Українці знову серед лідерів. Популярне місто Туреччини привернуло рекордну кількість туристів
Стамбул продовжує нарощувати обсяги туризму під час пандемії
Туристичний мегаполіс Туреччини - Стамбул - прийняв 5,8 мільйона туристів за перші дев'ять місяців цього року. Це вже перевищує показники, досягнуті містом протягом 2020 року, коли сектор сильно постраждав від пандемії COVID-19. Про це повідомляє видання Daily Sabah.
Уточнюється, що тільки у вересні місто відвідали 975 916 туристів. Згідно з даними Управління культури та туризму провінції Стамбула, у вересні кількість туристів збільшилася на 111% у порівнянні з тим же місяцем минулого року. А з березня цього року кількість туристів зростала щомісяця.
У вересні близько 973 010 мандрівників прибули до Стамбула повітряним транспортом, а 2906 - морем, що більше на 112% і 6% відповідно.
У вересні близько 1311 туристів приземлилися в аеропорту Ататюрка, 284 328 туристів приземлилися в аеропорту Гекчен і 687 171 турист приземлився в аеропорту Стамбула, відзначається у публікації.
Аеропорт Стамбула воліють 70% іноземців, що прибувають літаком, а аеропорт Гекчен - 29%.
Українці - серед лідерів туристів у вересні
Іранці склали більшість іноземців, які приїхали в Стамбул у вересні (105 958 туристів). Іранські туристи склали близько 10,86% від загального числа відвідувачів.
За Іраном слідують Росія (81 615 туристів), Німеччина (79 384), Ірак (53 953), Франція (34 157), США (33 198) і Україна (30 212 туристів).
Фото: Поїздці в Стамбул варто присвятити як мінімум один вікенд (unsplash.com/bun-yamin)
За цими країнами слідують Йорданія, Кувейт, Узбекистан, Лівія, Нідерланди, Азербайджан, Ліван, Марокко, Єгипет, Велика Британія, Казахстан, Швеція, Туніс, Бельгія, Іспанія, Сирія, Італія та Швейцарія.
Що подивитися в Стамбулі, щоб скласти враження про місто
Які локації обов'язково варто побачити в Стамбулі за кілька днів, раніше в публікації для РБК-Україна розповіла Анастасія Точилова - українка, яка з минулого року живе в цьому місті та вивчила практично всі його відомі й маловідомі місця.
Перший день. Історична частина - Султанахмет
Тут варто побачити такі локації:
- Султанський палац Топкапи;
- мечеть Айя-Софія і Блакитна мечеть;
- мечеть Сулейманіє;
- площа Іподром і її обеліски, і цистерни - підводні водосховища.
Другий день. Куди вирушити на прогулянку
Фото: у Стамбулі обов'язково варто побувати на двох берегах (unsplash.com/fatih-trk)
На думку журналістки, на другий день перебування в місті варто обов'язково виконати такі пункти:
- перейти Галатський міст і потрапити в район Бейоглу;
- поспілкуватися з рибалками на пристані Каракей;
- побувати на головній вулиці Туреччини - Істікляль. Тут - бари, ресторани, магазини, бутіки, антикваріат, сувеніри;
- покататися на червоному ретро-трамвайчику і дослідити довколишні вулички;
- побачити Палац Долмабахче і мечеть Ортакей - споруди кінця 19 століття. Палацовий комплекс - це величезні площі, бароко в поєднанні зі східною розкішшю;
- здійснити прогулянку Босфором на кораблику.
Про те, що подивитися на іншому березі Стамбула - його східній частині - рекомендуємо почитати у статті Анастасії для РБК-Україна.
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