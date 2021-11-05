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Українці знову серед лідерів. Популярне місто Туреччини привернуло рекордну кількість туристів

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П'ятниця 05 листопада 2021 17:10
Українці знову серед лідерів. Популярне місто Туреччини привернуло рекордну кількість туристів Фото: Стамбул, Туреччина (unsplash.com/ibrahim-uzun)
Автор: Катерина Гончарова

Стамбул продовжує нарощувати обсяги туризму під час пандемії

Туристичний мегаполіс Туреччини - Стамбул - прийняв 5,8 мільйона туристів за перші дев'ять місяців цього року. Це вже перевищує показники, досягнуті містом протягом 2020 року, коли сектор сильно постраждав від пандемії COVID-19. Про це повідомляє видання Daily Sabah.

Уточнюється, що тільки у вересні місто відвідали 975 916 туристів. Згідно з даними Управління культури та туризму провінції Стамбула, у вересні кількість туристів збільшилася на 111% у порівнянні з тим же місяцем минулого року. А з березня цього року кількість туристів зростала щомісяця.

У вересні близько 973 010 мандрівників прибули до Стамбула повітряним транспортом, а 2906 - морем, що більше на 112% і 6% відповідно.

У вересні близько 1311 туристів приземлилися в аеропорту Ататюрка, 284 328 туристів приземлилися в аеропорту Гекчен і 687 171 турист приземлився в аеропорту Стамбула, відзначається у публікації.

Аеропорт Стамбула воліють 70% іноземців, що прибувають літаком, а аеропорт Гекчен - 29%.

Українці - серед лідерів туристів у вересні

Іранці склали більшість іноземців, які приїхали в Стамбул у вересні (105 958 туристів). Іранські туристи склали близько 10,86% від загального числа відвідувачів.

За Іраном слідують Росія (81 615 туристів), Німеччина (79 384), Ірак (53 953), Франція (34 157), США (33 198) і Україна (30 212 туристів).

Українці знову серед лідерів. Популярне місто Туреччини привернуло рекордну кількість туристів

Фото: Поїздці в Стамбул варто присвятити як мінімум один вікенд (unsplash.com/bun-yamin)

За цими країнами слідують Йорданія, Кувейт, Узбекистан, Лівія, Нідерланди, Азербайджан, Ліван, Марокко, Єгипет, Велика Британія, Казахстан, Швеція, Туніс, Бельгія, Іспанія, Сирія, Італія та Швейцарія.

Що подивитися в Стамбулі, щоб скласти враження про місто

Які локації обов'язково варто побачити в Стамбулі за кілька днів, раніше в публікації для РБК-Україна розповіла Анастасія Точилова - українка, яка з минулого року живе в цьому місті та вивчила практично всі його відомі й маловідомі місця.

Перший день. Історична частина - Султанахмет

Тут варто побачити такі локації:

  • Султанський палац Топкапи;
  • мечеть Айя-Софія і Блакитна мечеть;
  • мечеть Сулейманіє;
  • площа Іподром і її обеліски, і цистерни - підводні водосховища.

Другий день. Куди вирушити на прогулянку

Українці знову серед лідерів. Популярне місто Туреччини привернуло рекордну кількість туристів

Фото: у Стамбулі обов'язково варто побувати на двох берегах (unsplash.com/fatih-trk)

На думку журналістки, на другий день перебування в місті варто обов'язково виконати такі пункти:

  1. перейти Галатський міст і потрапити в район Бейоглу;
  2. поспілкуватися з рибалками на пристані Каракей;
  3. побувати на головній вулиці Туреччини - Істікляль. Тут - бари, ресторани, магазини, бутіки, антикваріат, сувеніри;
  4. покататися на червоному ретро-трамвайчику і дослідити довколишні вулички;
  5. побачити Палац Долмабахче і мечеть Ортакей - споруди кінця 19 століття. Палацовий комплекс - це величезні площі, бароко в поєднанні зі східною розкішшю;
  6. здійснити прогулянку Босфором на кораблику.

Про те, що подивитися на іншому березі Стамбула - його східній частині - рекомендуємо почитати у статті Анастасії для РБК-Україна.

Також ми писали, чому варто запланувати поїздку по півночі Іспанії.

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