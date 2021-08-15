"Завоевать" Константинополь. Лучшие локации Стамбула, которые можно увидеть за уикенд

Путеводитель по интересным местам многовекового мегаполиса

Город контрастов, город души, огромный мегаполис с многовековой историей, запахом жаренных каштанов, свежей выпечки и Босфора.

На двух континентах, на пересечении религий, с разным "градусом" светской жизни и семью ветрами - Стамбул. Завоевать за пару дней он себя не даст, но познакомится с удовольствием, как самый гостеприимный хозяин. Хошгельдениз, или добро пожаловать!

День первый. Историческая часть города: главные локации

Первый день, очевидно, нужно посвятить исторической части города - Султанахмет.

Собственно, там и стоит остановиться, отелей здесь - масса. Кажется, что все очень близко, однако, уверяем - это локация на весь день, в конце которого вы перестанете чувствовать ноги. Вас ждут султанский дворец Топкапы, мечеть Айя-София и Голубая мечеть (последняя - на реставрации, но все же), а также мечеть Сулеймание, Площадь Ипподром и ее обелиски, и цистерны - подводные водохранилища.

Фото: Внутренний двор Голубой мечети или мечети Султанахмет (wikipedia.org)

Фото: Голубая мечеть (Анастасия Точилова/для РБК-Украина)

Из-за чуткого и ответственного отношения к пандемии в Турции, та, самая известная Цистерна Базилика, закрыта. Ее решили за это время отреставрировать.

Но прямо напротив распиаренной достопримечательности есть действующая Цистерна Бинбирдире, что в переводе с турецкого означает "1001 колонна". Колонн там, конечно, всего чуть больше 200, и нет головы медузы Горгоны, но общее понимание о том, как выглядят подземные водохранилища Стамбула, у вас сложится.

Отдельное внимание стоит уделить мечети Айя София, которая поражает своими размерами и какой-то особой атмосферой. Поскольку достопримечательность с прошлого года перестала быть музеем и стала мечетью, вход бесплатный.

Дворец Топкапы - первый дворец, который был построен после завоевания Константинополя. В течении 400 лет дворец Топкапы был главной резиденцией османов - из него правили страной 25 султанов Османской империи. В нем же жила всем известная нам Роксолана.

Дворцовый комплекс по площади больше Ватикана в два раза, а в определенные временные отрезки здесь одновременно проживали около 50 000 человек. В зданиях были мечети, гарем, бани и зоопарки.

Фото: Дворец Топкапы (wikipedia.org)

Чтобы понять, как жили султаны, вам потребуется три-четыре часа (не меньше). А для поклонников турецкого сериала "Великолепный век" дворец Топкапы - просто must visit. Выйдя из Топкапы, загляните в парк Гюлхане - подышать.

Захватите с собой жаренные каштаны или симит (бублик с кунжутом), спуститесь к Мраморному морю и просто насладитесь видом на Азиатскую часть Стамбула, покормите чаек и сделайте инстаграмные фото. Отсюда, передохнув, двигайтесь в сторону пристани Эминеню - на запах рыбы.

Фото: Египетский базар в Стамбуле (wikipedia.org)

Вблизи пристани расположен, вероятно, один из самых колоритных рынков Стамбула - Египетский базар, или базар специй. Что там делать? Пробуйте все, торгуйтесь, купите самый лучший турецкий кофе марки Мехмет Эфенди и небольшой кофейный сервиз к нему. И еще раз - торгуйтесь.

Многие скажут, что мы "несправедливо" забыли знаменитый Гранд Базар. Но, поверьте экспатам, поддельные "Гуччи" и "Прада" можно купить и в Украине.

Ваша последняя точка в первый день (если силы останутся) - мечеть Сулеймание. Успейте на закат, потому что закат в Стамбуле - это всегда красиво, а с холма, на котором расположена мечеть - вообще любовь. Сулеймание - шедевр архитектора Синана. Мечеть пережила 89 сильных землетрясений, пожары и войны, но ни разу не была разрушена. Именно поэтому ее называют "вечной" мечетью.

На заднем дворе расположено одно из самых знаменитых захоронений в мире. Здесь вы сможете увидеть гробницы султана Сулеймана и его любимой Роксоланы.

Фото: Галатский мост (wikipedia.org)

День второй. Проснулись, позавтракали. В путь

Сегодня вам нужно перейти Галатский мост и попасть в район Бейоглу. По пути перекусите уличным турецким фастфудом "балык экмек" (рыба в хлебе или лаваше) и пообщайтесь с рыбаками. Лучше всего это сделать на пристани Каракей. Не переживайте о калориях: впереди фитнес-подъем к Галатской башне, с высоты которой вы увидите Стамбул на 360 градусов. Вообще, Стамбул - это про виды. Насмотрелись?

Тогда вам на главную улицу Турции - Истикляль. Бары, рестораны, магазины, бутики, антиквариат, сувениры. Здесь есть все. Истикляль в переводе - "независимость", почти, как майдан в Киеве.

Обязательно прокатитесь на красном ретро-трамвайчике и исследуйте близлежащие улочки. Возможно, "заблудитесь" и дойдете до отеля "Pera Palace Hotel", который был открыт для пассажиров первого класса легендарного "Orient Express" - "Восточного экспресса" в 1892 году. Именно здесь, в номере 411, Агата Кристи писала роман "Убийство в восточном экспрессе".

Фото: Мраморное море (Анастасия Точилова/для РБК-Украина)

Далее обязательны к посещению дворец Долмабахче и мечеть Ортакей - строения конца 19 века, архитектура которых отличается от уже увиденных достопримечательностей в Султанахмете. Барокко в сочетании с восточной роскошью - именно это вы увидите на 45000 кв.м. дворцового комплекса Долмахбахче.

