена "Ярмарка Анчоусов", которую проводят здесь ежегодно в мае: кто-то соревнуется в приготовлении, а кому-то достается возможность все это дегустировать и даже научиться правильно готовить пузатую мелочь.

Астурия. Архитектура в стиле модерн и океан

Крупнейшие города Астурии: Овьедо, Хихон и Авилес образуют своеобразный треугольник, внутри которого из одного города в другой местные жители перемещаются по делам, по работе, за покупками. Но города чуть поменьше – все же симпатичнее и уютнее. Один из них – Льянес, с дорогими кондитерскими и ратушей, которую в свое время мудро переделали в казино.

Великолепные особняки в стиле модерн были построены переселенцами в Латинскую Америку, которые однажды отправились на поиски лучшей жизни, спустя время вернулись домой, и таким образом продемонстрировали свою любовь к родине и толщину собственного кошелька.

Фото: Городок Луарка в Астурии (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Еще один симпатичный городок – Луарка. Здесь находится самое красивое в мире кладбище, с которого открывается потрясающий вид на океан. Да и вообще смотровые площадки на город производят такое же неизгладимое впечатление.

Кудильеро – маленькая рыбацкая деревня, расположенная на склонах узкой бухты. Ее дома буквально нависают над крутыми склонами, по которым вместо улиц вьются бесконечные лестницы.

На центральной площади десятки рыбных ресторанов источают сумасшедшие ароматы рыбных блюд – рыба и морепродукты попадают на стол напрямую из местного порта. В Астурии нет своего вина, зато много яблок, из которых делают сидр – гордость и даже национальный напиток.

Фото: Рыбацкая деревня Кудильеро (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Местные бары называют сидрериями, в них обязательно покажут настоящий ритуал разливания сидра по бокалам. Эта процедура остается неизменной на протяжении уже многих веков: из специального сосуда с узким носиком сидр наливают в стакан с большой высоты. Так он насыщается кислородом и становится намного вкуснее.

Галисия. Все дороги ведут к испанской святыне

Галисия – автономия на западе Испании, куда ведут десятки паломнических дорог к христианской святыне – городу Сантьяго-де-Компостела.

Столица Галисии – туристический и паломнический центр, куда приходят тысячи пилигримов со всего света. Путь святого Иакова позволяет увидеть настоящую Галисию, петляя по холмистым горам, среди многочисленных коровников и пастбищ, по эвкалиптовым лесам и деревушкам.

Фото: Сантьяго-де-Компостелла (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Здесь обязательно нужно попробовать знаменитое блюдо Pulpo de Gallega – осьминог по-галисийски. Не пропустите конечную цель Пути Сантьяго – Кафедральный собор, в котором ежедневно проходит месса, посвященная паломникам.

Фото: Самое большое в мире кадило - Ботафумейро (Ирина Савина/для РБК-Украина)

Здесь, под сводами собора по окончании мессы летает самое большое в мире кадило - Ботафумейро. По окончании мессы каждый может обнять золотую статую Святого Иакова, на спине которого неземным светом горит ракушка-гребешок – символ паломничества – Камино де Сантьяго.

Подобный маршрут займет одну неделю, если арендовать автомобиль и проехаться по пляжам и городам севера Испании. Но эта неделя точно запомнится – красотами и вкусами другой Испании.

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