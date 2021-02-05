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Масса курортов на любой бюджет: названы популярные страны для отдыха украинцев летом

Пятница 05 февраля 2021 13:27
Масса курортов на любой бюджет: названы популярные страны для отдыха украинцев летом
Фото: Отдых в Греции (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы бронируют туры в Мексику и на Мальдивы

Отдых за границей летом многие украинцы начали бронировать уже в феврале. Из-за того, что выбор стран для отпуска остается ограниченным, туристы в поисках разнообразия все чаще выбирают туры за океаном.

В туристических компаниях запустили акции раннего бронирования туров со скидками на весну и лето. Уже в начале февраля эксперты рынка отмечают, по некоторым направлениям спрос превышает ожидания. В какие страны украинцы поедут отдыхать летом, РБК-Украина узнало у экспертов.

Турция может снова побить рекорды

Несмотря на пандемию, украинцы активно путешествовали и отдыхали за границей в минувшем году. По данным Госпогранслужбы Украины, в 2020 году только в Турции побывали 965 тысяч украинцев, а в Египте – 730 тысяч.

Эксперты туристического бизнеса сходятся во мнении на том, что самыми популярными странами для украинских туристов по-прежнему останутся Турция и Египет, которые занимают лидирующие позиции уже не первый год.

"Лидером, как всегда, будет Турция. Второе место будет за Египтом, без вариантов", - говорит в комментарии РБК-Украина Дмитрий Волков, руководитель турагентства DIO TRAVEL.

Многие туристы посещали курорты и экскурсионные локации Турции по несколько раз в 2020 году из-за того, что вариантов поездок за границу было не так много. Если другие курортные страны откроют границы, то такие туристы охотно отправятся туда за новыми впечатлениями, отмечают эксперты.

Масса курортов на любой бюджет: названы популярные страны для отдыха украинцев летом

Фото: Украинцы уже бронируют туры на лето (pixabay.com)

"Если Греция не откроется и в этом сезоне, то, как и в прошлом году, Турция будет бить рекорды по посещаемости нашими туристами вплоть до ноября", - делится мнением с РБК-Украина Татьяна Менендес, заместитель директора туроператора "Индиана Тревел".

Она добавляет, что Грузия в случае открытия границ для украинцев альтернативой Турции не станет.

На какие европейские курорты поедут украинцы

Летом немало украинцев отправятся отдыхать на доступные европейские курорты - на Балканы. Также турагенты надеются на открытие границ других стран.

"Следующими государствами по турпотоку после Турции и Египта, по моим прогнозам, станет регион Адриатики – Черногория, Хорватия, Албания. Чем больше стран откроется, тем лучше", резюмирует Дмитрий Волков.

К слову, в "карантинном" 2020 году в Черногории побывали 23 тысячи украинцев, в Хорватии – 16,2 тысячи, в Албании – 12 тысяч. В Болгарию съездили 42 тысячи наших туристов.

Масса курортов на любой бюджет: названы популярные страны для отдыха украинцев летом

Фото: Природа Албании (pixabay.com)

Если Греция откроется, то она могла бы стать популярным направлением летом 2021 года, считают специалисты.

"С учетом обстоятельств и карантинных ограничений, если Греция откроется, то она будет крайне востребованной. На мой взгляд, это будет самое конкурентное летнее направление. Ведь те туристы, которые посетили Турцию уже по десять раз, с удовольствием сменят безальтернативное прошлогоднее направление на новое", - отмечает Татьяна Менендес.

По ее словам, Греция хороша тем, что там есть материковые курорты и масса островных направлений на любой вкус и бюджет.

В 2020 году в Греции смогли побывать 26,5 тысячи украинцев.

Дальние экзотические страны на пике популярности

Благодаря кризису в мировом туризме из-за пандемии отдых в дальних экзотических странах подешевел и многим украинцам оказался по карману. Также более доступным отпуск за океаном стал благодаря прямым чартерным рейсам из Украины. По официальной статистике, только в Доминиканской республике в 2020 году побывали 14,5 тысячи украинцев.

Украинцы по достоинству оценили отдых на дальних направлениях и продолжают бронировать отдых за океаном на лето. Например, на Мальдивах украинцы были в топ-3 по количеству туристов на новогодние праздники. Специалистов удивляет спрос на курорт на будущие месяцы.

"Могу сказать, что такой глубины продаж по Мальдивам, как в этом сезоне, я не припомню. На текущий момент мы активно бронируем Мальдивы на лето" – говорит Татьяна Менендес.

Масса курортов на любой бюджет: названы популярные страны для отдыха украинцев летомФото: Отдых на Мальдивах (booking.com)

В турагенстве "Туристична Хата" отмечают, что на курорты сейчас готовы ехать даже туристы старше 50 лет и мамы с детьми, которые боялись путешествовать из-за коронавируса.

"Сейчас наступил тот самый момент, когда что-то переключилось и сработал отложенный спрос. Люди любой ценой хотят вырваться на отдых", - комментирует изданию turprofi.com.ua спрос на туры директор "Туристична Хата" Александр Олифиренко.

По его данным, на первом месте по бронированию – Египет (Шарм-эль-Шейх), на втором – ОАЭ, а на третьем - Доминикана и Мальдивы.

Большим спросом, по словам Татьяна Менендес, у туристов пользовались туры в Мексику, куда тоже организованы прямые перелеты.

"По Мексике были отличные продажи, особенно на новый год - спрос был колоссальный. Сейчас есть запросы, но направление у нас пошло на спад", - отмечает специалист.

Масса курортов на любой бюджет: названы популярные страны для отдыха украинцев летомФото: Курортный город в Мексике (pixabay.com)

Она добавляет, что Бразилия пока малознакомый регион, но его уже начинают активно продвигать.

"По Бразилии нельзя говорить о массовости спроса, как о Мексике с Мальдивами. Но у нас были группы, и индивидуальные запросы - все возвращаются с феерическими впечатлениями", - подытоживает эксперт.

К слову, к новому туристическому потоку готовится и авиация. Так, на днях Госавиаслужба Украины определила список из 29 стран, куда разрешат выполнять чартерные рейсы из Украины в летний сезон. В список вошли Греция, Испания, Италия, балканский регион и страны Азии.

Напомним, мы писали, куда украинцы смогут поехать этим летом.

Также мы сообщали, почему туры в Египет могут значительно подорожать.

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