Султан Абдул Меджид l утомился от "дедушкиного" стиля Топкапы и решил построить дворец не хуже резиденций европейской элиты тех времен. Мечеть Ортакей - невероятной красоты строение, расположенное прямо на Босфоре (будто на полуострове). Она небольшая, но очень светлая.

Секрет - во внутреннем хрустальном убранстве и грамотном расположении окон. Вблизи мечети советуем перекусить кумпиром (огромным печеным картофелем с разными начинками) и мидиями фаршированными рисом. Далее, по желанию, можно доехать до районов Арнавуткей и Бебек. И, если первый - это пряничные домики и уютные рестораны, то второй - центр элиты Стамбула.

Фото: Мечеть Ортакей (Анастасия Точилова/для РБК-Украина)

Бебек в переводе с турецкого - "ребенок", но многие называют этот район "подростком, который хочет казаться, а не быть". Роскошные особняки и апартаменты, люксовые рестораны и дорогие автомобили. Частные яхты, дорогие запахи и стильно-модные стамбульцы.

Над каждым обьектом автоматически "включается" долларовый калькулятор. Что же там делать? Можно арендовать частную яхту с капитаном на час-два для прогулки по Босфору без толп туристов. Цена удовольствия - от 100 евро и выше в зависимости от набора опций. Но оно того стоит. Заманчиво? Красиво? Ничего.

Фото: Бебек с яхты (Анастасия Точилова/для РБК-Украина)

Другая сторона Стамбула. Колоритная Азия

На следующий день вы познакомитесь с другой стороной Стамбула. Вас ждет колоритная Азия. Восток - дело разное Но дело ваше и однозначно стоящее. От пристани Эминоню (вы там уже были) на пароме отправляйтесь на азиатскую часть Стамбула.

Не забудьте симит - с парома кормить чаек - тот еще аттракцион. Местные чаек над Босфором называют "тавук", то есть курицами, потому что они до безобразия разъелись на этих самых симитах. Ваше направление - Уськудар.

Фото: Вид на азиатскую часть из дворца Топкапы (Анастасия Точилова/для РБК-Украина)

Именно из этого района азиатской части можно попасть на знаменитую Девичью башню, которая стоит на Босфоре. Чем она только не была в разные времена: маяком, таможней, тюрьмой, больницей. Сейчас это музей между двух континентов на границе Мраморного моря и пролива Босфор с головокружительным видом. Мы же говорили, что Стамбул - это про виды? Кажется, что время здесь останавливается.

Выпейте турецкого чая на набережной, посмотрите на Европу и отправляйтесь в райончик Кузгунджук - он в пределах Уськудара, совсем недалеко от паромной станции. Сам Уськудар считается одним из самых консервативных районов, здесь наибольшее количество мечетей.

Фото: Вид на европейскую сторону с набережной Уськудар (Анастасия Точилова/для РБК-Украина)

Но Кузгунджук - это "мекка" творчества, уютных кафе и разноцветной низкоэтажной застройки.

Аутентичные улочки, крутые подъемы, с которых открывается панорама на первый Босфорский мост и европейскую часть города. Здесь пьют не только классический турецкий кофе, но и эспрессо макиято, и раф, и чай матча. Атмосфера полного релакса гарантирована.

Фото: Вид на первый мост возле дворца Бейлербей (Анастасия Точилова/для РБК-Украина)

Следующая остановка - дворец Бейлербей. Зимняя резиденция султанов. Чем-то напоминает Долмабахче, однако меньше в размерах и заявке на роскошь. Отлично подойдет для фотосессии, ведь туристов здесь значительно меньше. Возвращаемся в отель и домой? Но не плачем. Потому что есть за чем вернуться.

Фото: Девчья башня (Анастасия Точилова/для РБК-Украина)

Полезные лайфхаки: что стоит учесть во время поездки

Лучшее время для поездки - апрель-май и сентябрь-октябрь.

HES-код необходимо получить после покупки билета. Это - код здоровья в условиях COVID, который необходимо предъявлять в музеях, ресторанах и торговых центрах.

Купите Istanbulkart - проездной по прилету в аэропорту, или в центре города. В гостинице вам помогут привязать HES-код к Istanbulkart. Проездной действует на все виды транспорта, в том числе - паромы и фуникулеры.

Берите аудиогиды. Но не обзорные, а отдельные для каждой достопримечательности.

Если идущий перед вами чистильщик обуви уронил щетку - забудьте про вежливость, не поднимайте. Останетесь без денег. Просто поверьте.

В районе улицы Истикляль будьте внимательны и не сверните случайно в район Тарлабаши - туда даже полиция не всегда рискует приезжать. Благо - указателей достаточно.

Фото: Кузгунджук (Анастасия Точилова/для РБК-Украина)

Такси. Желтое - дешевле, голубое - дороже. Но разницы нет. Главное, чтобы на счетчике было 5 лир при посадке и чтобы счетчик работал.

Переходите дорогу вместе с местными. Свой зеленый светофор вы будете ждать вечность.

Выучите хотя бы несколько приветственных слов на турецком - туркам это очень льстит. И, даже если вы скажете неправильно, они вас все равно похвалят за идеальный турецкий.

Торгуйтесь.

Улыбайтесь. Просто везде и всем. Не спешите. Подумаешь, какой-то дворец не увидите.

Стамбул не оставит вас равнодушным. Он принимает всех. Открывается. Это порой весьма жесткий мужчина. Но он будет честен с вами и позовет снова.

Устали? Посидите у Босфора. Насладитесь. Мы-то знаем, что вы вернетесь. И еще раз.

Напомним, ранее мы писали, куда еще можно успеть купить авиабилеты на День независимости.

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